Điểm trừ của Cẩm Nguyệt Như Ca: Lỗ hổng xây dựng nhân vật, có điểm tốt gì bù lại?

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Điểm khiến khán giả lấn cấn nhiều nhất từ khi Cẩm Nguyệt Như Ca chiếu đến hiện tại là tạo hình và khí chất của Châu Dã. Hồng Phi tướng quân, chinh chiến xa trường, đi từ bàn tay trắng gây dựng nên danh tiếng lẫy lừng. Châu Dã giả nam đẹp và thực tế với gương mặt trang điểm rất nhẹ, lông mày sậm. Nhưng nữ diễn viên lại thiếu đi nét dạn dày sương gió, cứng rắn, từng trải cần có.



Điều không thể phủ nhận là Châu Dã làm tốt trong các cảnh đánh võ - đẹp mắt, dứt khoát, thuần thục. Diễn xuất ổn, không đến mức đuổi người xem.

Trong tiểu thuyết gốc Nữ Tướng Tinh, sau khi Hà Yến chết nơi hậu viện thì sống lại, linh hồn nhập vào cơ thể con gái của một người huấn luyện binh mã. Nếu giữ nguyên tình tiết này, thì tạo hình và khí chất Châu Dã đang thể hiện phù hợp. Tuy nhiên, phim đã cắt yếu tố hồi sinh, xuyên không, vì thế, vẻ ngoài mỏng manh của cô lại thành điểm bất hợp lý.

Khoảng 1/3 chặng đầu của Cẩm Nguyệt Như Ca, khi Hòa Yến còn là tiểu binh, chưa lộ thân phận thật, cũng chưa có chiến công, cô tự nhiên ra vào chỗ ở của Đô đốc Tiêu Giác (Thừa Lỗi) như chỗ không người. Thực tế, một lính mới có cấp bậc nhỏ như cô muốn vào gặp Đô đốc, ít nhất cũng phải qua canh phòng của lính gác và được anh cho phép.

Tiêu Giác là bạn học suốt thời gian dài với Hòa Yến khi cô còn đóng giả Hà Như Phi. Cả hai gặp nhau khi đã trưởng thành. Suy ra, việc anh không nhận ra sự tương đồng qua giọng nói và dáng dấp có phần vô lý. Lý Khuông - phó tướng của cô còn nhanh nhạy hơn. Trong tập 25 và 26, ông không ít lần thấy bóng lưng, dáng vẻ đeo mặt nạ đến tác phong của Hòa Yến giống hệt Hồng Phi tướng quân.

Hòa Yến khi còn học chung với Tiêu Giác...

...đeo mặt nạ có kết cấu, khoảng hở tương đồng với mặt nạ hôm cô đeo ở lễ hội Quý Dương, việc Tiêu Giác không nhận ra 2 người ở 2 thời điểm có nét tương đồng hơi "ngô nghê".

Tình tiết Hòa Yến buông vũ khí, hoảng loạn tìm kiếm Tiêu Giác giữa những thi thể trong chiến loạn ở tập 26 cũng đang gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng nữ chính quá thiên về "não yêu đương" và đang bị xây dựng lệch tâm lý nhân vật. Hòa Yến là Hồng Phi tướng quân, đã trải qua được mất đủ nhiều trên sa trường để hiểu rằng đây là lúc cần vững tâm lý, không được phép lơ là.

Giác - Yến đang tiến đánh cùng nhau thì phải tách ra. Khi Hòa Yến diệt được tên đầu sỏ, cô quay ra không thấy Tiêu Giác đâu, sợ chàng đã tử trận bèn hoảng loạn kiếm tìm.

Cẩm Nguyệt Như Ca có điểm trừ, nhưng cũng có điểm cộng bù lại. Xét tình tiết tranh cãi trên, tâm lý hoảng loạn của Hòa Yến có thể đồng cảm. Bởi lúc này, cả hai đều đã hạ được tướng địch, nắm chắc phần thắng trong tay. Với Yến, người yêu thương cô trên đời này rất ít. Hòa Yến vừa mất đi 7 phó tướng thân tín, giờ lại tưởng mất thêm người cô yêu do quyết định tổng tấn công địch của mình, nên cô hoảng sợ cũng không có gì đáng trách.

Trước đó, trường đoạn ở Quý Dương, lúc Hòa Yến mắng thẳng mặt Lý Khuông khi ông ta coi thường thê thiếp và những nữ tử từng bị quân Ô Thác làm nhục đều có những câu thoại hay, đề cao vai trò của phụ nữ. Tình tiết này cũng phản ánh nỗ lực của Hòa Yến không chỉ vì bản thân cô mà còn lan tỏa, cổ vũ cho những cô gái khác cũng vươn lên sống cuộc đời mình muốn, gạt đi định kiến, không cần phụ thuộc vào nam nhân như sách vở cổ hủ, giáo điều.

Đoạn các huynh đệ trong Dịch Châu Vệ nhận ra Hòa Yến là nữ trong lần "đi công tác" Quý Dương với Tiêu Giác nhưng giả vờ không biết để bảo vệ cô - được khen là không khinh thường tư duy người xem. Phân cảnh cô mặc đồ nữ (giả làm Kiều phu nhân), che đậy không kỹ, còn đứng "múa may" một lúc, không thể không có người nhìn thấy giữa doanh trại hàng vạn binh lính.

Nhìn chung, Cẩm Nguyệt Như Ca là một dự án ổn, không quá đột phá hay mới mẻ nhưng đủ để giải trí. Phản ứng hóa học của Châu Dã và Thừa Lỗi góp phần lớn trong việc giữ chân người xem.