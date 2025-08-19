Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hiến Ngư: Sửng sốt khi xem bức ảnh chụp chung của Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Loạt ảnh chụp Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ khi đi quảng bá phim Hiến Ngư có gì lạ mà khiến nhiều người giật mình?

hien-ngu-14.jpg
hien-ngu-18.jpg

Phim Hiến Ngư hiện đang lên sóng và hai diễn viên chính Trần Phi Vũ, Vương Ảnh Lộ đang tích cực tham gia các buổi tuyên truyền phim. Trong một sự kiện mới đây, Trần Phi Vũ có hành động ôm bạn diễn từ phía sau và vì thế, khán giả mới nhận ra eo của Vương Ảnh Lộ nhỏ gần bằng bàn tay của Trần Phi Vũ.

hien-ngu-15.jpg
hien-ngu-16.jpg

Có thể thấy khi nam diễn viên dang rộng bàn tay thì gần như che kín vòng eo Vương Ảnh Lộ, khiến netizen suy đoán nữ chính phim Hiến Ngư sở hữu thân hình siêu nhỏ nhắn, eo chỉ tầm 55 cm mà thôi.

hien-ngu-7.jpg
hien-ngu-8.jpg

Ngay từ khi Hiến Ngư đang quay, nhìn ảnh chụp hậu trường thì khán giả đã nhận thấy Vương Ảnh Lộ có phần gầy gò, mảnh mai hơn các nữ diễn viên khác. Khi phim chiếu, người xem vẫn nhận ra gương mặt nhân vật Liêu Đình Nhạn của cô rất nhỏ nhắn, thiếu vẻ đầy đặn.

hien-ngu-11.jpg
hien-ngu-12.jpg

Ai cũng biết rằng khi quay phim hay chụp ảnh, diễn viên sẽ nhìn tròn trịa hơn thực tế bên ngoài. Thế nên Vương Ảnh Lộ trong phim Hiến Ngư đã thanh mảnh thì ở ngoài, cô sẽ còn gầy hơn nữa. Vẫn biết rằng các diễn viên Hoa ngữ thường giảm cân hết mức để có được vóc dáng nhỏ nhắn, mặc đồ cổ trang cho đẹp thì khán giả vẫn lo rằng Vương Ảnh Lộ đang gầy dưới mức an toàn.

hien-ngu-19.jpg
hien-ngu-21.jpg

Rất nhiều người nhắn nhủ nữ diễn viên nên ăn nhiều hơn, dành thêm thời gian nghỉ ngơi và tập trung cho sức khỏe của mình. Bởi đa số sao nữ Hoa ngữ lúc nào cũng phải lo ép cân vì tiêu chuẩn “càng gầy càng đẹp” và Vương Ảnh Lộ cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần lộ gương mặt tròn trịa hoặc vóc dáng mũm mĩm, cô có thể phải đối mặt với rất nhiều lời phàn nàn.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vương Ảnh Lộ #Hiến Ngư #Trần Phi Vũ #Vương Ảnh Lộ gầy #sao Hoa ngữ ép cân

