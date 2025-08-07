Cẩm Nguyệt Như Ca: Một nhân vật được đổi mặt bằng AI, diễn viên trước đó hiện ở đâu?

HHTO - Sau khi "Cẩm Nguyệt Như Ca" phát sóng, khán giả nhận ra một nhân vật có dáng vẻ hơi "là lạ". Hóa ra, nam diễn viên này đã được chèn mặt bằng AI, thay cho một cái tên từng náo loạn giới giải trí một thời.

Ngày 6/8, phim cổ trang Cẩm Nguyệt Như Ca đã lên sóng 5 tập đầu tiên đáp lại sự chờ đợi bấy lâu của khán giả. Bên cạnh những bàn luận về chemistry của Thừa Lỗi - Châu Dã, vai diễn của Lý Khanh lại bất ngờ thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng.

Nguyên nhân là bởi vì vai diễn này vốn là do Lý Minh Đức thủ vai. Đầu năm nay, Lý Minh Đức nổi lên nhờ vào "lùm xùm" với đoàn phim Tam Nhân Hành cũng như Mã Thiên Vũ. Tuy nhiên, dư luận nhanh chóng đảo chiều khi anh liên tục bị "bóc" một loạt tranh cãi liên quan đến nhân cách. Cuối cùng, với vụ việc phá xe khi đang say rượu, nam diễn viên chính thức bị tuyên 6 tháng tù giam hồi tháng 6.

Để không ảnh hưởng đến việc phát sóng của Cẩm Nguyệt Như Ca , đoàn làm phim đã quyết định dùng công nghệ AI để mặt của Lý Minh Đức thành diễn viên Lý Khanh. Khi mới đưa ra quyết định, ê-kíp phim đã nhận được sự ủng hộ từ phía công chúng bởi đây là một nước đi khôn ngoan, giúp phim thoát cảnh đắp chiếu.

Đoàn làm phim bị chê kỹ xảo kém, dùng hình ảnh Lý Khanh nhưng vẫn nhận ra rõ ràng đường nét của Lý Minh Đức.

Video so sánh sự tương đồng trong gương mặt của Lý Minh Đức trong một phim khác, và Lý Khanh sau khi "thay mặt" trong Cẩm Nguyệt Như Ca.

Khi phim lên sóng, mặc dù nhìn chung khán giả vẫn nhận ra gương mặt của Lý Khanh, một số khoảnh khắc rất giống Lý Minh Đức khiến khán giả bối rối. Ngoài ra, Lý Minh Đức có chiều cao nổi bật với 1m83 còn Lý Khanh thì có vóc dáng nhỏ con hơn. Vì thế, tỉ lệ toàn bộ cơ thể và biểu cảm gương mặt đôi khi cũng bị "lệch pha" và không hài hòa, AI chỉnh sửa bị giả, dẫn đến việc khán giả xem phim không khỏi "tuột mood".

Lý Minh Đức trong Cẩm Nguyệt Như Ca, đảm nhận vai Trình Lí Tố. Nét diễn của anh được nhận xét là phù hợp với vẻ cợt nhả, ngả ngớn của nhân vật hơn.

Lý Khanh "chiếm trọn" tình cảm của khán giả nhờ vai A Hổ trong Thư Quyển Nhất Mộng.

Lý Khanh sinh năm 2000. Anh mới nổi lên nhờ vai "giang hồ" Đoạn Sơn Hổ đáng yêu, nghĩa khí trong Thư Quyển Nhất Mộng. Tuy nhiên, tình cảnh "thay mặt" này lại khiến nam diễn viên bị thiếu sinh động, không thể thể hiện trọn vẹn cảm xúc mà lại còn gây hụt hẫng cho người xem.

Việc để Lý Khanh ghi hình trực tiếp lại những cảnh quay bổ sung sẽ phải kéo dài thời gian Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng. Các diễn viên khác cũng đang bận rộn với hoạt động cá nhân nên rất khó để xếp lịch quay lại cảnh chung. Phân cảnh của Trình Lí Tố cũng không nhiều nên nhiều khán giả cũng tạm bỏ qua điểm trừ trên.