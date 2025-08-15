Weibo Gala 2025 là đại tiệc "thuyền bè OTP": Hết Triển - Thừa đến Billkin - PP Krit

HHTO - Thông thường, những ngôi sao được "ghép cặp" trên màn ảnh sẽ đi thảm đỏ chung tại các sự kiện được tổ chức tại Thái Lan. Vì thế, với các "thuyền viên", thảm đỏ của Weibo Gala 2025 (Đêm Hội Giao Lưu Văn Hóa Weibo 2025) chính là đại tiệc visual và "ngập đường" bởi dàn khách mời quá nửa là dàn sao được yêu thích từ các series boylove, girllove.

Weibo Gala 2025 sẽ được tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 16/8. Danh sách dàn sao phủ khắp Thái, Trung và Hàn như Lee Soo Hyuk, Kep1er, Âu Dương Na Na, Trần Phi Vũ, Baifern Pimchanok, Win Metawin...

"Đặc sản" thảm đỏ tại các sự kiện ở xứ chùa vàng là những màn xuất hiện theo cặp của những ngôi sao đã "ghép đôi" trên màn ảnh. Weibo Gala 2025 không ngoại lệ khi "ê hề" những "chiếc thuyền" dậy sóng thời gian gần đây.



LingOrm - Lingling Kwong và Orm Kornnapha cùng tham gia sự kiện này. Cả hai nổi lên nhờ "phản ứng hóa học" "dịu keo" trong The Secret Of Us, thành công lớn với chuỗi fan meeting đầu tiên. Hiện tại, LingOrm lại đang khiến cộng đồng mê phim girl-love dậy sóng với Only You The Series.

Bộ đôi của Nghịch Ái - Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa được fan ngóng đợi sẽ cùng xuất hiện trên thảm đỏ, được xếp chỗ ngồi cạnh nhau. Dù là đôi phụ nhưng "phản ứng hóa học" của Triển - Thừa gieo thương nhớ không kém đôi chính.

Sau Weibo Gala 2025, cả hai sẽ có fan meeting nhỏ vào ngày hôm sau (17/8), kế đến là lịch chụp hình đôi, phỏng vấn đôi... ở những ngày kế tiếp tại Thái Lan. Nhìn lịch trình này, người hâm mộ của OTP Triển Hiên - Lưu Hiên Thừa đang là "thuyền viên sướng nhất thế giới".

Sau đợt sóng từ ồn ào tình cảm của Mile, cặp đôi "KinnPorsche" vẫn vững được lượng fan nhất định. Mile và Apo vừa trở lại với dự án chung mới - "Shine The Series".

Vừa trở lại với bộ ngôn tình Tình Nồng Trong Mắt, sở hữu video quảng bá phim "thoát vòng" vì đẹp siêu thực, Trương Dư Hi và Tất Văn Quân khiến fan phấn khích khi xác nhận sẽ góp mặt trong Weibo Gala 2025. Từ những hoạt động quảng bá phim, người hâm mộ suy đoán cả hai sẽ đi chung thảm đỏ và không ngại "phát đường" trong lúc giao lưu.

Từ quen biết nhưng không ưa mặt nhau đến cặp đôi thân thiết ăn ý từ màn ảnh đến ngoài đời, Billkin và PP Krit vừa tạo nên cơn sốt phòng vé với The Red Envelope (Cưới Ma Giải Hạn) và concert "đám cưới" cùng tên. Theo danh sách tiết mục được tiết lộ, cả hai sẽ biểu diễn kết thúc sự kiện. Billkin sẽ kết hợp với "công chúa cello" Âu Dương Na Na trong sân khấu Nothing’s Gonna Change My Love For You trước khi đến với màn solo với Knock Knock. PP Krit sẽ khép màn với Oopsy Daisy.

Thành công vang dội với Bad Buddy (2021), thu về lượng fan couple lớn và vẫn hoạt động năng suất, tuy nhiên, năm 2024, công ty quản lý đã tuyên bố Ohm và Nanon sẽ dừng hợp tác với tư cách "cặp đôi" để tập trung cho sự nghiệp cá nhân. Vì hai ngôi sao đêm tham gia Weibo Gala 2025, dù không còn là "chiếc thuyền" hoạt động tích cực, khả năng cao cũng không đi thảm đỏ hay ngồi chung, các fan của OTP này vẫn "thắp một tia hy vọng" sẽ thấy tương tác thân thiết của cả hai.