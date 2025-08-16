Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cẩm Nguyệt Như Ca tập 26, 27: Tiêu Giác làm lành với Hòa Yến, sắp được ban hôn

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Biết Hòa Yến dẫn nhóm đi Nhuận Đô cứu viện, Tiêu Giác tìm cách đến đây để cứu nguy. Yến - Giác chính thức làm lành, càng gắn bó hơn trước.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Biết chắc chắn Hà Như Phi (Bạch Chú) sẽ không đến cứu viện kịp thời cho Nhuận Đô, dù biết nguy hiểm, Hòa Yến (Châu Dã) vẫn lén đi. Cô giả làm Hồng Phi tướng quân, đeo mặt nạ và cầm kiếm Thanh Lang. Theo trailer tập 26 của Cẩm Nguyệt Như Ca, Yến sẽ tạm thắng thế.

screenshot-2025-08-16-123641.png
screenshot-2025-08-16-123635.png

Tuy nhiên, cô gặp rắc rối khi nói chuyện với tướng lĩnh ở đây và Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) cũng không giúp được gì nhiều. Hắn và cô vẫn không chung tư tưởng. Đúng lúc này, Tiêu Giác (Thừa Lỗi) xuất hiện, dáng vẻ trông như vừa trải qua một trận chiến lớn.

cam-nguyet-nhu-ca-4.jpg

Yến - Giác cùng ra trận, đánh tan quân Ô Thác tấn công Nhuận Đô. Tới thời điểm này, Tiêu Giác đã điều tra được kha khá về việc cô đóng giả Hà Như Phi, liên hệ của Sở Chiêu - Từ Kính Phủ và quân địch. Cả hai chính thức làm lành, cùng thắng lớn. Hà Như Phi ở Diệu Kinh biết tin, tức giận nhưng không thể làm gì. Hắn thất bại trong việc hại chết Giác - Yến. Tuy nhiên, hắn đã xác định được "em kế" của mình còn sống, chắc chắn không cho nàng yên ổn.

screenshot-2025-08-16-123735.png
Hà Như Phi muốn ngồi vững vị trí Hồng Phi tướng quân, hắn sẽ lại bám víu vào Từ Kính Phủ, gây cản trở ra sao cho Giác - Yến?
screenshot-2025-08-16-123716.png
screenshot-2025-08-16-123721.png

Nói chuyện sau trận chiến, Hòa Yến khuyên Tiêu Giác có thể nghĩ cách hợp tác với Sở Chiêu sau này vì hắn không hoàn toàn xấu xa. Tuy nhiên, ở một góc họ không biết, Sở Chiêu đang ngày càng tàn độc hơn. Hắn ám ảnh với chuyện mẹ mình bị khinh thường, muốn đưa bài vị của bà vào từ đường. Sở Chiêu liên tục ngỏ ý với Yến, bị nàng từ chối nhưng vẫn không bỏ cuộc. Khao khát muốn có được nàng, dẫn nàng "gặp mẹ" sẽ biến Sở Chiêu thành kẻ quái gở hơn?

cuoi-3.jpg

Một tin vui cho fan của Giác - Yến chính là sau khi trở về từ Nhuận Đô, cả hai sẽ sớm được hoàng thượng ban hôn. Tuy nhiên, đại hôn đến vào lúc cục diện còn rối ren, có thể sẽ không hoàn toàn trọn vẹn.

Cẩm Nguyệt Như Ca đã lên sóng 23/36 tập, dự đoán sẽ kết thúc vào tuần tới.

cover-2.jpg
Lin
#Cẩm Nguyệt Như Ca #Tiêu Giác #Hòa Yến #Cẩm Nguyệt Như Ca Tập 26 #Cẩm Nguyệt Như Ca tập 27 #Thừa Lỗi #Châu Dã #Trương Khang Lạc

