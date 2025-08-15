Cẩm Nguyệt Như Ca tập 24, 25: Hòa Yến đóng giả Như Phi đi cứu viện, Giác truy tìm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lin
HHTO - "Cẩm Nguyệt Như Ca" lại bắt đầu đi vào những tình tiết "tạo drama" lối mòn. Trong thời gian Tiêu Giác đang "mặt lạnh" với Hòa Yến thì "trà xanh" Sở Chiêu xuất hiện. Giác nghe lén còn không nghe hết, bỏ lỡ mất đoạn quan trọng có lợi cho mình. Tuy nhiên, sự "chíu khọ" này sẽ sớm hết ở tập 25.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Cẩm Nguyệt Như Ca đã phát sóng đến tập 21. Sài An Hỉ chỉ đích danh Hà Như Phi là người Tiêu Giác tuyệt đối không thể tin tưởng. Bởi hắn chính là kẻ đã bảo Sài An Hỉ giữ lại thư báo chi viện muộn vài ngày mới gửi đi. Hòa Yến (Châu Dã) cũng có mặt ở đó. Nàng tức giận muốn thanh minh ngay tức khắc nhưng không thể.

screenshot-560.png

Yến nghi ngờ Hà Như Phi thật (Bạch Chú) là người câu kết với Từ Kính Phủ, ra lệnh cho Sài An Hỉ. Tuy nhiên, cô phải tìm bằng chứng rõ ràng để thanh minh mới có thể đứng trước Tiêu Giác (Thừa Lỗi) mà nói ra sự thật về chuyện thế thân, bị vu oan. Nhưng trước khi mọi thứ tỏ tường, khi những khúc mắc trong lòng Tiêu Giác và "kẻ vô ơn" Hà Như Phi ngày càng sâu thì cũng là lúc chàng phát hiện ra cô chính là Hà Như Phi đeo mặt nạ - người bạn học, người huynh đệ được cha chàng dìu dắt.

screenshot-556.png

Tập 23 và 24 của Cẩm Nguyệt Như Ca, Tiêu Giác giữ "mặt lạnh" khi đối diện với Hòa Yến trong doanh trại. Tuy nhiên, chàng đã cho Phi Nô đi điều tra Hà Như Phi của trước đây và hiện tại. Chắc chắn Giác sẽ phát hiện những kẽ hở để rạch ròi yêu hận với Yến. Đô đốc vẫn rất quan tâm cô.

Tuy nhiên, đúng lúc này, Sở Chiêu (Trương Khang Lạc) lại xuất hiện. Hắn vẫn một lòng chân thành với Hòa Yến, lại thuyết phục nàng rời Dịch Châu Vệ cùng hắn để tìm đường thăng tiến nhẹ nhàng hơn. Có thể khán giả sẽ "tức mình" vì Tiêu Giác đừng nghe lén từ xa, mới nghe được nửa chừng thì lặng lẽ rời đi, chưa kịp nghe đoạn sau Hòa Yến từ chối.

﻿screenshot-558.png
screenshot-557.png

Theo nguyên tác, Giác sẽ không giận dỗi hay hiểu lầm tâm ý của Yến quá lâu. Theo trailer tập 25, Hòa Yến cùng các huynh đệ thân thiết trốn khỏi Dịch Châu Vệ. Bối cảnh ở đoạn nhá hàng không rõ. Nhưng chiếu theo nội dung của tiểu thuyết gốc, đây sẽ là lúc Yến cùng "hội anh em" đi Nhuận Đô cứu viện.

screenshot-559.png

Vì Tiêu Giác không thể tự ý dẫn quân rời doanh trại nếu không có thư xin tiếp viện hoặc lệnh vua, nên Hòa Yến quyết định lén đi thay. Cô đeo mặt nạ, cầm theo kiếm Thanh Lang, trở lại thân phận "Hà Như Phi giả" - dùng danh nghĩa Hồng Phi tướng quân để tấn công giặc. Giác biết chắc chắn Như Phi thật sẽ không làm việc này, đoán ngay là Yến tự ý nghênh chiến. Chàng gấp rút đi tìm cô.

om-ne.jpg
tay-1.jpg

Sau thời gian "chiến tranh lạnh", khán giả sẽ được "bù đường" gấp đôi vì Giác - Yến nói hết lòng mình với đối phương. Loạt ảnh preview hết ôm lại nắm tay của cặp đôi chính vừa được đoàn phim tung ra, vừa kịp xoa dịu cho khán giả trước khi "phẫn nộ" với tối nay (15/8) với tình tiết tập 22, 23, cũng là báo trước cho những ngọt ngào từ tập 25 trở đi.

Cẩm Nguyệt Như Ca gồm 36 tập, khán giả Việt có thể theo dõi trên WeTV, Mango, VieON.

cover-2.jpg
Lin
#Cẩm Nguyệt Như Ca #Cẩm Nguyệt Như Ca tập 24 #Cẩm Nguyệt Như Ca tập 25 #Hòa Yến #Tiêu Giác #Sở Chiêu #Châu Dã #Thừa Lỗi #Trương Khang Lạc

