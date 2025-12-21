Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tinh Quang Đại Thưởng: "Chị mẹ" nổi bật giữa "x2 mét 9" Lưu Vũ Ninh, Trương Lăng Hách

HHTO - Bước vào thảm đỏ của "Tinh Quang Đại Thưởng 2025" trên nền nhạc "Stay With Me" (phim Goblin/ Yêu Tinh), vóc dáng xé truyện bước ra của Lưu Vũ Ninh và Trương Lăng Hách cũng không làm lu mờ "chị mẹ" này. Đây không phải lần đầu tiên cô khiến dân mạng "xỉu đùng" vì nét duyên dáng khi sánh đôi cùng các nam thần đình đám.

Đó là Kim Tĩnh. Tham gia Tinh Quang Đại Thưởng - Tencent Video All Star Night 2025, nữ diễn viên đi thảm đỏ cùng Lưu Vũ Ninh và Trương Lăng Hách - đại diện cho ê-kíp chương trình Bắt Đầu Suy Luận Nào 3.

Toàn cảnh màn "catwalk" thảm đỏ của 3 anh chị em nhà "Bắt Đầu Suy Luận Nào 3".

Livestream thảm đỏ ghi lại màn xuất hiện của bộ ba lấy cảm hứng từ cảnh phim kinh điển Yêu Tinh. Hai nam thần 1m9 nổi danh của màn ảnh khiến khán giả trầm trồ từ giây đầu tiên với bóng đen cao ráo. Kim Tĩnh nắm tay 2 người, bước đi ở giữa đầy tự tin. "Cây hài" có tiếng của C-Biz vừa lộ diện là dân mạng đã không nhịn được cười.

Phần bình luận bùng nổ lời khen dành cho khí chất sáng trưng khung hình, duyên dáng của "chị mẹ": "Tôi wow vì 2 anh nhưng Kim Tĩnh xuất hiện thì tôi chỉ nhìn cô ấy thôi", "Kim Tĩnh xinh thế, đáng yêu", "Nhìn biểu cảm của cô ấy kìa, kiểu 'cưng ơi, ván này chị thắng rồi", "Tưởng tượng mình là Kim Tĩnh"...

kim-tinh.png
Mặc cho Trương Lăng Hách - Lưu Vũ Ninh giữ nguyên biểu cảm cười nhẹ, lịch thiệp, Kim Tĩnh ở giữa "sinh động như hoạt hình", đổi nét liên tục.
Góc quay khác tại hiện trường cho thấy rõ hơn không khí bùng nổ cỡ nào khi đèn sáng lên.
kim-tinh-3.jpg
kinh-tinh-1.jpg
Kim Tĩnh trong loạt ảnh công bố tạo hình của studio và tại thảm đỏ "Tinh Quang Đại Thưởng 2025".

Kim Tĩnh sinh năm 1992, được khán giả Việt yêu mến với vai Cung Tử Thương trong Vân Chi Vũ. Đây cũng là tác phẩm giúp cô và Trương Lăng Hách (nam chính) trở nên thân thiết hơn. Kim Tĩnh là "cây hài" quen thuộc với khán giả Hoa ngữ trong các chương trình tạp kỹ như Diễn viên mời vào chỗ, Keep Running, Vương Bài Đối Vương Bài, Bắt Đầu Suy Luận Nào...

Không sở hữu gương mặt kiểu nữ thần sắc nước hương trời, Kim Tĩnh chiếm trọn trái tim khán giả bởi tính cách hài hước, "lố duyên", "lố đẹp". Nét thu hút kì lạ của cô là đứng với bất cứ nam thần nào cũng tạo ra "phản ứng hóa học" dễ chịu.

Kim Tĩnh và Lâm Nhất từng có video ngắn gây sốt vì đẹp như cảnh cắt từ phim ngôn tình do Lưu Vũ Ninh cầm máy.
kim-tinh-2.jpg

Năm ngoái, Kim Tĩnh tạm nghỉ ngơi một thời gian để hạ sinh em bé. Trương Lăng Hách để vào vai bác sĩ Hà Tô Diệp (Yêu Em) từng tìm hiểu về Đông y. Nam diễn viên đã bắt mạch cho Kim Tĩnh và "sảng hồn" hỏi cô có phải mang thai không. Thời điểm đó, cô vẫn giữ bí mật chuyện có thai nên còn trêu ngược lại cậu: "Phải đó, chúc mừng em nha". Mẩu chuyện này viral suốt nửa sau năm ngoái.

Trở lại hoạt động mạnh trong năm 2025, Kim Tĩnh được khen ngày càng nhuận sắc chuẩn "mẹ một con trông mòn con mắt". Khán giả đều ngóng đợi các chương trình, sự kiện có sự tham gia của cô vì ở đâu có Kim Tĩnh, ở đó chắc chắn có tiếng cười sảng khoái.

cover-1471.jpg
Lin
#Tinh Quang Đại Thưởng #Tencent Video All Star Night #Tinh Quang Đại Thưởng 2025 #thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng #Kim Tĩnh #Trương Lăng Hách #Lưu Vũ Ninh

