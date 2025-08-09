Tạo hình "Chiết Ánh Trăng" quá xinh, Lư Dục Hiểu được khuyên nên đổi stylist

Dù vẫn đang trong quá trình ghi hình, Chiết Ánh Trăng đã sớm thu hút sự quan tâm lớn. Đây là mảnh ghép cuối cùng trong "vũ trụ Nam Vu" của Trúc Dĩ (bao gồm Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành) nên nhận được kỳ vọng lớn. Bộ phim xoay quanh chuyện tình giữa Vân Ly (Lư Dục Hiểu thủ vai) và Phó Thức Tắc (Lâm Nhất thủ vai).
Thời điểm Lư Dục Hiểu được công bố vào vai nữ chính, cô từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả cho rằng cô chưa đủ sức hút về ngoại hình. Do ở loạt ảnh đời thường lẫn khi dự sự kiện, phong cách thời trang lẫn khả năng "cân đồ" của nữ diễn viên đều không được đánh giá cao.
Tuy nhiên, khi phim bắt đầu ghi hình, phản ứng từ cư dân mạng đã dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tạo hình của Lư Dục Hiểu mỗi ngày được leak ra đều nhận được lời khen. Trang phục tôn lên vóc dáng mảnh mai, thanh thoát, góp phần giúp diện mạo của Lư Dục Hiểu thăng hạng.
Phong cách thời trang của Lư Dục Hiểu trong phim thiên về nét trẻ trung, nhẹ nhàng, năng động được khen là hợp với tính cách nhút nhát, sợ đối mặt với người lạ của Vân Ly, cũng như bối cảnh là nghiên cứu sinh hệ cao học của cô. Dù không diện quần áo cầu kỳ hay thuộc thương hiệu xa xỉ, Lư Dục Hiểu vẫn "sáng bừng". Một vài outfit đang gây sốt, được netizen đánh giá là nếu tạo hiệu ứng tốt khi lên hình có thể tạo trend nếu Chiết Ánh Trăng tạo nên cơn sốt như Vụng Trộm Không Thể Giấu hoặc Khó Dỗ Dành.
Cư dân mạng cũng dành nhiều lời khen cho đội làm tóc và trang điểm. Không giới hạn ở mái tóc thẳng hay uốn lơi xõa dài, chỉ khoảng 1 tuần ghi hình, Lư Dục Hiểu được đổi "giao diện" liên tục với đủ kiểu tóc như búi lơi hay buộc nửa đầu.
Một số cư dân mạng thậm chí còn đề nghị Lư Dục Hiểu nên cân nhắc đưa đội tạo hình cho Chiết Ánh Trăng về đoàn đội riêng của mình, hoặc stylist của cô nên học hỏi. Bởi suốt thời gian dài, Lư Dục Hiểu không ít lần bị chê bai vì những màn "lên đồ" không xứng với hàng hiệu hay khó hiểu.
Trước đó, tạo hình của cô khi ghi hình cho phim cổ trang Nhập Thanh Vân cũng được khen ngợi hết lời. Một số cư dân mạng bình luận, chỉ cần Lư Dục Hiểu tìm được ê-kíp "đúng tần số", nhan sắc của cô chắc chắn sẽ ngày càng lên hương.