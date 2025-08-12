Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cẩm Nguyệt Như Ca tập 18 - 19: Tiêu Giác "thăm dò" Hòa Yến, khắc chế Sở Chiêu

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Ban đầu là muốn âm thầm quan sát, nhưng cuối cùng, Sở Chiêu vẫn ra mặt, theo sát đường đi nước bước của "phu thê" Tiêu Giác - Hòa Yến ở Quý Dương. Giác - Yến lần đầu tiên kề vai sát cánh, chiến đấu trong trận đánh lớn.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cẩm Nguyệt Như Ca đã chiếu đến tập 15, để truy tìm Sài An Hỉ, Tiêu Giác (Thừa Lỗi) quyết định đến Quý Dương. Nhằm né luật triều đình, thuận tiện ra vào nơi này, chàng dùng thân phận của Kiều công tử, sắp xếp cho Hòa Yến (Châu Dã) giả làm thê tử đi theo. Trình Lý Tố (Lý Khanh) và Tống Đào Đào (Trương Miểu Di) cũng đi theo hỗ trợ. Họ đều biết Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) đang ở đây, nhưng chưa ai biết được Sài An Hỉ đang ở đâu.

Tạm bỏ qua "chính sự", bắt đầu từ lúc dạy Hòa Yến cầm kỳ thi họa, Tiêu Giác đã dường như nhân cơ hội để "thả thính", dò xét tình cảm nàng dành cho mình. Tiêu tướng quân chỉ dạy "tiểu binh" đánh đàn cũng làm fan phấn khích. Từ lúc dự tiệc đến dạo chơi ở Quý Dương, "phu thê Kiều công tử" vừa hài hước vừa ngọt ngào.

screenshot-531.png
screenshot-530.png

Trailer tập 18 tiết lộ Sở Chiêu đã không lặng lẽ quan sát mà xuất hiện bên cạnh Giác - Yến. Hắn "cà khịa" Tiêu Giác lén rời doanh trại bằng thân phận khác.

Giác cũng không vừa, đáp trả lại bằng việc mình còn "thành thân rồi" như một cách "đánh dấu chủ quyền". Những cái liếc mắt xéo xắt và "ghen ngầm" của Tiêu tướng quân sẽ còn rõ hơn ở tập 19.

Hòa Yến chỉ coi Sở Chiêu như huynh đệ có duyên quen biết, cô không nhìn ra được hắn đã phải lòng cô. Yến vô tư nhận sợi tua rua treo ở đầu dây roi mà "Sở trà" tặng. Tiêu Giác cười nhưng không vui khi thấy cô đeo món quà này bên người.

screenshot-532.png
screenshot-533.png
screenshot-534.png

Thành Quý Dương xảy ra chuyện. Hòa Yến khoác lại chiến giáp, cùng Tiêu Giác ra trận. Theo nhá hàng, trận đánh này đầy nguy hiểm, cả hai đều xác định sẵn sàng hy sinh. Người đứng sau chính Từ Kính Phủ.

Ông ta vẽ đường tấn công cho quân Ô Thác để phá thành. Chắc chắn Giác - Yến sẽ an toàn, nhưng lúc này, họ có tìm được Sài An Hỉ hay sẽ lại bị Sở Chiêu ngư ông đắc lợi, hớt tay trên như lần lấy sổ thuế trước đây?

Sài An Hỉ là một nhân tố then chốt giúp gỡ nút thắt. Ông ta chính là người phản bội cha của Tiêu Giác, biết uẩn khúc của trận Minh Thủy và cả điểm yếu của Từ Kính Phủ. Khả năng cao chính là bằng chứng lão ta qua lại với phe địch Ô Thác.

Sở Chiêu lẫn Tiêu Giác đều chưa biết điều này. Không loại trừ khả năng, người của phía Ô Thác đã ra tay trước, thủ tiêu Sài An Hỉ.

end.jpg

Cẩm Nguyệt Như Ca gồm 36 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, Mango, VieON.

cover-2.jpg
Lin
#Cẩm Nguyệt Như Ca #Cẩm Nguyệt Như Ca tập 18 #Cẩm Nguyệt Như Ca tập 19 #Thừa Lỗi #Châu Dã #Trương Khang Lạc #Hòa Yến #Tiêu Giác #Sở Chiêu

