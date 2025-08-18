Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tiêu Chiến từng suýt mất sự nghiệp vì "vụ 227", chính thức thắng kiện sau 5 năm

Han

HHTO - "Vụ việc 227" được đặt tên theo ngày khởi nguồn của ồn ào này. Sau 5 năm, fan của Tiêu Chiến "thở phào" vì nam diễn viên chính thức chiến thắng những kẻ đã bôi nhọ, suýt hủy hoại sự nghiệp của anh.

Rầm rộ bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo chiều 18/8 là thông tin tòa án đã công bố phán quyết trong "vụ việc 227" của Tiêu Chiến. Nam diễn viên thắng kiện, những người điều hành của Siêu thoại Weibo 227 (hoạt động giống như nhóm trên Facebook) bị kết luận có hành vi xâm phạm quyền lợi cá nhân của Tiêu Chiến. Có hai người cùng điều hành tài khoản này. Họ đều phải đăng thư xin lỗi nguyên đơn Tiêu Chiến qua tài khoản Weibo chính thức được chỉ định và chịu khoản phí bồi thường.

5 năm để chờ đợi phán quyết là thời gian dài với người hâm mộ của Tiêu Chiến nhưng không uổng phí vì phần thắng thuộc về anh. Trên mạng xã hội, fan đang ăn mừng vì nỗ lực và niềm tin mình dành cho thần tượng không uổng phí.

tieu-chien-3.jpg

"Vụ việc 227" được gọi tắt theo ngày khởi đầu của rắc rối này - 27/2/2020. Fan quá khích của Tiêu Chiến đã "tấn công" một trang web vì những nội dung bị cho là cố ý "bẻ cong" giới tính của nam diễn viên, vượt quá giới hạn trong việc "đẩy thuyền" sau thành công của anh với Trần Tình Lệnh (hợp tác với Vương Nhất Bác). Vụ việc làm dấy lên những lo ngại về trật tự an ninh mạng.

Sau điều tra, trang web này không bị fan hay "quyền lực" của Tiêu Chiến đánh sập mà bị chặn IP ở Trung Quốc (tương tự như các nền tảng quốc tế khác như Instagram, Facebook...).

Cơ quan chức năng ra văn bản yêu cầu nghệ sĩ phải có trách nhiệm kiểm soát, hướng dẫn cộng đồng fan hoạt động văn minh, đúng đắn. Phòng làm việc của Tiêu Chiến đã phải đăng văn bản xin lỗi, kêu gọi fan hành động lý trí. Sau đó, nam diễn viên cũng ở ẩn khoảng 1 năm vì làn sóng tẩy chay vẫn mạnh mẽ, việc tái xuất cũng gặp không ít khó khăn.

tieu-chien-10.jpg

Từ vụ "tấn công trang web", Siêu thoại 227 được thành lập, liên tục đăng tải những thông tin "thêm dầu vào lửa" khiến chỉ trích nhắm vào Tiêu Chiến và cộng đồng fan tăng cao. Họ kêu gọi cộng đồng mạng (bao gồm cả anti-fan) đồng loạt bỏ phiếu 1 sao các tác phẩm của anh ở nhiều nền tảng, lan truyền tin đồn ác ý, chế ảnh bôi nhọ... về nam diễn viên suốt thời gian dài.

cover-2.jpg
Han
#Tiêu Chiến #Tiêu Chiến thắng kiện #Tiêu Chiến vụ 227 #vụ 227 tiêu chiến là gì

