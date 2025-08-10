Cùng kịch bản bắt yêu, Tử Dạ Quy có bùng nổ được như Vĩnh Dạ Tinh Hà, Vô Ưu Độ?

HHTO - Có cùng xuất phát điểm từ “nghiệt duyên” giữa thợ bắt yêu và yêu quái, nhưng nếu "Vĩnh Dạ Tinh Hà" mang đến một câu chuyện ngọt ngào, thì "Tử Dạ Quy" lại khắc họa những khoảnh khắc "ngược tâm". Ngoài ra, phim cũng ghi điểm ở phần hình ảnh - Hứa Khải rơi lệ đẹp đến nao lòng, trong khi Điền Hi Vi gây ấn tượng với tạo hình Miêu yêu lộng lẫy.

Tử Dạ Quy dự kiến lên sóng trong tháng 8 này. Vừa đánh dấu màn trở lại của Hứa Khải sau Em Đẹp Hơn Ánh Sao, dự án cũng được mong đợi sẽ là cú lội ngược dòng cho Điền Hi Vi sau "quả bom xịt" Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Lịch chiếu của Tử Dạ Quy sẽ được công bố vào ngày 11/8.

Tử Dạ Quy được chuyển thể từ tiểu thuyết Mai Phu Nhân Sủng Phu Hằng Ngày của tác giả Phù Hoa. Phim lấy bối cảnh tại kinh thành Trường An - nơi tồn tại song song 2 thế giới của con người và yêu ma, với trọng tâm là chuyện tình giữa đạo sĩ bắt yêu Mai Trục Vũ (Hứa Khải) và quận chúa Vũ Trinh (Điền Hi Vi).

Mai Trục Vũ là một đạo sĩ trẻ tuổi tài năng và là cháu trai của Mai phi quyền quý. Buổi sáng, chàng là vị quan chính trực, nhưng khi đêm xuống, chàng là thành viên của Thường Hi Cung, có nhiệm vụ thu phục yêu ma để bảo vệ sự yên bình cho nhân giới. Trong quá trình bắt yêu, chàng vô tình chạm trán quận chúa xinh đẹp, giàu có và "ăn chơi" Vũ Trinh.

Những tưởng đây là nơi bắt đầu cho một chuyện tình kinh điển thì thực chất, Vũ Trinh lại đang che giấu bản chất thật sự của mình là một Miêu yêu (yêu quái mèo). Không chỉ thế, nàng còn là thủ lĩnh của các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ - vùng đất nhộn nhịp với những hoạt động giải trí huyền bí, cũng chính là nơi đối đầu với Thường Hi Cung.

Nguyên tác của Tử Dạ Quy vốn là một câu chuyện "ngọt sủng" với diễn biến nhẹ nhàng. Tuy nhiên, trailer do nhà sản xuất tung ra lại hé lộ một loạt khoảnh khắc "ngược tâm", khi càng đến gần Trục Vũ thì Vũ Trinh lại càng tổn thương và để lộ sơ hở trước ánh mắt sắc bén của chàng.

Trailer chính thức hé lộ cảnh Trục Vũ - Vũ Trinh kề đao ở khoảnh khắc quyết định. (Nguồn video: FB Hứa Khải 许凯 Xu Kai Vietnam Fanpage).

Cùng đề tài "duyên nợ" giữa thợ bắt yêu - yêu quái như Vĩnh Dạ Tinh Hà, nhưng Tử Dạ Quy có vẻ sẽ xuất hiện nhiều chông gai hơn. Bởi ở Vĩnh Dạ Tinh Hà, Tử Kỳ từng bước học cách khống chế "nửa dòng máu" yêu quái của mình nhờ sự giúp sức của Diệu Diệu. Cuối cùng, cả hai thấu hiểu và sát cánh bên nhau bất kể thân phận khác biệt.

Với Tử Dạ Quy, Vũ Trinh lại là thủ lĩnh của toàn bộ các yêu quái tại Nhật Lý Vạn Cơ, còn Trục Vũ cũng gánh trên vai kỳ vọng lớn lao từ phía triều đình và nhân giới. Ở khoảnh khắc giữa lý trí và con tim, giữa bảo vệ toàn thể và viên mãn bên người mình yêu, cả hai sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào?

So với Vĩnh Dạ Tinh Hà, Tử Dạ Quy lại "có mùi ngược" hơn bởi cả hai đều không dễ dàng từ bỏ tất cả để ở bên người mà mình yêu thương.

Trong trailer, khán giả đùa vui rằng Trục Vũ có vẻ ở "kèo dưới" khi xuất hiện một loạt khoảnh khắc chàng nước mắt lưng tròng, cầu xin Vũ Trinh đừng rời xa mình. Vốn nổi danh với những khoảnh khắc rơi lệ rung động lòng người, Hứa Khải trong Tử Dạ Quy cũng khiến dân tình mong ngóng.

Những khoảnh khắc rơi lệ của Hứa Khải từng nhiều lần "đốn tim" khán giả vì thống khổ nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

Trong khi đó, Điền Hi Vi gây nức lòng dân mạng với nhan sắc diễm lệ. Bất kể trong ảnh rò rỉ hay ảnh do đoàn phim tung ra, nữ diễn viên đều toát lên vẻ đáng yêu, tinh nghịch của quận chúa mà vẫn thấp thoáng dáng vẻ yêu mị, mê hoặc của Miêu yêu.

Trong tạo hình diêm dúa, sặc sỡ của một quận chúa, "búp bê cổ trang" lại càng rạng rỡ.

Chemistry của bộ đôi cũng được đánh giá khá ổn áp, khi Hứa Khải nam tính, điềm tĩnh "over hợp" với Điền Hi Vi tươi sáng, năng lượng.

Không chỉ vậy, điểm khiến các fan phim thi nhau "đặt gạch hóng" còn là ở đạo diễn Lữ Hạo Cát Cát - người đứng sau thành công của Mặc Vũ Vân Gian với những góc quay đặc sắc và đầy dụng ý. Ở một thế giới huyền ảo như Tử Dạ Quy, người xem lại càng mong đợi sẽ được "đã mắt" với các cảnh phim ma mị, tràn đầy "yêu khí" dưới ống kính của Lữ Hạo Cát Cát.