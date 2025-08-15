Nam chính "Xác ướp Ai Cập" Brendan Fraser gây xúc động khi hóa “người thân thuê”

HHTO - Vừa qua, hãng Searchlight Pictures đã tung trailer đầu tiên cho bộ phim hài - tâm lý "Rental Family", đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tiên của nam diễn viên Brendan Fraser kể từ sau chiến thắng tại Oscars 2023.

Rental Family xoay quanh một nam diễn viên người Mỹ sống cô đơn và chật vật tại Tokyo, Nhật Bản. Cuộc sống của anh bất ngờ rẽ sang hướng mới khi nhận công việc cho một công ty chuyên cung cấp “người thân thuê”. Từ những lần hoá thân thành bạn bè, thành viên gia đình hay người quan trọng của khách hàng, anh tìm thấy những kết nối bất ngờ và ý nghĩa mới về khái niệm “gia đình”.

Brendan Fraser từng là một trong những tài tử nổi bật của Hollywood cuối thập niên 1990 và đầu 2000, ghi dấu với hình ảnh “ngôi sao hành động” qua loạt phim The Mummy, George of the Jungle (1997) hay Journey to the Center of the Earth (2008). Tuy nhiên, những chấn thương do đóng phim, biến cố cá nhân và áp lực tinh thần đã khiến anh gần như biến mất khỏi màn ảnh suốt một thời gian dài.

Brendan Fraser từng là một trong những tài tử hàng đầu Hollywood thập niên 2000.

Năm 2022, Fraser trở lại ngoạn mục với The Whale, hoá thân thành một người đàn ông béo phì sống ẩn dật, nhận về cơn mưa lời khen từ giới phê bình và khán giả. Vai diễn này giúp anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar 2023, trở thành biểu tượng của sự bền bỉ và lòng yêu nghề trong mắt công chúng.

Sự tiếp nối với vai diễn mới mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sự nghiệp nhiều biến cố của Brendan. Ảnh: Searchlight Pictures

Rental Family được chỉ đạo bởi Hikari, nữ đạo diễn từng gây tiếng vang với 37 Seconds (2020) và loạt phim Beef. Hikari cho biết, cô đã muốn mời Brendan đảm nhận vai chính ngay từ khi bắt tay vào viết kịch bản.

Ngoài yếu tố hài, tâm lý, Rental Family còn hứa hẹn đem đến góc nhìn tinh tế về nhu cầu kết nối con người trong xã hội hiện đại, nhất là ở một quốc gia đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và sự gia tăng của lối sống cô đơn như Nhật Bản.

Những cảnh phim mang đậm bản sắc văn hoá Nhật Bản được giới thiệu trong trailer. Ảnh: Searchlight Pictures

Rental Family dự kiến ra rạp ngày 21/11/2025 tại thị trường quốc tế.