Diễn xuất ấn tượng nhưng vì sao Triệu Kim Mạch vẫn lận đận với phim ngôn tình?

HHTO - Triệu Kim Mạch là cái tên liên tục được ngợi khen về thực lực diễn xuất, đặc biệt thăng hoa trong các dự án chính kịch, nặng tâm lý như Khởi Đầu hay Tẩy Trắng. Thế nhưng, mỗi lần thử sức với dòng phim ngôn tình, nữ diễn viên sinh năm 2002 lại liên tục gây tranh cãi.

"Con gái quốc dân" của C-Biz với thực lực được công nhận

Triệu Kim Mạch là một trong những gương mặt nổi bật của lứa diễn viên Gen Z ở C-Biz, với nền tảng vững chắc. Cô là thủ khoa đầu vào ngành Biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương năm 2020. Kim Mạch có kinh nghiệm diễn xuất từ khi mới 10 tuổi trong Không Thể Không Có Mẹ (2012). Nhan sắc ngoài đời của cô cũng được đánh giá cao, với vẻ đẹp tươi trẻ, trong trẻo đúng chuẩn "nữ thần thanh xuân".

Trong Tẩy Trắng, Triệu Kim Mạch gây sốt từ những khung hình đầu tiên với thể hiện xuất sắc sự hoảng loạn, đau thương của nhân vật.

Khả năng diễn xuất của Triệu Kim Mạch thể hiện rõ nét và nhận "mưa lời khen" trong các nhân vật có cuộc đời, nội tâm phức tạp. Điển hình là trong Tẩy Trắng, cô hoàn toàn chinh phục khán giả với vai Chân Trân, một cô gái từ nạn nhân vượt qua nỗi ám ảnh để trở thành cảnh sát hình sự, truy bắt kẻ từng hạnh hạ mình. Triệu Kim Mạch khắc họa chân thực sự dũng cảm, ý chí mạnh mẽ cùng nỗi sợ hãi và tổn thương của nhân vật.

Với Khởi Đầu, vai diễn Lý Thi Tình là bước ngoặt lớn giúp Triệu Kim Mạch thành công thoát mác sao nhí. Tất cả những điều này chứng tỏ nữ diễn viên sở hữu nền tảng vững cùng khả năng nhập vai tốt.

Vì sao Triệu Kim Mạch "vô duyên" với phim ngôn tình?

Trái ngược với sự thành công ở dòng phim chính kịch hay phá án, các dự án ngôn tình của Triệu Kim Mạch lại liên tục không đạt kỳ vọng. Dù sở hữu diện mạo xinh xắn, trong trẻo ngoài đời, cô lại thường xuyên bị "dìm thảm" và không tận dụng được lợi thế này trong các bộ phim tình cảm. Từ Tình Đầu Ngây Ngô, Tình Yêu Là Niềm Vui đến Thời Niên Thiếu Không Thể Quay Lại Ấy, Triệu Kim Mạch khiến khán giả nhàm chán khi lặp lại hình tượng nữ sinh kém sắc, rụt rè.

Tương tác ngoài đời không tệ, nhưng khi lên phim, Triệu Kim Mạch thường bị chê là "thể chất không có khả năng tạo chemistry" với bạn diễn. Ngô Lỗi trong Giữa Cơn Bão Tuyết hay Trương Lăng Hách trong Anh Đào Hổ Phách đều là những mỹ nam được nhận xét là có ánh nhìn "rất tình", từng không ít lần tạo "phản ứng hóa học" bùng nổ với các bạn diễn khác. Nhưng đến khi hợp tác với Triệu Kim Mạch, khán giả lại cảm thấy cô quá rụt rè. Các cảnh chung có không khí "ngột ngạt", cách diễn giải của cô khiến người xem cảm thấy nữ chính "đang bị ép" phải thân mật.

Cặp đôi Anh Đào Hổ Phách bị nhận xét giống "anh em một nhà" hơn là người yêu.

Nhiều dự án ngôn tình của Triệu Kim Mạch cũng gặp vấn đề lớn về kịch bản. Anh Đào Hổ Phách bị chỉ trích khi sa đà vào tuyến tình cảm sáo rỗng, phi lý, đạo diễn bị tố tự ý cắt gọt kịch bản quá đà, làm phim thiếu chặt chẽ. Tương tự, Độ Hoa Niên cũng bị chê sửa mất cái hay của nguyên tác, nâng phụ dìm chính. Nhân vật Lý Dung do Triệu Kim Mạch thủ vai là trưởng công chúa quyết đoán, thông minh nhưng lên phim lại trở thành người cảm tính, tình cảm nhập nhằng với nam phụ.

Độ Hoa Niên cải biên lố tay. Phim được quảng bá là dự án đầu tư lớn nhưng ngoài bối cảnh hoành tráng thì chất lượng biên dựng, nhạc phim, nội dung đều bị chê thậm tệ.

Dù liên tục vấp phải những "chướng ngại vật" ở dòng phim ngôn tình, Triệu Kim Mạch vẫn là một cái tên đầy tiềm năng của thế hệ diễn viên 2K. Việc cải thiện khả năng tạo chemistry và lựa chọn kịch bản, nhân vật phù hợp sẽ là chìa khóa để cô có thể "hóa giải lời nguyền" ngôn tình và tỏa sáng hơn trong tương lai.