Cẩm Nguyệt Như Ca: Thừa Lỗi càng bi thảm càng đẹp, fan muốn sát nguyên tác nên "bỏ qua"

HHTO - Những ý kiến trái chiều từ fan nguyên tác khi một tiểu thuyết được chuyển thể là không hiếm. Có những fan cho rằng "Cẩm Nguyệt Như Ca" chỉnh sửa hợp lý, một số người hâm mộ khác khó chịu vì nội dung hiện tại đã chệch hướng rất nhiều so với bản gốc.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Cẩm Nguyệt Như Ca được dựa trên tiểu thuyết Nữ Tướng Tinh của Thiên Sơn Trà Khách. Tương tự 2 dự án được chuyển thể trước đó là Quý Nữ và Mặc Vũ Vân Gian, tác phẩm này cũng được tinh chỉnh rất nhiều so với nguyên tác, nhất là yếu tố "trùng sinh" do điều cấm của Quảng Điện.

Fan nguyên tác cho rằng thay đổi tình tiết đã khiến mạch phim trôi quá nhanh, mâu thuẫn của Hà gia, sự chua chát khiến Hà Yến muốn đáp trả cũng không sâu như tiểu thuyết. Trái lại, có những khán giả cho rằng mạch phim ổn, nhanh nhưng vừa đủ để khán giả cảm thấy sự thối nát của cha con Hà gia với Hà Yến (Châu Dã), cũng như nỗi đau tan nhà nát cửa lại chịu tiếng xấu oan của Tiêu Giác (Thừa Lỗi).

Trong tiểu thuyết, sau khi Hà Yến thay huynh trưởng ra trận, lập nhiều quân công, khi hắn khỏi bệnh, cô nhường lại tước vị, lui về thành thân. Nhưng phu quân ghẻ lạnh nàng, mắt nàng lại mù lòa vì gặp bệnh lạ. Trước khi chết, tiểu thiếp mới đắc ý nói cho nàng biết thuốc độc là trưởng bối Hà gia đưa tới.

Bản truyền hình lược đi phần kết hôn, Hà Yến vừa trở về, muốn minh oan cho Tiêu tướng quân thì bị cha ngăn lại, còn ép đổi lại tước vị cho Hà Như Phi (Bạch Chú). Chưa cần nàng đồng ý thì đã bị bọn họ hạ độc, đẩy đến chùa, hai mắt mù lòa. Đến khi tìm được đường thoát ra, Hà Như Phi sai người ám sát nàng. May mắn, nàng được sư phụ cứu sống, chữa khỏi đôi mắt. Từ đây, Hà Yến đổi tên thành Hòa Yến, gia nhập quân doanh, về dưới trướng của Tiêu Giác, mong lập quân công, đường hoàng trở về.

5 tập đầu vẫn sẽ có kha khá chi tiết lệch đi với bản gốc. Vì thế, fan muốn xem sát nguyên tác thì nên bỏ qua Cẩm Nguyệt Như Ca. Đặt tác phẩm này đánh giá độc lập, nội dung hiện tại ổn. Những điều "không ổn lắm" ở việc nữ cải nam trang như da trắng, dáng dấp quá thấp bé, mềm mại đã được nhân vật phụ nói ra thay cho suy nghĩ khán giả.

Nhìn chung, tạo hình nhập ngũ của Châu Dã ở mức chấp nhận được. Động tác võ thuật dứt khoát. Diễn xuất bằng mắt của cô vẫn cần cải thiện như đoạn đau buồn, bàng hoàng lúc Tiêu tướng quân tử trận ở tập 1 hay khí chất và ánh nhìn cương nghị, khẳng khái không thể giấu của một tướng quân đã dạn dày nơi sa trường.

Thừa Lỗi vẫn như thường lệ, diễn tốt, điển trai, mang khí phách cần có của mãnh tướng. Anh càng bi thảm càng đẹp, nhất là khoảnh khắc nhìn thấy cha tử trận, mẹ qua đời, khiến khán giả phải "cảm thán" nhưng cũng đầy xót xa. Tuy nhiên, tất cả vẫn ở mức an toàn so với những gì Thừa Lỗi đã làm được trong sự nghiệp.

Cẩm Nguyệt Như Ca thuộc thể loại ngôn tình nên "cảm giác cặp đôi" giữa nam nữ chính là yếu tố quan trọng bậc nhất. Châu Dã và Thừa Lỗi đã đáp ứng được điều này. "Phản ứng hóa học" dịu keo bắt đầu từ cảnh trốn ở suối nước nóng và "quắn quéo" hơn khi Hòa Yến nhí nhéo, tươi cười, khéo léo lấy cương khắc nhu để từ từ gỡ bỏ hoài nghi của Tiêu Giác.

Hòa Yến bé tí hin phía sau Tiêu Giác đốn tim khán giả.

Tiêu Giác nhận ra Hòa Yến là nữ chỉ sau lần nàng gục vào lưng mình. Theo đó, đoạn đấu tranh tâm trí lúc chàng rung động khi vẫn nghĩ Hòa Yến là nam ở nguyên tác sẽ bị lược bỏ. Không ít khán giả hài lòng với chỉnh sửa này vì sẽ hợp lý hóa các tình tiết phía sau, tiện cho Hòa Yến hơn khi có người chống lưng trong việc giả nam trang đánh trận.

Điểm yếu của Cẩm Nguyệt Như Ca nằm ở góc quay của đạo diễn. Các phân cảnh "chưa đủ wow", chuyển góc và quay cận cảnh giao đấu quá nhiều làm khán giả rối mắt và không thể hiện được chiêu thức lẫn độ đẹp mắt trong động tác của nhân vật. Nội dung phim có đủ hấp dẫn để tạo cú hích hay không vẫn phải chờ thêm vài tập sau để chắc chắn.