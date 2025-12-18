Đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah: Kwang Soo làm chủ trì, sẽ hát Popcorn thay D.O.?

HHTO - Vì độ thân thiết của họ, nhiều fan suy đoán Lee Kwang Soo sẽ có cách để giúp Kyung Soo (D.O.) - người không thể góp mặt tại hôn lễ sẽ giống như đang hiện diện bằng "phép thuật" nào đó.

Ngày 18/12, AM Entertainment - công ty quản lý của Kim Woo Bin xác nhận Lee Kwang Soo sẽ là chủ trì trong hôn lễ. Đám cưới của Woo Bin và Shin Min Ah sẽ được tổ chức riêng tư tại khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 20/12 với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết.

"Cây hề", "chúa tể cợt nhả" của K-Biz - Kwang Soo được chọn làm chủ trì khiến khán giả nghĩ thôi cũng bật cười: "Có thể là cười no luôn", "Chưa gì đã thấy vui rồi", "Hi vọng là sẽ được xem vài clip vui ở buổi lễ"...

Trong chương trình Gieo Gì Gặt Nấy (nơi bộ ba là thành viên chính), D.O. đã tiết lộ Woo Bin rất thích bài hát Popcorn của mình. Trong phỏng vấn gần đây, nam ca sĩ cho biết anh rất muốn được hát chúc mừng tại đám cưới và thậm chí đã biết ngày cử hành hôn lễ từ sớm. Tuy nhiên, lịch trình tham gia lễ trao giải MMA 2025 cùng EXO lại trùng với ngày đám cưới của Kim Woo Bin - Shin Min Ah. Vì đã lâu mới tái hợp, D.O. đã chọn ưu tiên hoạt động nhóm.

Không ít người hâm mộ hi vọng và dự đoán Kwang Soo sẽ giúp "út cưng" Kyung Soo trình diễn Popcorn trong phần hát mừng tại lễ cưới. "Popcorn đang được ưa chuộng tại lễ cưới ở Hàn nên tôi đoán hôn lễ của Kim Woo Bin cũng sẽ có bài hát từ em trai cưng của anh ấy", "Kwang Soo làm host á, vậy thì anh ấy sẽ nhảy điệu con muỗi trên nền nhạc Popcorn"... - người hâm mộ bình luận.