Cặp đôi Thượng Ẩn sau 9 năm: Hoàng Cảnh Du nỗ lực xóa "vết đen", Hứa Ngụy Châu làm cha?

HHTO - Từng là cặp đôi BL (đam mỹ) làm mưa làm gió màn ảnh châu Á một thời với "Thượng Ẩn", sau 9 năm, hai diễn viên chính Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu giờ đây "không chung đường".

Đã 9 năm kể từ ngày Thượng Ẩn (2016) ra mắt. Bộ phim boylove đời đầu của màn ảnh Trung vẫn được xem là một trong những "tượng đài" của dòng phim đam mỹ. "Phản ứng hóa học" bùng nổ của Bạch Lạc Nhân (Hứa Ngụy Châu) và Cố Hải (Hoàng Cảnh Du) đã giúp bộ đôi chính sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo khắp châu Á. Sau 9 năm, cả hai đã chọn cho mình những ngã rẽ riêng.

Hoàng Cảnh Du vực dậy từ bê bối đời tư

"Thiếu gia Cố Hải" trở thành gương mặt được truyền thông và các nhà sản xuất săn đón ngay sau khi Thượng Ẩn oanh tạc màn ảnh châu Á. Tuy nhiên, trước khi phim chiếu đến tập cuối, cơ quan quản lý cấp cao đã thông báo phim trên mọi nền tảng tại Trung Quốc vì vấn đề "thuần phong mỹ tục". Sự nghiệp đang lên của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều chững lại. Khán giả đều hiểu có một "lệnh cấm ngầm" về sự xuất hiện của cả hai trên truyền thông đại chúng suốt thời gian dài.

Không lâu sau, Hoàng Cảnh Du tái xuất màn ảnh với loạt phim như Kết ái - Mối tình đầu của đại nhân thiên tuế, Bán yêu khuynh thành 2, Thương pháo yêu hoa, Vì em, anh nguyện yêu cả thế giới… Dù những bộ phim này không tạo được hiệu ứng bùng nổ như Thượng Ẩn, nhưng cũng phần nào giúp Hoàng Cảnh Du duy trì sức hút, khẳng định năng lực diễn xuất và xây dựng hình ảnh ổn định trong mắt công chúng.

Các vai diễn của Hoàng Cảnh Du sau "Thượng Ẩn" thường gắn liền với hình ảnh nam tính, mạnh mẽ, hoàn toàn tách khỏi hình tượng đam mỹ gây sốt thuở đầu.

Nhưng đời tư phức tạp là trở ngại lớn trong đường phát triển sự nghiệp của anh. Năm 2017, rộ tin đồn anh đã bí mật kết hôn với Vương Vũ Hinh (doanh nhân hơn anh 6 tuổi). Đến năm 2018, ồn ào ly hôn lẫn ngoại tình, bạo lực gia đình nổ ra. Giữa năm 2023, cả hai cùng phủ nhận, khẳng định đã chia tay trong hòa bình, không hề có chuyện bạo lực hay phản bội. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Vương Vũ Hinh bất ngờ "quay xe", công khai loạt ảnh tố cáo bị chồng cũ bạo hành.

Vương Vũ Hinh tiết lộ đã ký hợp đồng cam kết không tiết lộ lý do ly hôn với Hoàng Cảnh Du, nếu vi phạm sẽ phải bồi thường số tiền 200 triệu NDT (khoảng 730 tỷ đồng) cho chồng cũ.

Mỗi lần có dự án mới, ồn ào đời tư của anh đều bị đào lại. Nam diễn viên phớt lờ những tin đồn bất lợi. Anh liên tục trở lại và được khen ngợi về kỹ năng trong Anh ấy bước ra từ ánh lửa, Đông Chí, Cố Chiến Mê Thành... Điểm chung của các phim này là đều xây dựng hình tượng nam chính kiên định, dũng cảm.

Nhiều ý kiến cho rằng Hoàng Cảnh Du đã có nước đi phát triển sự nghiệp khá khôn ngoan khi chọn các vai diễn gắn liền với hình ảnh quân nhân, cảnh sát, lính cứu hỏa... Bởi những hình tượng này vừa dễ được duyệt chiếu, vừa giúp anh xóa bớt ấn tượng tiêu cực từ các ồn ào đời tư.

Hứa Ngụy Châu tập trung ca hát

Ngụy Châu kín tiếng hơn bạn diễn. Anh thậm chí không tận dụng sức hút từ Thượng Ẩn để dấn sâu vào nghiệp diễn. Hứa Ngụy Châu chọn duy trì độ nóng ở 2 mảng ca hát và diễn xuất. Trung bình mỗi năm có một bộ phim của anh lên sóng, nhưng các nhân vật do anh đảm nhận đều không quá bùng nổ.

Mùa Xuân năm 2022, Hứa Ngụy Châu bất ngờ thông báo kết hôn bằng một bài đăng trên Weibo: "Hạnh phúc đời này, chỉ có em là không thay đổi". Truyền thông xứ Trung tiết lộ, vợ anh là người ngoài ngành giải trí, được cho là bạn học cũ tại Học viện Hí kịch Thượng Hải. Cả hai đã hẹn hò 4 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Dòng trạng thái thông báo kết hôn của anh khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Từng có tin đồn vợ của Hứa Ngụy Châu hạ sinh em bé vào tháng 8/2022 khi có "tay săn ảnh" tung hình vợ chồng anh đi cùng người được cho là bảo mẫu. Tuy nhiên, nam diễn viên chưa từng xác nhận thông tin này. Các fan cũng kêu gọi cư dân mạng và người hâm mộ không "săm soi" đời tư của nam diễn viên.

Hiện tại, Hứa Ngụy Châu gây chú ý khi ghi tên trong chương trình Call Me By Fire (Anh Trai Vượt Mọi Chông Gai) 2025. Tập đầu tiên vừa được lên sóng vào ngày 8/8.

Sau tất cả ồn ào và những ngã rẽ riêng, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu giờ mỗi người đều đang kiên định bước tiếp con đường của mình. Đến hiện tại, cả hai vẫn không có hoạt động chung hay công khai tương tác trên truyền thông/ mạng xã hội. Dẫu vậy, hình bóng Thượng Ẩn năm nào vẫn là ký ức đẹp với nhiều khán giả.