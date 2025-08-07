Netizen xứ Trung phát hiện phân cảnh "đặc sản" trong các phim có Thừa Lỗi

HHTO - "Với thân hình của Thừa Lỗi, chắc hẳn anh ấy là khách VIP của phòng tắm ở Hoành Điếm?" - một bình luận của Cnet dưới bài đăng nói về loạt cảnh tắm bồn trong các phim vài năm trở lại đây của Thừa Lỗi.

2 năm trước, Thừa Lỗi trong Vân Chi Vũ gây sốt với cảnh tắm bồn của Cung Thượng Giác. Kể từ đó đến nay, từ phim đã chiếu đến đang ghi hình, "trung bình" đều có ít nhất một cảnh tắm lộ vai, gồm: Nhan Tâm Ký (2024), Cẩm Nguyệt Như Ca (đang chiếu), Dữ Tấn Trường An (chờ chiếu) và Mạc Ly (đang quay).

Bức ảnh tổng hợp phân cảnh "nhất định phải có" của Thừa Lỗi trong các phim gần đây, được fan chia sẻ rầm rộ trên Weibo và Xiaohongshu.

Người hâm mộ cũng thích thú vì sự trùng hợp này, đùa rằng chỉ cần đạo diễn nói "có cảnh tắm" là Thừa Lỗi sẽ gật đầu. Fan lại càng trầm trồ vì nỗ lực rèn luyện thể hình của nam diễn viên đã thành công mỹ mãn vì xếp theo dòng thời gian, cơ ngực và vai của anh qua mỗi phim đều đẹp hơn.

Một số Cnet bình luận dưới các bài đăng: "Với thân hình của Thừa Lỗi, chắn hẳn anh ấy là khách VIP bồn tắm ở Hoành Điếm (phim trường - PV) đúng không?", "Có thể thấy khả năng quản lý cơ thể của cậu ấy ngày càng tốt", "Vóc dáng này thì anh ấy xứng đáng là "vua tắm bồn", "Nỗ lực tập gym của cậu ấy được đền đáp rồi"...

Trên phim dự kiến sẽ kịch tính nhưng hậu trường lại tinh nghịch

Trong Cẩm Nguyệt Như Ca, sẽ có ít nhất 2 phân cảnh tắm của Thừa Lỗi.

Một là lúc Hòa Yến (Châu Dã) đang ngâm mình thì vô tình Tiêu Giác cũng đến khiến cô phải tìm cách trốn vội để không lộ thân phận (lúc này đang giả nam).

Hai là đoạn Hòa Yến trông như đang đi do thám, buộc phải trốn trong bồn tắm thì bị Tiêu Giác phát hiện. Cả hai sẽ một màn giao đấu nhỏ hứa hẹn sẽ mang đến thước phim mãn nhãn.

Tính theo quy mô phim truyền hình thì Cẩm Nguyệt Như Ca là tác phẩm đầu tiên Thừa Lỗi đóng chính. Vì thế, người hâm mộ đặc biệt ủng hộ và ngóng chờ vào vai diễn lần này của anh. Tiêu Giác là tướng quân thông minh, sắc bén, có nhiều điểm tương đồng với những yếu tố đã làm nên cơn sốt của Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ. Với ngoại hình sáng, diễn xuất ổn và thiện cảm sẵn có từ khán giả, liệu đây có phải vai diễn sẽ giúp Thừa Lỗi bứt phá trong sự nghiệp?