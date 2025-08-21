Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Kiếp nạn" của phim Việt: Cứ hễ có chi tiết liên quan đến ngành y là mắc lỗi?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hết lần này đến lần khác, phim truyền hình Việt đều mắc các lỗi sơ đẳng về y khoa khiến người xem “chán chẳng buồn nói”.

ds14mkv002769300-1755500711957-1.jpg
53229584711827959872259285185855.jpg

Mấy hôm nay, mạng xã hội bỗng tràn ngập hình ảnh so sánh một cảnh trong Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc và Kế Hoạch Hoàn Hảo của Việt Nam. Nội dung hai phim khác nhau nhưng lại có một cảnh quay tương đồng: Nam chính bị thương ở tay, nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nhưng trong khi Song Joong Ki băng bó tay rõ ràng thì Trường Thịnh chỉ được dùng một sợi băng gạc buộc từ cánh tay lên cổ đầy sơ sài, đúng kiểu làm cho có khiến khán giả ngán ngẩm.

cuu-ho-trai-tim-6470.jpg

Nhưng Kế Hoạch Hoàn Hảo không phải phim Việt hiếm hoi mắc các sai sót về y khoa. Trạm Cứu Hộ Trái Tim còn liên tiếp khiến người xem bực bội vì những chi tiết sai lệch liên quan đến ngành y. Chẳng hạn nam phụ Vũ là một bác sĩ khoa Tim mạch hết lòng vì người bệnh nhưng khi chuẩn bị thực hiện ca mổ, Vũ đã quyết định bỏ ngang kíp mổ, rời đi vì nghe tin con gái của nữ chính nhập viện do hóc dị vật.

tram-cuu-ho-2-1669.jpg

Tình tiết này muốn nhấn mạnh rằng Vũ vô cùng yêu thương Kitty dù không phải con mình, hết lòng hết dạ với hai mẹ con Ngân Hà nhưng lại khiến khán giả càng xem càng tức. Bởi để chuẩn bị cho một ca mổ, từ bệnh nhân đến cả ê-kíp đều phải chuẩn bị và lên kế hoạch rất lâu, mọi thứ đều sắp xếp cẩn thận và không lý do gì có thể khiến bác sĩ phân tâm.

tram-cuu-ho-4-5446.jpg

Trước đó, nữ phụ từng bắt tay với một bác sĩ để làm giả kết quả có thai nhằm lừa gạt nam chính Nghĩa. Đến khi cô ta giả vờ mất con, cũng có bác sĩ thông đồng báo tin buồn cho Nghĩa. Những chi tiết trên tuy phần nào thành công trong việc tạo nút thắt gây cấn cho phim, nhưng lại khiến khán giả ức chế vì tạo ra cái nhìn sai lệch về ngành Y. Nếu như bác sĩ dễ dàng tạo ra những thông tin giả hay bỏ ngang ca mổ như trong phim, làm sao các bệnh nhân có thể tin tưởng vào họ?

minh-yeu-nhau-6-4165.jpg

Hoặc phim Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi lại khiến khán giả giật mình vì cảnh quay siêu âm thai. Hai nhân vật chính: Đức Anh và Hân sau thời gian dài mâu thuẫn rồi làm lành, ly hôn rồi vẫn trở lại với nhau thì đã có tin vui là Hân mang thai. Vừa mới biết kết quả này, cả hai người vui mừng đến bệnh viện siêu âm tình hình em bé.

77-6816.jpg

Bác sĩ đã chỉ cho Đức Anh và Hân thấy thai nhi đang cựa quậy tay chân khiến hai vợ chồng càng thêm hạnh phúc. Còn khán giả thì tràn ngập thắc mắc vì theo các mốc thời gian trong phim, Hân mới có thai hơn một tháng. Vì thế mà thai nhi mới chỉ nghe được tim thai, không thể có chuyện đã nhìn thấy rõ hình dáng, khua chân vẫy tay như trên phim.

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim Việt lỗi y khoa #phim Việt sai sót #Trạm cứu hộ trái tim #Mình yêu nhau bình yên thôi

Xem thêm

Cùng chuyên mục