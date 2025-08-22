Cẩm Nguyệt Như Ca: Tạm biệt Thừa Lỗi, Châu Dã nên duyên với một mỹ nam khác

HHTO - Châu Dã vừa mới quay xong một phim cổ trang và còn được khen là “có tạo hình đẹp nhất từ xưa đến nay”.

Cẩm Nguyệt Như Ca lên sóng đã giúp danh tiếng Châu Dã tăng lên đáng kể, cô cùng Thừa Lỗi cũng được khen là rất đẹp đôi. Không chỉ ăn ý trên phim, Thừa Lỗi và Châu Dã khi đi tuyên truyền phim cũng rất thân thiết, tình cảm. Nhưng khi xem ảnh hậu trường của bộ phim mà Châu Dã vừa quay xong, netizen lại thấy Châu Dã đứng cạnh Hứa Khải cũng đỉnh không kém.

Châu Dã và Thừa Lỗi đóng chung Cẩm Nguyệt Như Ca.

Phim cổ trang Nhất Âu Xuân của Châu Dã, Hứa Khải vừa mới đóng máy. Châu Dã vào vai Tạ Thanh Viên, sống mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ. Còn Hứa Khải đóng vai Thẩm Nhuận, chàng trai gặp biến cố gia đình nên bị đày đi biên ải. Hai đứa trẻ gặp nhau khi cùng khó khăn hoạn nạn không nơi nương tựa, cùng dựa vào nhau để sống tiếp mà không biết rằng đến khi trưởng thành, hai người sẽ bị xa cách.

Phim Nhất Âu Xuân của Châu Dã, Hứa Khải vừa đóng máy.

Nhiều năm sau, Thanh Viên quay lại nhà họ Tạ để điều tra về cái chết oan khuất của cha mình. Còn Thẩm Nhuận nhờ lập nhiều công lớn đã thành trọng thần của triều đình. Trong một lần đi phá án, Thẩm Nhuận gặp lại Thanh Viên và nhanh chóng kết nối lại mối duyên ngày xưa. Thẩm Nhuận hết lòng giúp Thanh Viên lật lại quá khứ đau thương năm xưa còn Thanh Viên nhờ trí thông minh mưu lược cũng hỗ trợ Thẩm Nhuận tiêu diệt gian thần, bảo vệ đất nước.

Tạo hình của Châu Dã, Hứa Khải đều được khen.

Ngay từ khi đang quay, Nhất Âu Xuân đã gây chú ý nhờ tạo hình đẹp khỏi chê của hai diễn viên chính. Ai cũng biết Hứa Khải là mỹ nam phim cổ trang nhưng vai Thẩm Nhuận có rất nhiều tạo hình cực khí chất, giúp Hứa Khải cứ xuất hiện là tỏa sáng. Châu Dã cũng được khen là xinh đẹp chuẩn mỹ nhân đời Tống, trang phục tha thướt với tông màu kẹo ngọt càng tôn lên vẻ dịu dàng của cô.