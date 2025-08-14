"Tiểu Soái" Lưu Hiên Thừa - mùa Hè rực sáng nhưng chưa hẳn vui với "Nghịch Ái"

HHTO - Em Tranh (cách gọi thân mật của fan với Lưu Hiên Thừa, dựa theo tên thật của anh) được ví như thỏ trắng dễ tổn thương, xinh yêu trong "Nghịch Ái". Bỏ đi "lớp filter" Khương Tiểu Soái, Lưu Hiên Thừa còn tỏa khí chất sắc lạnh, "đừng có động vào".

Được chốt vai rộp rẻng

Khương Tiểu Soái xé sách bước ra chính là Lưu Hiên Thừa/ Lưu Tranh. Cậu không đến casting trực tiếp cho Nghịch Ái (Revenged Love - Yêu Phải Tình Địch) mà được một đơn vị trung gian gửi video cho Sài Kê Đản. "Mẹ đẻ" của tác phẩm này vừa xem xong đã rất thích cậu vì ngoại hình sáng, lập tức ấn định vai Tiểu Soái cho Hiên Thừa.

Thời điểm quay Nghịch Ái, Lưu Hiên Thừa mới 19 tuổi. Đây cũng là một trong những dự án phim đầu tiên anh tham gia. Vì thế, khán giả sẽ thấy diễn xuất của anh còn non nớt. Nhưng không thể phủ nhận, Hiên Thừa có ngoại hình và khí chất ăn khớp với Tiểu Soái. Những đoạn diễn bằng mắt, thể hiện tâm lý dao động, phức tạp có thể quá sức, nhưng các phân cảnh ngây ngô, bị "át vía" hay tương tác với Quách Thành Vũ (Triển Hiên thủ vai) lại được anh thể hiện tự nhiên và dễ chịu.

Nghịch Ái gây sốt, không chỉ cặp chính Trì Sính - Ngô Sở Úy (Điền Hủ Ninh - Tử Du) thăng hạng mà Lưu Hiên Thừa và Triển Hiên cũng lên hương. Weibo của "em Tranh" hiện có hơn 1,7 triệu lượt theo dõi, Siêu thoại có hơn 1,4 triệu người tham gia với hơn 1,3 tỷ lượt đọc.

Lưu Hiên Thừa sẽ là gương mặt trang bìa của tạp chí OK! - tạp chí tuyến 2 trong giới. Đây là bìa cá nhân đầu tiên, cũng có thể coi là cột mốc đánh dấu tài nguyên trong tương lai sẽ tốt hơn nhiều lần của nam diễn viên.

Sẽ là một mùa Hè sáng rực nếu không...

Thành công của Nghịch Ái tạo bàn đạp lớn trong sự nghiệp của Lưu Hiên Thừa. Nhưng nếu không có những "kiếp nạn" thì niềm vui có lẽ đã trọn vẹn hơn với anh và người hâm mộ.

Nếu Điền Hủ Ninh và Tử Du bị bủa vây bởi ồn ào liên quan đến bạn gái cũ sau khi danh tiếng bùng nổ, thì Lưu Hiên Thừa cũng gặp biến cố tương tự ở thời gian đầu Nghịch Ái phát sóng. Ngày 26/6/2025, một tài khoản mạng tố Hiên Thừa lợi dụng tình cảm của cô để lừa tiền, nói anh trong lúc "mập mờ" với mình vẫn qua lại với tình cũ. Người này thống kê tổng số tiền đã gửi cho anh là khoảng 500.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỷ đồng).

Không lâu sau, công ty quản lý của Lưu Hiên Thừa đã đăng thông báo phủ nhận, cho biết tranh cãi giữa anh và cô gái này đã được báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xử lý. Lưu Hiên Thừa cũng đăng lại thông báo của công ty, khẳng định mình không lừa tình lừa tiền. Vụ lùm xùm cũng lắng xuống.

Khi Nghịch Ái chiếu tập cuối, "kiếp nạn" khác lại đến khi fan phát hiện đoàn phim dùng ngày sinh của Lưu Hiên Thừa (5/9) để làm ngày mất của mẹ Ngô Sở Úy. Trong tiểu thuyết gốc, ngày mất của bà là 19/12 âm lịch. Số tù nhân của Trì Sính là sinh nhật của Tử Du, ngoài ra, còn nhiều chi tiết tranh cãi khác.

Fan cho rằng những điều này là cố ý "tạo nhiệt bẩn", đoàn phim không tôn trọng diễn viên. Hậu viện hội của Lưu Hiên Thừa đã đăng bài kêu gọi người hâm mộ đẩy hashtag để yêu cầu ê-kíp sản xuất lẫn Sài Kê Đản đưa ra lời xin lỗi và giải thích rõ ràng, không phải xóa bài "hơn thua" là xong.

Từ "Tiểu Soái" đến "Đại Soái"

Triển Hiên cao tới 1m91 nên Lưu Hiên Thừa dù cao khoảng 1m8 cũng trông nhỏ bé khi cả hai ở cạnh nhau. Với Nghịch Ái là Tiểu Soái, thì ở các dự án khác lẫn loạt hình đời thường, Lưu Hiên Thừa là "Đại Soái". Với khán giả mê cày phim ngắn, có thể đã biết về nam diễn viên 2K4 qua dự án đam mỹ Moon And Dust (Hoại Cẩu). Anh là "chiếu trên", tâm cơ, xảo quyệt, khác hoàn toàn với nét thỏ trắng vô hại, ngây ngô của Tiểu Soái.

Lưu Hiên Thừa trong vai Tống Khởi ở "Hoại Cẩu".

Bức ảnh chụp live khiến fan "giật mình" gục ngã gần đây của "em Tranh".

Fan bình luận Lưu Hiên Thừa năm 21 tuổi là "Đại Soái", không còn mỏng manh, khiến đối phương muốn bảo vệ như năm 19 tuổi với Tiểu Soái trong "Nghịch Ái".

Lưu Hiên Thừa đang học tại Học viện Âm nhạc Thiên Tân. Nam diễn viên vẫn vừa xếp lịch học vừa tham gia đoàn phim. Các dự án anh nhận chủ yếu là phim ngắn, phim chiếu mạng kinh phí thấp. Tác phẩm "khủng" nhất mà Hiên Thừa góp mặt là Lâm Giang Tiên (vai phụ siêu nhỏ).

Hiên Thừa xuất hiện vài phút ở tập 21 của "Lâm Giang Tiên". Anh vào vai một đệ tử của Tịnh Vân Tông, báo tin cho Trương Toan ngoài cổng rằng "sư tổ" A Nguyệt (Bạch Lộc) đã trở lại.

Không thiếu trường hợp các diễn viên nổi tiếng từ dòng phim ngắn (màn hình dọc) được chọn góp mặt trong các dự án lớn với vai nhỏ, sau đó từng bước nâng cấp vị thế. Từ bước đệm của Nghịch Ái, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng Lưu Hiên Thừa sẽ được các nhà sản xuất lớn hơn chú ý, có được dự án tốt hơn, vai diễn ấn tượng hơn.