Cẩm Nguyệt Như Ca tập 22, 23: Giác - Yến "chiến tranh lạnh" sau khi biết sự thật

HHTO - Ở tập 22 của "Cẩm Nguyệt Như Ca", Tiêu Giác sẽ biết Hòa Yến chính là Hà Như Phi từng cùng mình học tập và được cha dạy dỗ trên thao trường. Dù tức giận và bối rối, Giác vẫn tỉnh táo để điều tra sâu hơn, làm rõ chân tướng.

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Cuối tập 19, quân Ô Thác đã phát động tấn công vào thành Quý Dương. Tiêu Giác (Thừa Lỗi) tin tưởng giao trọng trách dẫn binh, phân tán phe địch cho Hòa Yến (Châu Dã). Trailer tập 20 đã hé lộ cảnh chiến đấu căng thẳng của Giác - Yến. Một người trụ vững ở khu vực cốt yếu nơi cổng thành, phá thế tấn công của địch nhưng không quên để ý Sài An Hỉ đang lẩn trốn. Một người dẫn dụ tướng địch, khiến hắn bại trận.

Trước đó là lấy một đấu mười, khiến quân sĩ của Quý Dương nể phục, hiện tại là một mình một trường thương giết chết tướng địch, Hòa Yến chắc chắn sẽ càng được mọi người kính nể. Tuy nhiên, liệu sư phụ của nàng có vì trận chiến này mà mất mạng hay như nguyên tác hay không?

Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) đã phát hiện Từ tướng có liên quan đến Ô Thác. Anh sẽ làm gì tiếp theo khi biết thầy của mình phản quốc? Tiêu Giác có kịp khai thác thêm gì từ Sài An Hỉ hay không, phải chờ tập 20 chính thức lên sóng.

Tập 21, Giác - Yến rời Quý Dương để về doanh trại. Trước khi đi, Sở Chiêu và Hòa Yến gặp nhau. Hắn có ý tỏ tình nhưng bị nàng khéo léo từ chối. Trailer tập 22 tiết lộ, Tiêu Giác đến Nhập Vân Lâu điều tra, gặp lại một người quen. Cô hỏi về người đeo mặt nạ có vóc dáng mảnh mai từng đi cùng chàng năm cũ, sau đó tự nhiên nói ra người đó là nữ tử. Lúc này, Tiêu Giác mới ngớ người, đinh ninh Hòa Yến chính người đó.

Chàng che mặt, tìm Hòa Yến đấu kín. Cô không chút phòng bị, dùng kiếm pháp của Tiêu gia để đánh trả. Giác chắc chắn cô chính là đồng môn đeo mặt nạ, là Hà Như Phi trước kia mà chàng coi trọng. Tiêu đô đốc sẽ vừa tức giận khi bị "qua mặt", vừa bối rối. Bởi chàng đã động lòng với Yến, nhưng cô lại chính là Hồng Phi tướng quân - người mà chàng căm ghét khi đến cứu viện trễ ở trận Minh Thủy, khiến cha chàng mất mạng.

Tập 23 sẽ là giai đoạn "chiến tranh lạnh" của cặp đôi chính. Yến vẫn ở lại doanh trại với thân phận nam nhi, chỉ là không còn quấn quít, nhí nhéo bên Đô đốc. Tiêu Giác cũng làm ngơ khi thấy Hòa Yến. Cả Phi Nô cũng thấy bất ổn cho Yến - Giác. Tuy nhiên, Đô đốc cũng không mù quáng thù ghét nàng. Chàng ra lệnh cho Phi Nô điều tra mọi thông tin về Hà Như Phi trước đây và hiện tại. Sau khi xâu chuỗi sự việc, nói chuyện rõ ràng lại với Hòa Yến, chắc chắn bức vách băng giữa cả hai sẽ được gỡ bỏ.

Từ đây, mạch phim sẽ trở lại với mục tiêu chung của hai người. Tiêu Giác vừa chỉ huy quân Tiêu gia bảo vệ thành trì, biên cương vừa tìm bằng chứng lật đổ Từ Kính Phủ, minh oan cho cha. Hòa Yến có thêm nhiều quân công, là đồng đội đắc lực của Giác, dần trở thành nữ tướng, lấy lại những thứ thuộc về nàng.

Cẩm Nguyệt Như Ca gồm 36 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, Mango, VieON.