Hiện tượng điện ảnh Nhật Bản có phần 2: Chuyện tình buồn nay sẽ có kết đẹp hơn?

HẢI ĐƯỜNG - Ảnh: Tổng hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Thông tin bộ phim đạt doanh thu kỷ lục phòng vé Nhật Bản năm 2024 “Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở” sẽ có phần 2 khiến nhiều khán giả háo hức. Đồng thời, họ cũng hy vọng rằng lần này chuyện tình của hai nhân vật chính sẽ có một cái kết đẹp và hạnh phúc trọn vẹn hơn.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, đặc biệt là cái kết của phần 1

Khởi chiếu ở Nhật Bản từ ngày 9/12/2023, bộ phim Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở đã thu hút một lượng lớn khán giả xứ hoa anh đào, cuối cùng trở thành một hiện tượng điện ảnh của năm 2024 khi đạt doanh thu kỷ lục. Phim trụ rạp khá lâu và doanh thu tính đến đầu tháng 2/2024 đã vượt quá 4 tỷ yên Nhật (khoảng 653 tỷ đồng).

neu-gap-lai-nhau-tren-ngon-doi-hoa-no-10.jpg

Thông thường, phim chiếu rạp tại Nhật Bản nếu đạt doanh thu 1 tỷ yên đã là một thành công lớn, do đó với một con số gấp 4 lần Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở đã khiến khán giả lẫn chính nhà sản xuất của phim cũng phải bất ngờ. Khi công chiếu ngoài biên giới Nhật Bản, phim cũng nhận được sự chú ý và làm thổn thức bao khán giả, đặc biệt là bởi những người yêu thích chuyện tình đẹp và cảm động. Mới đây, thông tin phim sẽ có phần 2 khiến những người yêu mến phim bùng nổ bởi vui mừng.

neu-gap-lai-nhau-tren-ngon-doi-hoa-no-11.jpg

Chuyện phim Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở là một chuyện tình xuyên không, đồng thời mang màu sắc phản chiến. Câu chuyện bắt đầu khi nữ sinh thời hiện đại Yuri (Fukuhara Haruka) đột nhiên thấy mình vượt thời gian, trở về Nhật Bản năm 1945. Ở mốc thời gian này, Nhật Bản vẫn còn khói lửa chiến tranh. Tại đây, Yuri đã được nhiều người giúp đỡ để có chỗ ở, cái ăn cái mặc, và cả sự an toàn trong bối cảnh còn hỗn loạn. Trong số đó có Akira (Mizukami Koshi) - một phi công cảm tử.

neu-gap-lai-nhau-tren-ngon-doi-hoa-no-7.jpg
neu-gap-lai-nhau-tren-ngon-doi-hoa-no-6.jpg

Cái kết của Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở đã khiến bao khán giả phải nức nở. Biết trước kết quả của trận chiến, Yuri đã kể hết sự thật với Akira và khuyên anh chạy trốn vì không muốn anh mất mạng một cách vô ích, nhưng Akira đã không làm theo. Không chỉ vì đồng đội, vì lý tưởng, mà còn vì Akira không muốn hành động trong quá khứ của mình có thể làm thay đổi tương lai của Yuri - một tương lai hòa bình mà cô sẽ được sống hạnh phúc và an toàn.

Do đó, cả hai chỉ có thể thổ lộ tình cảm của mình trên ngọn đồi nở đầy hoa bách hợp, và chia lìa hai ngả. Yuri trở về hiện tại, còn Akira cất cánh bay lên bầu trời. Quay trở về cuộc sống nữ sinh, trong một lần đi tham quan bảo tàng, Yuri tình cờ nhìn thấy ảnh của Akira trên bảng thông tin về các phi công cảm tử thời chiến tranh. Qua đó, Yuri hiểu rằng ngày ấy khi cất cánh bay, Akira đã không thể trở về.

gap-lai-nhau-tren-ngon-doi-day-anh-sao-roi-1.jpg

Được biết, phần 2 của phim có tên là Hẹn Gặp Lại Nhau Trên Ngọn Đồi Đầy Ánh Sao Rơi. Bối cảnh của bộ phim diễn ra ở thời hiện đại. Chuyện phim kể về cậu nam sinh Ryo vừa chuyển đến ngôi trường mới, học cùng lớp với Yuri. Dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng Ryo bị Yuri thu hút, cậu cảm thấy dường như mình đã quen biết cô gái này từ rất lâu rồi. Những cảm xúc rung động bồi hồi cứ thế nảy nở, tựa như một mùa bách hợp mới vừa nở rộ và tỏa hương trên ngọn đồi năm ấy.

Sau cái kết đầy nước mắt của phần 1, nhiều khán giả hy vọng rằng mối nhân duyên giữa Yuri và Akira sẽ được viết tiếp trong phần 2. Dĩ nhiên, lần này, khán giả rất mong mỏi rằng cả hai sẽ có cái kết trọn vẹn và hạnh phúc hơn. Hẹn Gặp Lại Nhau Trên Ngọn Đồi Đầy Ánh Sao Rơi sẽ công chiếu ở Nhật Bản vào năm 2026.

cover-2.jpg
HẢI ĐƯỜNG - Ảnh: Tổng hợp
#Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở #Fukuhara Haruka #Mizukami Koshi #Phim Nhật Bản #Phim có kết buồn #Phim tình cảm lãng mạn #Điện ảnh Nhật Bản #Hẹn Gặp Lại Nhau Trên Ngọn Đồi Đầy Ánh Sao Rơi

