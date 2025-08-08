Cẩm Nguyệt Như Ca tập 8, 9, 10, 11: Tiêu Giác "liếc cháy mắt", Hòa Yến lộ thân phận

HHTO - Nội dung của 6 tập đầu "Cẩm Nguyệt Như Ca" khá đuối. Từ tập 7 trở đi, khi Tiêu Giác - Hòa Yến đến Dịch Châu, điều tra hành vi xấu xa của cha con Tôn Tường Phúc, mạch phim có bắt đầu chặt chẽ hơn?

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Hòa Yến (Châu Dã) đóng giả Trình Lý Tố (Lý Khanh) theo Tiêu Giác (Thừa Lỗi) vào thành Dịch Châu. Họ đã sớm đoán ra chuyến đi này không ngọt ngào, hoa mỹ như lời mời của Tôn Tường Phúc. Hòa Yến muốn đi theo, cũng là vì phát giác người đến đưa thư chính là tay sai của Hà Như Phi (Bạch Chú) - kẻ đã sát hại mình.

Tiêu Giác đã đoán ra Tôn Tường Phúc cố ý ăn chặn quân lương, quân phí, nhân chuyến đi này sẽ tìm bằng chứng để vạch tội hoặc ép hắn phải cung cấp đổ lương thực nuôi quân. Chưa hết, Tiêu Giác/ Hoài Cẩn còn "ngửi thấy mùi" bất thường, không loại trừ khả năng anh hoặc Trình Lý Tố sẽ bị ám sát. Khắp thành cũng đang đau đáu vụ việc các cô gái mất tích được tìm thấy đều đã chết trong trạng thái bị hành hạ. Kẻ đứng sau chính là con trai của Tôn Tường Phúc. Tiêu Giác và Hòa Yến sẽ bắt hắn đền tội thế nào?

Trailer tập 8 hé lộ Hòa Yến bị mù, nhưng trông giống giả vờ hơn là bị thật. Tiêu Giác cũng đầy hoài nghi, không ngừng thăm dò cô. Chàng cố ý dắt Hòa Yến đi lên bậc thang nhưng không nhắc. Tiểu Yến cũng nương theo, vấp "cái đùng" túm lấy đô đốc. Tập 9, mắt cô trở lại bình thường. Cô thậm chí còn truy sát cận vệ của Hà Như Phi. Tiêu Giác ở một bên quan sát kỹ, "lật bài ngửa" với Hòa Yến khi gọi: "Hòa cô nương".

Tiểu Yến cũng đứng hình. Đoán rằng, nhiều khả năng cô sẽ "nửa thật nửa giả" khi trả lời đô đốc. Bởi nếu nói ra sự thật chuyện mình giả nam, thay Hà Như Phi đi học và ra trận suốt bao năm qua, lại bị hắn cướp công trong buổi thượng triều, thì khó lòng có được tin tưởng ngay lập tức của Tiêu Giác. Vả lại, đô đốc vẫn tức giận khi cô là Hồng Phi tướng quân, cứu viện muộn mà khiến cha của chàng tử trận.

Cũng có thể Hòa Yến chối đến cùng, còn Tiêu Giác giả vờ như vừa "nói đùa"?

Đến tập 10 của Cẩm Nguyệt Như Ca, sóng gió ở thành Dịch Châu được xử lý xong. Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) trở về kinh thành. Chàng có thể bình yên trở về thì chứng tỏ, sổ sách qua lại giữa Tôn Tường Phúc và Từ Kính Phủ đã được hắn tìm thấy, không bị Tiêu Giác "nắm thóp".

Trước khi đi, Sở Chiêu còn khiến Tiêu Giác "liếc cháy mắt" khi rỉ tai Hòa Yến nói chuyện. Hắn nhắc đến điệu múa của nàng ở thanh lâu hôm trước, thay cho lời khẳng định đã biết cô là nữ tử đóng giả nam nhân. Dự kiến, Tiêu Giác sẽ còn ghen với "bình trà xanh" này dài dài.

"Đối thủ" của Tiêu Giác sẽ còn có Tống Đào Đào (Trương Miểu Di). Bởi sau khi được Hòa Yến cứu mạng ở Dịch Châu, tiểu thư họ Tống dường như đã phải lòng Tiểu Yến, không hề nhận ra cô là nữ tử. Đào Đào theo Giác - Yến về doanh trại để gặp Trịnh Lý Tố, bắt hắn về hủy hôn. Ở gần Hòa Yến hơn, nàng tiểu thư sẽ sớm nhận ra "sự khác khác" của tiểu tướng quân này hay vì không muốn Đào Đào gửi chân tình nhầm chỗ, Tiểu Yến sẽ nói ra bí mật thân thế với cô?

Kể từ lúc Tiêu Giác biết Hòa Yến là nữ, ánh mắt lẫn hành động chàng dành cho cô đã dịu dàng hơn, thậm chí có chút rung động. Từ tập 11, khán giả sẽ được "ăn đường" nhiều hơn. Tiêu tướng quân còn đích thân đến tìm, bôi thuốc cho nàng. Giai đoạn này sẽ bắt đầu quá trình cả hai kề vai chiến đầu trên sa trường.

Cẩm Nguyệt Như Ca gồm 36 tập. Khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, Mango, VieON.