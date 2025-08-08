Chồng cũ qua đời vì ung thư, Kelly Clarkson hoãn chuyến lưu diễn tháng 8

HHTO - Chồng cũ của Kelly Clarkson, nhà quản lý tài năng Brandon Blackstock, đã qua đời ở tuổi 48 vì bệnh ung thư. Nữ ca sĩ thông báo hoãn chuyến lưu diễn dự kiến diễn ra trong tháng 8.

Ngày 7/8, một đại diện gia đình Brandon Blackstock chia sẻ với tờ People: “Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng Brandon Blackstock đã qua đời. Brandon đã dũng cảm chiến đấu với căn bệnh ung thư trong hơn ba năm và ra đi thanh thản trong vòng tay gia đình. Chúng tôi xin cảm ơn những lời chia buồn, cầu nguyện và mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này”.

Brandon Blackstock qua đời ở tuổi 48.

Trước đó, vợ cũ của anh - nữ ca sĩ Kelly Clarkson - thông báo hoãn loạt đêm diễn Studio Session tại Las Vegas trong tháng 8 để dành thời gian cho các con.

“Thật không may, tôi buộc phải dời các buổi diễn còn lại của tháng 8 tại Las Vegas. Dù thường giữ kín chuyện đời tư, nhưng năm ngoái, cha của các con tôi lâm bệnh và giờ đây, tôi cần phải ở bên các con. Tôi thành thật xin lỗi khán giả đã mua vé và trân trọng sự thấu hiểu, lòng tốt cũng như cảm thông của mọi người”, Kelly Clarkson chia sẻ trên Instagram cá nhân.

Kelly Clarkson hoãn đêm diễn tại Las Vegas.

Brandon Blackstock và Kelly Clarkson kết hôn từ năm 2013 đến 2022, có hai con chung. Trước đó, Brandon có hai con riêng từ cuộc hôn nhân với nữ ca sĩ Melissa Ashworth, và gần đây vừa lên chức ông khi con gái Savannah Blackstock thông báo mang thai vào tháng 7.

Brandon Blackstock và Kelly Clarkson chụp ảnh cùng nhau vào năm 2018.

Brandon là nhà quản lý tài năng của Starstruck Entertainment - công ty đại diện cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Carly Pearce, Emily Ann Roberts và Blake Shelton.