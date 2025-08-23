Uyển Ân cùng Ma Ran Đô có mạo hiểm khi lồng tiếng phim "Em Xinh Tinh Quái"?

HHTO - Lồng tiếng đúng là một nước đi đầy mạo hiểm của Uyển Ân và Ma Ran Đô, nhưng biết đâu hai người lại có quyết định đúng thì sao?

Trước đây, chỉ có phim hoạt hình chiếu rạp ở Việt Nam là có thêm phiên bản lồng tiếng để các khán giả nhí có thể xem được mà không cần đọc phụ đề. Nhưng giờ đây, làn sóng lồng tiếng phim ngày càng bùng nổ, phim hành động, phim kinh dị, phim siêu anh hùng rồi phim tình cảm đều có phiên bản lồng tiếng.

Uyển Ân, Ma Ran Đô lần đầu lồng tiếng phim.

Và không chỉ các diễn viên lồng tiếng kỳ cựu mới vào phòng thu mà nhiều sao Việt chưa từng có kinh nghiệm với lĩnh vực này cũng được mời thử sức. Như mới đây, Uyển Ân và Ma Ran Đô đã khoe tin vui góp giọng cho phim Hàn Quốc Em Xinh Tinh Quái. Em gái Trấn Thành đảm nhận vai diễn của Yoona còn Ma Ran Đô nhập tâm vào nhân vật của Ahn Bo Hyun.

Em Xinh Tinh Quái là phim hài kinh dị ăn khách ở Hàn Quốc năm nay.

Em Xinh Tinh Quái xoay quanh câu chuyện “dở khóc dở cười” của đôi hàng xóm Sun Ji và Gil Gu. Chàng trai thất nghiệp Gil Gu trúng tiếng sét ái tình với cô hàng xóm xinh đẹp, nhưng rồi sốc nặng khi phát hiện Sun Ji ban ngày là một nàng thơ dịu dàng, nhưng ban đêm lại hoá quỷ hung hăng vào mỗi 2 giờ sáng.

Gil Gu bất ngờ được bố Sun Ji giao cho nhiệm vụ “bảo mẫu bất đắc dĩ” để trông chừng Sun Ji hằng đêm. Trong nỗi sợ xen lẫn rung động, Gil Gu rơi vào chuỗi tình huống oái oăm để phục tùng quỷ nữ tinh quái, hứa hẹn mang đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả.

Uyển Ân thích vai diễn có chút "điên khùng" của Yoona.

Uyển Ân khen nhân vật của YoonA trong Em Xinh Tinh Quái vô cùng thú vị, có phần “điên” như người mang hai nhân cách vậy. Ban ngày thì dịu dàng, ban đêm lại hóa tinh quái, khó mà lường trước được. Cá nhân Uyển Ân đặc biệt thích màu sắc của nhân vật lúc về đêm: Vừa tinh nghịch, vừa lạ lẫm, có chút khùng khùng đáng yêu nhưng cũng ẩn chứa chiều sâu cảm xúc đặc biệt.

Ma Ran Đô có chất giọng hợp với nhân vật hiền lành.

Nam diễn viên Ma Ran Đô cũng lần đầu lấn sân sang vai trò lồng tiếng với vai Gil Gu, chàng trai khờ khạo nhưng tốt bụng và giàu tình cảm. Với chất giọng trầm ấm đặc trưng, Ma Ran Đô như được “đo ni đóng giày” cho vai diễn này, giúp truyền tải trọn vẹn sự chân thành và cả nét tinh tế trong cách Gil Gu “nuông chiều” nữ chính.