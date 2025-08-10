"The Nice Guy" - Lần thất bại thứ hai của Lee Dong Wook trong năm, sai từ chọn kịch bản

HHTO - Từng được kỳ vọng sẽ giúp Lee Dong Wook lấy lại phong độ, nhưng "The Nice Guy" lại không đạt được thành công như mong đợi, nối tiếp thất bại của "Bảo Hiểm Ly Hôn" (The Divorce Insurance). Hai dự án truyền hình liên tiếp không thành công làm dấy lên những tranh luận về cách lựa chọn kịch bản của nam diễn viên.

Sau thất bại của Bảo Hiểm Ly Hôn, The Nice Guy do Lee Dong Wook đóng chính cũng rơi vào cảnh flop với rating chỉ đạt mức thấp. Bảo Hiểm Ly Hôn thất bại do kịch bản thiếu chiều sâu, tương tác giữa Lee Dong Wook cùng bạn diễn nữ cũng không tạo cảm giác cuốn hút. Tương tự, The Nice Guy cũng bị đánh giá là đi theo lối mòn cũ, thiếu sự đột phá và sáng tạo.

Dù đẹp đôi nhưng Lee Dong Wook và Lee Joo Bin lại không tạo được chemistry trong Bảo Hiểm Ly Hôn.

Câu chuyện về một gangster lương thiện hay tình đầu dang dở đều là những mô-típ đã quá quen thuộc. Nhịp phim nhanh nhưng chưa tạo được cao trào, các cảnh chuyển đổi cảm xúc đột ngột cũng khiến người xem khó lòng nhập tâm hay các tình tiết quen thuộc không tạo được sự đột phá, khiến bộ phim trở nên nhạt nhòa. Mặc dù phim cố gắng kết hợp nhiều thể loại từ tình cảm cho đến gia đình và noir (hình sự đen tối), nhưng lại không thể khắc họa trọn vẹn bất kỳ thể loại nào, khiến người xem dễ bị "trôi tuột".

The Nice Guy có kịch bản đi theo lối mòn của các bộ phim noir cũ kĩ.

Yếu tố kỹ thuật cũng là một điểm yếu của The Nice Guy khi phim lạm dụng nhạc nền khiến nhiều phân đoạn cảm xúc quan trọng không có đủ khoảng lặng. Filter mờ được dùng trong các cảnh hồi tưởng cũng khiến phim thiếu đi sự tươi mới, tạo cảm giác lỗi thời.

Dù phim không thành công, diễn xuất của Lee Dong Wook vẫn được đánh giá cao. Anh thể hiện chân thực nhân vật Park Seok Cheol, một người đàn ông bị buộc phải sống cuộc đời bạo lực. Nam diễn viên lăn xả trong các cảnh hành động và truyền tải tốt những cảm xúc giằng xé của nhân vật. Tương tác ăn ý giữa anh và dàn diễn viên gạo cội như Cheon Ho Jin, Lee Moon Shik cũng là một điểm cộng.

Sau hai phim thất bại liên tiếp, khán giả hài hước khuyên Lee Dong Wook nên "tránh xa phụ nữ" để cứu vớt sự nghiệp.

Sự thất bại liên tiếp này cho thấy những thách thức lớn trong việc lựa chọn kịch bản của Lee Dong Wook. Nhiều khán giả tin rằng anh sở hữu thế mạnh ở những vai diễn có chiều sâu nội tâm, phức tạp, hoặc những vai hành động, giả tưởng. Bằng chứng là các vai diễn thành công trong Goblin hay Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly đều có hình tượng nhân vật thần bí hay ho. Với tuyến tình cảm bằng không, như trong A Shop for Killers hay Bad and Crazy, Lee Dong Wook đều có màn tái xuất ấn tượng từ diễn xuất đến kịch bản.

Sau The Nice Guy, có thể Lee Dong Wook sẽ không còn tác phẩm mới lên sóng trong năm nay. Năm 2026, một trong những dự án được ngóng đợi nhất của anh là A Shop for Killers mùa 2. Với sức hút từ phần 1, "ông chú sát thủ" có thể sẽ tạo cú bật trở lại cho nam diễn viên.