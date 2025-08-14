Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cẩm Nguyệt Như Ca: Thừa Lỗi tăng fan chóng mặt, có video vượt 1 triệu tim đầu tiên

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Với vai chính phim truyền hình dài tập (chính thống) đầu tiên trong "Cẩm Nguyệt Như Ca", Thừa Lỗi đang gặt hái được thành công không nhỏ.

Tính đến ngày 14/8, tổng lượt xem của Cẩm Nguyệt Như Ca đã vươn lên dẫn đầu ở nhiều nền tảng tính điểm có tiếng như Lâm Khắc, Vân Hợp, Đăng Tháp... View tăng đều từng ngày phần nào chứng minh nội dung càng về sau của tựa phim này hấp dẫn hơn so với phản hồi "chia phe" ban đầu.

thua-loi-4.jpg

Nhân vật của Thừa Lỗi - Tiêu Giác đã đạt mốc 10 triệu điểm nhiệt trên Tencent. Sau 1 tuần phim phát sóng, lượng người theo dõi của anh trên các nền tảng mạng xã hội tăng gần 500K lượt. Chỉ tính trên Weibo, theo thống kê tuần qua (từ ngày 4 - 10/8), tài khoản của anh tăng 88,5K fan, xếp vị trí thứ 2 trong Top 10.

Số liệu được thống kê với diễn viên có phim truyền hình đang phát sóng, bắt đầu từ ngày phim chiếu đến 1 tháng sau khi phát sóng. Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng từ ngày 6/8 nên chỉ số trên đã là một tín hiệu đáng mừng cho Thừa Lỗi.

weibo-fan.jpg
Bảng xếp hạng lượng tăng fan của diễn viên có phim truyền hình đang phát sóng. Nữ chính của Cẩm Nguyệt Như Ca - Châu Dã xếp hạng 4. Dự đoán, tuần tới, cô và Thừa Lỗi đều sẽ tăng hạng. Nam diễn viên có nhiều khả năng dẫn đầu.

Dù chưa đến mức "đại bạo" nhưng những con số đã là tin vui lớn trong sự nghiệp của Thừa Lỗi cũng như đối với người hâm mộ. Trên Douyin, nam diễn viên cũng vừa có video đạt 1 triệu lượt thả tim đầu tiên. Đây là video được quay từ tháng 6, nhưng nhờ sức hút của Tiêu Giác, nhiều người bắt đầu tìm hiểu tài khoản của anh và "đẩy nhiệt" cho video này.

Video đạt hơn 1 triệu tim của Thừa Lỗi, "giữ chuỗi lửa" loạt tin vui của anh và người hâm mộ.

Thừa Lỗi tên thật là Dương Huy Tường, sinh năm 1993, cao 1m81. Anh tốt nghiệp loại Xuất sắc khoa Thiết kế Môi trường của Học viện Mỹ thuật Hà Bắc. Không chỉ tài hội họa "không phải dạng vừa" mà Thừa Lỗi còn mê chụp ảnh. Mỗi lần anh gia nhập đoàn phim thì dàn diễn viên hợp tác đều có loạt hình "xịn đét" do anh làm "phó nháy".

thua-loi-10.jpg

Thừa Lỗi bén duyên với diễn xuất sau một lần cùng bạn đến trường quay thử vai quần chúng, được phó đạo diễn để mắt đến. Từ năm 2018, Thừa Lỗi bắt đầu đóng chính ở nhiều series phim ngắn chiếu mạng, gây được ấn tượng nhất định với netizen nhờ diễn xuất tự nhiên với Hư Nhan, Hoàng Hậu Bách Biến Của Ta...

Anh từng bị đánh trượt ở hàng chục buổi casting. Dần dần, nam diễn viên mới được chọn vào vai phụ ở một số dự án truyền hình tốt hơn. Vai phụ Cung Thượng Giác trong Vân Chi Vũ tạo bước tiến mạnh nhất trên biểu đồ sự nghiệp của Thừa Lỗi. Cảnh viral nhất là cái liếc mắt "thượng đẳng" của anh.

thua-loi-3.jpg
thua-loi-100.jpg

Tính tất tật, Thừa Lỗi góp mặt đến trên dưới 20 bộ phim. Nhưng đến hiện tại, Tiêu Giác (Cẩm Nguyệt Như Ca) mới là vai chính đầu tiên của anh thuộc thể loại phim truyền hình dài tập (chính thống). Cái liếc mắt gây bão năm nào tiếp tục "gây mê" với phiên bản của Đô đốc Tiêu Giác. Diễn xuất của anh được khán giả đánh giá cao. Ánh mắt tình tứ, nụ cười mỉm si mê đối với Hòa Yến (Châu Dã) hay sự khinh miệt, thách thức lúc "cà khịa" Sở Chiêu... của Thừa Lỗi đều khiến người xem thích thú.

cover-2.jpg
Lin
#Thừa Lỗi #Cẩm Nguyệt Như Ca #Tiêu Giác #Thừa Lỗi Weibo #Thừa Lỗi viral #Thừa Lỗi hot

