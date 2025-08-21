"Kiếp nạn" của phim Việt: Cứ hễ có chi tiết liên quan đến ngành y là mắc lỗi?

HHTO - Hết lần này đến lần khác, phim truyền hình Việt đều mắc các lỗi sơ đẳng về y khoa khiến người xem “chán chẳng buồn nói”.

Mấy hôm nay, mạng xã hội bỗng tràn ngập hình ảnh so sánh một cảnh trong Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc và Kế Hoạch Hoàn Hảo của Việt Nam. Nội dung hai phim khác nhau nhưng lại có một cảnh quay tương đồng: Nam chính bị thương ở tay, nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nhưng trong khi Song Joong Ki băng bó tay rõ ràng thì Trường Thịnh chỉ được dùng một sợi băng gạc buộc từ cánh tay lên cổ đầy sơ sài, đúng kiểu làm cho có khiến khán giả ngán ngẩm.

Nhưng Kế Hoạch Hoàn Hảo không phải phim Việt hiếm hoi mắc các sai sót về y khoa. Trạm Cứu Hộ Trái Tim còn liên tiếp khiến người xem bực bội vì những chi tiết sai lệch liên quan đến ngành y. Chẳng hạn nam phụ Vũ là một bác sĩ khoa Tim mạch hết lòng vì người bệnh nhưng khi chuẩn bị thực hiện ca mổ, Vũ đã quyết định bỏ ngang kíp mổ, rời đi vì nghe tin con gái của nữ chính nhập viện do hóc dị vật.

Tình tiết này muốn nhấn mạnh rằng Vũ vô cùng yêu thương Kitty dù không phải con mình, hết lòng hết dạ với hai mẹ con Ngân Hà nhưng lại khiến khán giả càng xem càng tức. Bởi để chuẩn bị cho một ca mổ, từ bệnh nhân đến cả ê-kíp đều phải chuẩn bị và lên kế hoạch rất lâu, mọi thứ đều sắp xếp cẩn thận và không lý do gì có thể khiến bác sĩ phân tâm.

Trước đó, nữ phụ từng bắt tay với một bác sĩ để làm giả kết quả có thai nhằm lừa gạt nam chính Nghĩa. Đến khi cô ta giả vờ mất con, cũng có bác sĩ thông đồng báo tin buồn cho Nghĩa. Những chi tiết trên tuy phần nào thành công trong việc tạo nút thắt gây cấn cho phim, nhưng lại khiến khán giả ức chế vì tạo ra cái nhìn sai lệch về ngành Y. Nếu như bác sĩ dễ dàng tạo ra những thông tin giả hay bỏ ngang ca mổ như trong phim, làm sao các bệnh nhân có thể tin tưởng vào họ?

Hoặc phim Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi lại khiến khán giả giật mình vì cảnh quay siêu âm thai. Hai nhân vật chính: Đức Anh và Hân sau thời gian dài mâu thuẫn rồi làm lành, ly hôn rồi vẫn trở lại với nhau thì đã có tin vui là Hân mang thai. Vừa mới biết kết quả này, cả hai người vui mừng đến bệnh viện siêu âm tình hình em bé.

Bác sĩ đã chỉ cho Đức Anh và Hân thấy thai nhi đang cựa quậy tay chân khiến hai vợ chồng càng thêm hạnh phúc. Còn khán giả thì tràn ngập thắc mắc vì theo các mốc thời gian trong phim, Hân mới có thai hơn một tháng. Vì thế mà thai nhi mới chỉ nghe được tim thai, không thể có chuyện đã nhìn thấy rõ hình dáng, khua chân vẫy tay như trên phim.