Cẩm Nguyệt Như Ca tập 20, 21: Giác - Yến ra trận, chuẩn bị khăn giấy vì một đôi BE

HHTO - Mỗi lần Sở Chiêu "mở miệng" là những tư tưởng của hắn khác xa với Hòa Yến. Vì thế, khi hắn có ý tỏ tình, Hòa Yến đã khéo léo từ chối. Tiêu Giác cũng có mặt. Đô đốc có hiểu lầm hay không?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cẩm Nguyệt Như Ca đã phát sóng đến tập 17. Hòa Yến (Châu Dã) và Tiêu Giác (Thừa Lỗi) vẫn diễn tròn vai đứa cháu thất lạc trở về của Thôi gia. Cả hai đi qua cầu Tình Nhân, giành phần thưởng trong lễ hội... Tham gia vở diễn về truyền thuyết Thủy Thần, Hòa Yến diễn vai "kẻ nói dối". Trước mặt "tiên nhân", Tiêu Giác nói ra 10 sự thật.

Từng lời cô nói đều là thật, chỉ là Tiêu đô đốc vẫn hoài nghi không chắc chắn. Cô nhận ra chàng chính là người đỡ cô lúc bị mù ở chùa Ngọc Hoa, cô tỏ tình "ta thích ánh trăng, nhưng ánh trăng không biết". Phải mất một thời gian nữa chiến đấu cùng nhau, sau đó là thử chiêu thức của Hòa Yến, Tiêu Giác mới xác thực được nàng là người đóng giả Hà Như Phi suốt bao năm.

Khán giả cũng sẽ sớm được nghe hồi đáp của Tiêu đô đốc cho lời tỏ tình của Yến - "ánh trăng giờ là của nàng". Câu thoại "sến" này đã từng xuất hiện trong đoạn nhá hàng nên khả năng cao sẽ không bị cắt bỏ.

Quân Ô Thác nghe theo chỉ dẫn của Từ Kính Phủ, tấn công vào điểm trọng yếu của thành Quý Dương. Trong hỗn loạn, Tiêu Giác nhìn thấy Sài An Hỉ đang lẩn trốn. Chàng ra lệnh cho Phi Nô đuổi theo, còn mình thì tiếp tục phá vòng vây của kẻ địch. Sài An Hỉ sẽ bị phía Sở Chiêu bắt được hay bị quân Ô Thác theo lệnh của Từ Kính Phủ giết chết? Trường hợp hắn bị quân Tiêu gia bắt, bằng chứng phản quốc của Từ Kính Phủ sẽ lộ diện?

Ở phía Hòa Yến, nàng cưỡi ngựa, một mình đuổi theo kẻ cầm đầu của quân Ô Thác. Nhân lúc hắn lao đến tính đâm nàng khi ngã khỏi ngựa, Hòa Yến dùng trường thương giết hắn. Trận chiến này, Giác - Yến kề vai, phối hợp mượt mà đại thắng. Tuy nhiên, liệu thân phận của họ có bị bại lộ trước nhà họ Thôi? Trước đó, họ còn muốn gặp nữ vương. Theo loạt video nhá hàng trước thì cả hai cùng Sở Chiêu sẽ gặp nữ vương trong tập 18 và 19.

Ở tập 18 sẽ có một đoạn hồi ức về mối tình dang dở của nữ vương Quý Dương và sư phụ của Hòa Yến. Cả hai vừa gặp đã yêu nhưng rồi không thể đến được với nhau. Khán giả "yếu tim" hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy vì trong trận chiến của Quý Dương và Ô Thác, sư phụ của Hòa Yến sẽ mất mạng (đây là nội dung trong nguyên tác).

Trailer tập 20 và 21 cũng tiết lộ một đoạn nhỏ sau trận đấu. Sở Chiêu nói chuyện với Hòa Yến, ngỏ ý muốn vì nàng mở ra một con đường mới khi nghe hoài bão vượt qua định kiến về nữ nhi của nàng. Tuy nhiên, Hòa Yến từ chối khéo. Nàng không cần người mở đường vì nàng, mà cần người cùng nàng mở đường. Câu thoại này không chỉ khẳng định Sở Chiêu "hết cửa" bước vào trái tim Yến, mà cũng khẳng định Tiêu Giác mới là người phù hợp với nàng. Bởi trước đó, không ít lần đô đốc bày tỏ tư duy giống nàng.

Tiêu Giác có mặt ở đó khi Sở Chiêu và Hòa Yến vừa kết thúc câu chuyện. Trước đó là quà tặng, lời "cảnh báo" của Trình Lý Tố, liệu đô đốc có hiểu lầm Hòa Yến đã phải lòng Sở Chiêu mà không dám tiến đến gần nàng hơn?

Nếu có tình tiết trên, khán giả hy vọng nội dung sẽ không bị kéo dài bởi cách phát triển này khá cũ. Phim đã chiếu được nửa chặng đường, đã đến lúc những manh mối quan trọng liên quan đến nút thắt lớn nhất phim về việc Từ Kính Phủ phản quốc, sự thật về thất bại trận Minh Thủy... cũng nên xuất hiện, tránh tình trạng nội dung lan man.

Cẩm Nguyệt Như Ca gồm 36 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, Mango, VieON.