Ba nữ diễn viên đang là “xu hướng” chiếm trọn trái tim khán giả trẻ Nhật Bản

HHTO - Trong bảng bình chọn những diễn viên đang là xu hướng ở Nhật Bản, Gen Z xứ hoa anh đào đã bỏ phiếu đồng hạng cho ba gương mặt. Tình cờ trùng hợp họ đều là diễn viên nữ, trẻ tuổi, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm và có tiềm năng bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Imada Mio (1997)

Trong năm nay, Imada Mio có cơ hội phủ sóng mạnh mẽ hình ảnh của mình khi đảm nhận vai nữ chính trong asadora - phim truyền hình buổi sáng - Anpan. Asadora là thể loại phim truyền hình đặc biệt của Nhật Bản, mỗi tập chỉ khoảng 10-15 phút, chiếu vào mỗi buổi sáng, được coi là “món ăn tinh thần” buổi sáng của nhiều khán giả Nhật.

Imada Mio trong phim Anpan.

Một số Gen Z cho biết lý do họ chọn Imada Mio cho bảng bình chọn diễn viên “xu hướng” của năm 2025 là bởi bị cuốn hút bởi diễn xuất của cô trong Anpan. Trong phim, Imada Mio vào vai mối tình đầu và sau này trở thành vợ của người đã vẽ nên Anpanman - một anh hùng có khuôn mặt làm từ bánh mì nhân đậu đỏ. Đây là nhân vật nổi tiếng với nhiều thế hệ người Nhật.

Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi.

Không chỉ có Anpan, trước đó nữa, Imada Mio cũng đã ghi dấu ấn qua nhiều tựa phim khác như: Boys Over Flowers (Hana Nochi Hare: HanaDan Next Season), Lớp 3A Từ Giờ Các Em Là Con Tin, Cuộc Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi, Hanasaki Mai Không Chịu Im Lặng, Trillion Game…

Biên độ vai diễn của Imada Mio khá rộng khi cô có thể vào vai thiếu nữ, phụ nữ trưởng thành, chính diện lẫn phản diện. Có bình luận nhận xét rằng “những vai diễn dù dễ thương hay lạnh lùng thì đều hợp với cô ấy, tôi có thể xem mãi không chán”.

Hashimoto Kanna (1999)

Nổi tiếng từ rất sớm, thoạt đầu Hashimoto Kanna được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ thần tượng Rev. from DVL. Cô được yêu thích bởi đôi mắt to, trong sáng, gương mặt dễ thương, thanh khiết. Hashimoto Kanna còn được ưu ái gọi là “Idol ngàn năm có một”.

Sau đó, Hashimoto Kanna phát triển sự nghiệp solo, thoát khỏi cái bóng “thần tượng” khi ghi dấu ấn của mình trên màn ảnh với nhiều vai diễn lớn nhỏ. Hashimoto Kanna hoạt động rất chăm chỉ, không những đóng phim truyền hình và điện ảnh, cô còn diễn trên sân khấu kịch. Cô từng thể hiện vai chính Chihiro trong vở kịch Spirited Away được dựng từ phim hoạt hình cùng tên của hãng Ghibli.

Kịch sân khấu Spirited Away.

Kingdom.

Gintama.

Những bộ phim nổi bật của Hashimoto Kanna có thể kể đến: Gintama, Kingdom, Cặp Bài Trùng, 12 Suicidal Teens, Kaguya-sama: Love Is War, Ngón Đeo Nhẫn Dâng Lên Nhà Vua, Once Upon A Crime…

Không “đóng khung” mình trong các vai diễn xinh đẹp, dễ thương, Hashimoto Kanna không ngại làm xấu với các vai hài “bựa”. Nhưng đó chính là một trong những lý do giúp Hashimoto Kanna mở rộng biên độ vai diễn, thoát khỏi danh xưng “ngọc nữ” và càng được yêu thích hơn. Một bình luận cho biết lý do họ bỏ phiếu chọn Hashimoto Kanna là bởi cô có gương mặt dễ thương nhưng tính cách thẳng thắn, “sự đối lập đó khiến người ta say mê”.

Hashimoto Kanna và bạn trai.

Trong năm nay, ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống cá nhân của Hashimoto Kanna dường như cũng “nở rộ” khi truyền thông Nhật đưa tin có khả năng cô cùng bạn trai - nam diễn viên Nakagawa Taishi - sắp tiến tới đám cưới cổ tích. Tin đồn hành lang cho rằng “nhà gái” đã rơi nước mắt và nói đồng ý khi “nhà trai” cầu hôn.

Deguchi Natsuki (2001)

Bắt đầu sự nghiệp vào năm 2018 với vai trò người mẫu, Deguchi Natsuki đã gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, trong trẻo. Sau đó, cô dần lấn sân sang diễn xuất. Dạo gần đây, tần suất xuất hiện của Deguchi Natsuki trên màn ảnh tăng dần và các fan của cô rất vui vì điều đó.

Một bình luận của một Gen Z xứ hoa anh đào tiết lộ lý do bỏ phiếu cho Deguchi Natsuki trong bảng xếp hạng diễn viên xu hướng năm 2025 rằng: “Cô ấy tỏa ra một vẻ trong trẻo áp đảo!”. Nhiều fan yêu thích Deguchi Natsuki cũng đồng ý với điều này. Dù là với vai trò người mẫu hay diễn viên, cô cũng đều mang đến cảm giác trong trẻo và tươi sáng như thể một buổi sáng đầu hè, một cơn mưa mùa hạ.

Sáu Tháng và Một Năm.

Con Đường Mùa Xuân.

Có lẽ bởi ngoại hình trong sáng nổi bật, các vai diễn của Deguchi Natsuki cho đến hiện tại thường là trong các phim học đường, tình cảm nhẹ nhàng như: Makanai Đầu Bếp Nhà Maiko, Sáu Tháng và Một Năm, Biệt Đội Vệ Sĩ Của Akabane Honeko, Con Đường Mùa Xuân (Ao Haru Ride bản truyền hình)... Các fan hy vọng cùng với đà phát triển hiện tại, trong tương lai cô có thể thử sức với nhiều vai diễn mang nhiều màu sắc khác phong phú hơn nữa.