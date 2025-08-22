Vì sao Hà Đan bỗng "biến mất" sau vai diễn dễ thương ở "Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao"?

HHTO - Đã từng được khán giả yêu thích qua vai Phương Nga ở phim Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao nhưng sau đó, Hà Đan lại vắng bóng khiến nhiều khán giả tò mò.

Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao là cái tên nổi bật trong số những phim truyền hình lên sóng VTV trong năm 2023. Trong đó, khán giả rất thích mối tình gà bông của Nga và Hoàng. Trong khi Nga là cô tiểu thư nhà giàu nhí nhảnh thì Hoàng lại có gia cảnh khó khăn hơn nhiều.

Nhưng Nga chẳng bận tâm đến khoảng cách giàu nghèo, vẫn tìm đủ cách làm quen rồi kết thân với Hoàng cho dù anh chàng luôn né tránh. Và sau rất nhiều trắc trở thì hai người cũng chính thức thành một đôi. Còn khán giả thì khen Việt Hoàng, Hà Đan nhìn rất đẹp đôi, từ ngoại hình đến "phản ứng hóa học" trên phim.

Đặc biệt Hà Đan gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn và biểu cảm tự nhiên. Hà Đan kể rằng khi đến casting vai Phương Nga, cô thấy áp lực vì các “đối thủ” đều rất xinh đẹp, có kinh nghiệm diễn xuất, được nhiều người biết đến. Và sau ba vòng thử vai thì cô mới được đạo diễn gật đầu.

Nhưng sau Cuộc Đời Vẫn Đẹp Sao, khán giả lại không thấy Hà Đan có thêm vai diễn mới. Hóa ra nữ diễn viên đã tạm gác đam mê diễn xuất để tập trung cho sự nghiệp làm MC, đúng hơn là cô đang dồn tâm sức cho việc đứng lớp dạy học cho các MC nhí.

Hà Đan vốn có kinh nghiệm nhiều năm dẫn chương trình cho VTV, nên đủ kinh nghiệm để dạy các bạn nhỏ cách thuyết trình trước đám đông, thậm chí là cách chữa nói ngọng hoặc phát âm sao cho chuẩn. Cô vừa tổ chức buổi lễ trưởng thành cho các học viên nhí sau khóa học hè mang tên “MC say hi”.

Bản thân Hà Đan ngày nhỏ cũng nhút nhát, ngại giao tiếp nên được mẹ cho đi học nhiều lớp năng khiếu để dạn dĩ hơn. Từ đó mà Hà Đan có cơ hội làm MC, rồi sau đó là đóng phim. Cô luôn cám ơn nghề MC cho mình được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, được gặp nhiều mảnh đời khác nhau nên vốn sống cũng dày dặn hơn.