Tạo hình "Chiết Ánh Trăng" quá xinh, Lư Dục Hiểu được khuyên nên đổi stylist

Thu Trang
HHTO - Từ những bức ảnh hậu trường được chụp lại ở đoàn phim "Chiết Ánh Trăng", Lư Dục Hiểu đang nhận về "mưa lời khen" nhờ phong cách thời trang thăng hạng thấy rõ.

Dù vẫn đang trong quá trình ghi hình, Chiết Ánh Trăng đã sớm thu hút sự quan tâm lớn. Đây là mảnh ghép cuối cùng trong "vũ trụ Nam Vu" của Trúc Dĩ (bao gồm Vụng Trộm Không Thể GiấuKhó Dỗ Dành) nên nhận được kỳ vọng lớn. Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa Vân Ly (Lư Dục Hiểu thủ vai) và Phó Thức Tắc (Lâm Nhất thủ vai).

526991607-1291207185707365-4673583342777962570-n.jpg
Hình ảnh Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu trong buổi khai máy bộ phim Chiết Ánh Trăng.

Thời điểm Lư Dục Hiểu được công bố vào vai nữ chính, cô từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng cô chưa đủ sức hút về ngoại hình. Do ở loạt ảnh đời thường lẫn khi dự sự kiện, phong cách thời trang lẫn khả năng "cân đồ" của nữ diễn viên đều không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, khi phim bắt đầu ghi hình, phản ứng từ cư dân mạng đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tạo hình của Lư Dục Hiểu mỗi ngày được leak ra đều nhận được lời khen. Trang phục tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát, góp phần giúp diện mạo của Lư Dục Hiểu thăng hạng.

z6887947899595-881d218f13a070532dc520f41402f56b.jpg
Nữ diễn viên sinh năm 1999 đang khiến khán giả "quay xe".

Phong cách thời trang của Lư Dục Hiểu trong phim thiên về nét trẻ trung, nhẹ nhàng, năng động được khen là hợp với tính cách nhút nhát, sợ đối mặt với người lạ của Vân Ly, cũng như bối cảnh là nghiên cứu sinh hệ cao học của cô. Dù không diện quần áo cầu kỳ hay thuộc thương hiệu xa xỉ, Lư Dục Hiểu vẫn "sáng bừng". Một vài outfit đang gây sốt, được netizen đánh giá là nếu tạo hiệu ứng tốt khi lên hình có thể tạo trend nếu Chiết Ánh Trăng tạo nên cơn sốt như Vụng Trộm Không Thể Giấu hoặc Khó Dỗ Dành.

528074361-122160435416476484-5321626679411421196-n.jpg
Mỹ nhân người Thượng Hải toát lên khí chất "bạch nguyệt quang" trong thiết kế váy thướt tha cổ chữ V.
528830067-122160435368476484-4737067153625438382-n.jpg
529333669-122160435422476484-2950067044000021348-n.jpg
Trang phục đang được Vân Ly ưa chuộng là những chiếc chân váy ngắn kết hợp cùng áo khoác dài tay.
529818154-122160435458476484-5673887979713192435-n.jpg
529227547-122160435446476484-2757650428086763878-n.jpg
528829906-122160435356476484-8985834762895126567-n.jpg
Phong cách thời trang linh hoạt, phù hợp với thời tiết của cô trong phim.
527914217-805546499094090-8056386816022759417-n.jpg
Nhiều cư dân mạng chia sẻ loạt video học theo cách phối đồ của Vân Ly - Lư Dục Hiểu.

Cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho đội làm tóc và trang điểm. Không giới hạn ở mái tóc thẳng hay uốn lơi xõa dài, chỉ khoảng 1 tuần ghi hình, Lư Dục Hiểu được đổi "giao diện" liên tục với đủ kiểu tóc như búi lơi hay buộc nửa đầu.

z6888050319548-04ccf0e0f4427886c877ab84eb6aef95.jpg
Không cần phụ thuộc vào phụ kiện cầu kỳ, những kiểu tóc của Lư Dục Hiểu ghi điểm nhờ đẹp mắt và tính ứng dụng cao.

Một số cư dân mạng thậm chí còn đề nghị Lư Dục Hiểu nên cân nhắc đưa đội tạo hình cho Chiết Ánh Trăng về đoàn đội riêng của mình, hoặc stylist của cô nên học hỏi. Bởi suốt thời gian dài, Lư Dục Hiểu không ít lần bị chê bai vì những màn "lên đồ" không xứng với hàng hiệu hay khó hiểu.

z6888060728389-04a5addd8cfe1168cc97b6847fb42fdc.jpg
Những khoảnh khắc khiến Lư Dục Hiểu bị gọi tên trong danh sách "thảm họa" từ đời thường đến khi ghi hình.
hieu-2.jpg
Cách phối đồ cho Lư Dục Hiểu khi dự sự kiện thời trang cao cấp của stylist từng liên tục bị ném đá.

Trước đó, tạo hình của cô khi ghi hình cho phim cổ trang Nhập Thanh Vân cũng được khen ngợi hết lời. Một số cư dân mạng bình luận, chỉ cần Lư Dục Hiểu tìm được ê-kíp "đúng tần số", nhan sắc của cô chắc chắn sẽ ngày càng lên hương.

526123589-765122732557164-8735002164930570139-n.jpg
Thu Trang
