Fan Ghibli "bùng cháy" khi NXB Kim Đồng mang loạt tác phẩm huyền thoại trở lại

ĐÔNG MIÊN
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhà xuất bản Kim Đồng vừa công bố hợp tác cùng Studio Ghibli, mở đường để loạt tác phẩm kinh điển trở lại dưới định dạng Việt hóa, phục vụ độc giả Việt.

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa công bố trở thành đối tác chính thức của Studio Ghibli tại Việt Nam sau thời gian thương thảo bản quyền. Thỏa thuận này cho phép đơn vị phát hành nhiều ấn phẩm dựa trên các tác phẩm hoạt hình nổi tiếng của hãng, bao gồm truyện tranh, tiểu thuyết, sách tranh và artbook.

534676685-1169942385165382-1679429681605118743-n.jpg
Bài công bố hiện nhận hơn 30 nghìn lượt thích và gần 3.000 lượt chia sẻ trên fanpage chính thức của nhà xuất bản. Ảnh: NXB Kim Đồng

Những tác phẩm quen thuộc đầu tiên được nhà xuất bản "điểm tên" lần lượt là Hàng Xóm Của Tôi Là Totoro (My Neighbor Totoro), Công Chúa Mononoke (Princess Mononoke) Vùng Đất Linh Hồn (Spirited Away).

Thông tin hợp tác nhanh chóng thu hút sự chú ý từ độc giả Việt, đặc biệt là những ai vốn yêu mến phong cách hoạt hình của nhà Ghibli. Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn sưu tầm trọn bộ ấn phẩm cũng như trải nghiệm lại các bộ phim trên rạp.

5395409b-0a63-4873-be01-bdeec663d095.png
"My Neighbor Totoro" (1988) được xem là bộ phim đã định hình bản sắc và trở thành biểu tượng đầu tiên của Studio Ghibli. Ảnh: Ghibli

Studio Ghibli được thành lập năm 1985 bởi đạo diễn Hayao Miyazaki và Isao Takahata, nổi tiếng với phong cách vẽ tay truyền thống và những câu chuyện giàu ý nghĩa. Trong suốt bốn thập niên hoạt động, hãng đã sản xuất 22 phim điện ảnh, trong đó có nhiều tác phẩm được coi là biểu tượng của hoạt hình Nhật Bản như: My Neighbor Totoro (1988), Princess Mononoke (1997), Howl’s Moving Castle (2004) hay The Wind Rises (2013). Spirited Away (2001) mang về cho Miyazaki giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất và đưa Ghibli trở thành tên tuổi toàn cầu.

Các bộ phim Ghibli thường truyền tải những thông điệp sâu sắc xoay quanh mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, khát vọng hòa bình cũng như sự trưởng thành cá nhân. Hình ảnh những nhân vật nữ mạnh mẽ, độc lập như Chihiro (Spirited Away) hay San (Princess Mononoke) đã tạo ra nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ khán giả.

img8597-1733286532633113172020.jpg
Cuối năm 2024 vừa qua, khán giả không khỏi phấn khích khi rạp Việt bắt đầu chuỗi tái chiếu loạt phim Ghibli trên màn ảnh rộng.

Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, Ghibli hiện đã phát triển thành một “vũ trụ” văn hóa với bảo tàng, công viên, đồ lưu niệm và nhiều ấn phẩm khác. Với màn bắt tay chính thức của Kim Đồng cùng Studio Ghibli, độc giả Việt đã có cơ hội để tiếp cận trọn vẹn hơn những tác phẩm kinh điển của hãng, được Việt hoá và phát hành chính thức.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game... Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

cover-2.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Manga #Anime #Studio Ghibli #Ghibli #Kim Đồng #Totoro #Công Chúa Mononoke #Vùng Đất Linh Hồn #Spirited Away #NXB Kim Đồng #Hayao Miyazaki

