Cẩm Nguyệt Như Ca tập 28, 29: Tiêu Giác "ra tín hiệu" để Hòa Yến về chung nhà

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Không còn khúc mắc nào, Hòa Yến và Tiêu Giác lại gắn bó bền chặt. Trở về kinh thành, gặp mặt Hoàng thượng trong đại tiệc, Yến gặp lại "anh kế" Hà Như Phi, đấu kiếm với hắn ngay trước mọi người. Kẻ cướp công là Hà Như Phi sẽ lộ sơ hở?

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

008bi2vmly1i4g5q4wt2qj3334224hdv.jpg

Cẩm Nguyệt Như Ca đã đi đến 25/36 tập. 7 người trong thất hổ tướng - cánh tay đắc lực của Hòa Yến (Châu Dã) khi còn là Hồng Phi tướng quân đã bị Hà Như Phi (Bạch Chú) hại chết. Cô muốn bảo vệ người cuối cùng - Lý Khuông, tướng quân giữ thành của Nhuận Đô.

Ngoài đánh quân Ô Thác, chuyến đi này còn làm sáng lên một thông điệp phim cũng là tư tưởng vượt thời của Hòa Yến - nữ tử cần được đối xử công bằng, tôn trọng. Lý Khuông giỏi ra trận nhưng lại gia trưởng, trọng nam khinh nữ. Hòa Yến và Tiêu Giác (Thừa Lỗi) đều lần lượt phản đối tư duy của hắn.

screenshot-2025-08-17-004013.png
Lý Khuông nhận ra Hòa Yến có dáng người rất giống Hồng Phi tướng quân trước kia. Mảnh ghép cuối cùng của bát hổ tướng sẽ là nhân chứng quan trọng để vạch trần Hà Như Phi hiện tại chỉ là "kẻ cướp công"?

Trận Nhuận Đô toàn thắng. Kế hoạch của Hà Như Phi đại bại, mà lòng tin của hắn với quân Ô Thác cũng lung lay. Yến - Giác được lệnh trở về kinh thành. Cô muốn tìm một nhà trọ để ngủ lại, nhưng Đô đốc "ra tín hiệu" (hết rút kiếm cái xoẹt đến liếc mắt, gõ bàn) cho "trợ lý" Phi Nô bảo cô có thể ở Tiêu phủ. Hòa Yến chuẩn bị từ chối thì Giác đã nhanh miệng nói "được".

screenshot-2025-08-17-010117.png
screenshot-2025-08-17-010146.png﻿
screenshot-2025-08-17-010050.png
Giác - Yến về kinh thành vẫn ở chung một chỗ, dự kiến mật ngọt sẽ ngập tràn. Tuy nhiên, trước khi bình an về Tiêu phủ, cả hai còn bị một đám thích khách ám sát.

Trailer tập 28 và 29 của Cẩm Nguyệt Như Ca tiết lộ bữa tiệc không yên bình ở hoàng cung. Hòa Yến gặp lại người anh kế độc ác của mình. Có vẻ như cả hai đã được yêu cầu đấu kiếm, so tài ở bữa tiệc. Kiếm Thanh Lang vốn là binh khí của Hồng Phi tướng quân lại nằm trong tay Hòa Yến (Hồng Phi tướng quân thật). Điều này khiến Hà Như Phi (Hồng Phi tướng quân giả) càng thêm bẽ mặt.

screenshot-2025-08-17-010255.png
screenshot-2025-08-17-010309.png

Đoạn nhá hàng cho thấy hắn ra chiêu nào cũng như muốn lấy mạng Hòa Yến. Màn so tài này sẽ khiến Hà Như Phi để lộ sơ hở nào chăng? Có một khả năng, hắn sẽ vạch trần chuyện Hòa Yến là nữ giả nam, hòng khiến nàng và Tiêu Giác phạm tội khi quân.

screenshot-2025-08-17-010351.png

Tuy nhiên, kể cả bị ai đó vạch trần công khai chuyện này cũng không có gì đáng ngại. Bởi ở tập 24, Giác đã bẩm báo với Hoàng thượng. Cuộc nói chuyện cụ thể đã bị lược đi để gây tò mò. Nhưng nội dung chính là chuyện Hòa Yến là nữ đóng giả nam tòng quân. Không chỉ thoát tội khi quân, mà cả hai còn được Thánh thượng ban hôn.

cover-2.jpg
Lin
#Cẩm Nguyệt Như Ca #Cẩm Nguyệt Như Ca tập 28 #Cẩm Nguyệt Như Ca tập 29 #Hòa Yến #Tiêu Giác #Thừa Lỗi #Châu Dã

