Cẩm Nguyệt Như Ca tập 12, 13, 14, 15: Giác - Yến giả phu thê, nhịp phim bắt đầu cuốn hơn

HHTO - Ở những tập đầu của "Cẩm Nguyệt Như Ca" có đoạn nói về việc Tiêu Giác mang tiếng tàn độc, vì muốn chiến thắng mà nhấn chìm cả thành trong biển nước. Đến tập 13, sự thật sẽ được tiết lộ.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Cuối tập 11, nhận được thư cầu cứu của Lật Đài, Tiêu Giác (Thừa Lỗi) gấp rút cho quân đến chi viện. Tuy nhiên, theo trailer tập 12 của Cẩm Nguyệt Như Ca, đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn của tộc Liệt Hách. Nhân lúc chủ soái rời đi, bọn chúng muốn đến để phá doanh trại. Hòa Yến (Châu Dã) đứng ra đối đầu với tướng địch. Cô tin Tiêu Giác sẽ không trúng kế, cố gắng kéo dài thời gian để chờ chàng quay lại.

Chắc chắn Giác sẽ về kịp. Từ tập 11, khán giả có thể thấy Tiêu tướng quân không hoàn toàn tin vào lời của tiểu binh gợi ý về lối tắt đi đến Lật Đài. Tiêu Giác nói thầm điều gì đó với cận vệ, dường như có ý chia binh lính để đảm bảo đường đi.

Qua tập 13, trailer chủ yếu là dòng hồi tưởng. Tiêu Giác mắt rưng rưng trong mưa lớn. Phi Nô đến báo tin mưa tăng đột biến, không thể khống chế thế nước, ngập lụt khắp nơi, nhiều người bị cuốn trôi. Suy đoán, nơi này có thể là Khuyết Thành. Tiêu Giác từng bị gieo tiếng xấu khắp nơi là tàn bạo, sẵn sàng lợi dụng sức nước nhấn chìm cả tòa thành để chiến thắng, bất chấp sinh mạng người dân.

Đoạn hồi ức trên sẽ hé lộ sự thật sau lời đồn đó. Giác muốn bảo vệ dân chúng nhưng không thể. Chưa rõ lý do vì sao Tiêu Giác đột nhiên nhớ lại ký ức day dứt này. Vị tướng quân lặng lẽ luyện kiếm trong mưa tuyết để trút giận, còn Hòa Yến cũng âm thầm đứng quan sát. Nàng vẫn trăn trở vì sao Tiêu Giác lại nhất quyết cho rằng ngày đó quân của Hồng Phi đến cứu viện muộn, nay lại càng hiểu hơn nội tâm đầy mảnh vỡ của "đồng môn".

Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) được lệnh của Từ Kính Phủ đến Dịch Châu Vệ để làm "giảm sức mạnh con tướng" này. Tưởng là có thể thân thiết với "crush" Hòa Yến, Sở Chiêu lại bất ngờ trở thành "bóng đèn" khi Tiêu Giác biết "chị Én" đang uống rượu cùng hắn bèn đến tìm, ngăn cả hai "hẹn hò" riêng.

Tiêu Giác bế vác nàng rời đi. Ngoài Tiêu Giác và Sở Chiêu, vẫn chưa có ai trong doanh trại biết Hòa Yến là nữ. Phi Nô nhìn thấy đô đốc gần gũi, dung túng cho Yến cũng nhìn cả hai bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Trước đó là Giác bịa chuyện Hòa Yến bị "thận yếu" để giải vây cho cô lúc bị mọi người ép tắm chung, ở tập 14 sẽ còn những tình huống hài hước nào khác?

Trailer tập 15 khiến khán giả phải "gào thét" khi Tiêu Giác đột ngột hỏi Hòa Yến "cô có thích ta không" làm nàng đơ người. Đây có phải lời tỏ tình thật hay không còn phải chờ tập phim này lên sóng chính thức. Nhưng có một điều chắc chắn, khán giả sắp được thấy Hòa Yến lộng lẫy trong trang phục nữ nhi. Cô và Tiêu Giác sẽ giả làm phu thê để điều tra. Tống Đào Đào (Trương Miểu Di) là người giúp Hòa Yến làm dáng. Tiểu thư họ Tống có biết người cô rung động là nữ hay không?

Hòa Yến về lại thân phận nữ nhi, lại còn là "vợ giả" của Tiêu Giác, độ tinh quái của nàng hứa hẹn sẽ đem đến những phân cảnh hài hước. Giác đã rung động nên khán giả cũng có thể ngóng chờ đường mật tràn ngập hơn từ tập 15 ở cặp "vợ chồng giả" này.

Cẩm Nguyệt Như Ca đi gần đến nửa chặng đường thì mạch phim bắt đầu bớt lộn xộn, giảm phi lí và hấp dẫn hơn, tuy nhiên, vẫn cần những phân đoạn thật đột phá về diễn xuất cặp đôi chính. Cẩm Nguyệt Như Ca đã lên sóng được 11/36 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên VieON.