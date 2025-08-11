Cẩm Nguyệt Như Ca tập 16, 17: Hòa Yến bóng gió thân phận thật với Tiêu Giác

HHTO - Tiêu Giác biết Hòa Yến vẫn có những bí mật che giấu anh, nhưng sự phòng bị hay ý nghĩ cô có ý đồ xấu với mình và quân Tiêu gia đã không còn. "Cẩm Nguyệt Như Ca" đang ngọt càng thêm ngọt khi Giác - Yến giả phu thê mà như đã thành hôn thật.

Tính đến tập 13 của Cẩm Nguyệt Như Ca, những dấu hiệu cho thấy Hòa Yến (Châu Dã) và Tiêu Giác (Thừa Lỗi) đều rung động với đối phương đã rõ ràng. Trình Lý Tố (Lý Khanh) đã biết Yến là nữ sau khi bắt mạch cho cô. Hai tập mới không nói đến Tống Đào Đào (Trương Miểu Di) phản ứng ra sao sau khi Hòa Yến lại cứu cô mà còn bị thương rất nặng. Tống tiểu thư chắc chắn sẽ càng "si tình" hơn với "Hòa ca". Tuy nhiên, một "miếng hài" to đùng sắp đến khi Đào Đào được biết Hòa Yến là nữ.

Trình Lý Tố sau khi biết Hòa Yến là nữ thì "chỉ thẳng mặt" Tiêu Giác dám dấu mỹ nhân còn không biết thương hoa tiếc ngọc.

Từ mật thư mà Lôi Hầu để lại, Tiêu Giác suy đoán thất bại của quân Tiêu gia ở trận Minh Thủy có vấn đề. Phó tướng lâu năm dưới trướng cha của anh - Sài An Hỉ nằm trong vòng tình nghi. Vì tên của hắn có ý nghĩa giống với bút danh được ký dưới lá thư. Họ nghi ngờ Sài An Hỉ đã giả chết trong trận đánh đó. Đoạn cuối tập 13 cũng có nhắc đến một "quân cờ bí mật" thật sự mà Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) cài vào quân Tiêu gia, liệu Sài An Hỉ có phải là người này?

Theo trailer, từ tập 15, Tiêu Giác quyết định vào thành để điều tra. Phi Nô có định kiến với Hòa Yến lại càng "ngúng nguẩy" khi thấy đô đốc cưng chiều "tên tiểu binh" này. Ngoài phản ứng của Đào Đào, khán giả cũng ngóng chờ phản ứng của Phi Nô khi biết Hòa Yến là nữ, còn là "đô đốc phu nhân" tương lai. Giác đề nghị Yến giả làm phu thê với hắn để thuận tiện điều tra.

Tiêu Giác xuất chúng nên được các phu nhân và tiểu thư ái mộ. Hòa Yến được đà làm tới, nàng mặc sức ba hoa Tiêu Giác chỉ sủng ái mình nàng ra sao. Trong bữa ăn, cô lại ra vẻ nũng nịu khiến "địch thủ" ghen tức. Nhưng đây là "một mũi tên trúng hai đích", vì khán giả biết thừa Tiêu Giác nghe Hòa Yến gọi "phu quân" ngọt xớt thì trong lòng cũng nở hoa.

Giác - Yến đóng giả vợ chồng nhưng ngọt ngào như đã thành hôn thật. Cả hai còn đi dạo thuyền, chơi hội chung.

Theo trailer tập 17, trong lúc được mời lên diễn, mượn truyền thống nơi này, Hòa Yến dùng điệu múa nói ra 10 bí mật của mình với Tiêu Giác. Cô một lần nữa khẳng định mình đã từng quen Giác "từ kiếp trước", từng là "nữ tướng quân".

Yến đang mập mờ đánh tiếng về thân phận thật của mình với Tiêu Giác. Nhưng đêm hội này không phải thời điểm thích hợp, có lẽ sự thật về thất bại của trận Minh Thủy, uẩn khúc trong việc cứu viện của quân Phi Hồng được sáng tỏ thì cô mới nói rõ mình chính là người đã giả Hà Như Phi ra trận năm xưa.

Cẩm Nguyệt Như Ca gồm 36 tập, lên sóng vào buổi tối mỗi ngày. Khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, Mango, VieON.