Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: “Hồng hài nhi” nên duyên với Quỳnh Kool là mỹ nam nào?

Hoài Nam - Ảnh: FBNV

HHTO - Chỉ một cảnh cực ngắn lướt qua phim “Gió Ngang Khoảng Trời Xanh”, nhân vật Lâm đã khiến nhiều người để ý vì vóc dáng chuẩn, gương mặt đẹp hứa hẹn tạo nên mối quan hệ thú vị với “chị đẹp” Trúc Lam.

gio-ngang-6.jpg

Trong số 3 nữ chính của phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Trúc Lam đang khiến nhiều khán giả ức chế nhất. Cô có tính cách trẻ con, nhõng nhẽo, quen được nuông chiều nên chỉ biết làm theo ý mình mà không bận tâm đến người xung quanh. Đã vậy, tạo hình của Quỳnh Kool còn bị cho là kém xinh so với những vai diễn trước đó của cô.

gio-ngang-2.jpg
gio-ngang-1.jpg

Trong diễn biến tập mới nhất, Trúc Lam đã có pha đụng độ thú vị với chàng nhân viên mới đến công ty cô làm việc. Anh chàng vô tình va phải Trúc Lam và còn bày trò trêu chọc đàn chị khiến cô nàng phải nghiêm mặt nhắc nhở. Dù chỉ là một cảnh rất nhỏ dài hơn 1 phút nhưng netizen cũng biết chàng “Hồng Hài Nhi” tên Lâm này sẽ gắn bó với Trúc Lam về sau.

gio-ngang-3.jpg

Lý do khiến khán giả chờ đợi nhân vật Lâm xuất hiện nhiều hơn chính là diện mạo sáng láng của anh chàng. Trong khi hai nam chính trước đó của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh bị cho là chưa có lợi thế ngoại hình thì Lâm hứa hẹn là mỹ nam chính hiệu.

ha thanh (8).jpg

Phim giờ vàng VTV thường bị khán giả than phiền vì quanh đi quẩn lại chỉ có những gương mặt quen thuộc, xem mãi cũng nhàm nên mỗi khi có một tân binh xuất hiện, netizen đều nhanh chóng chú ý. Thế nên Hà Thành, nam diễn viên đóng vai Lâm đã trở thành cái tên được quan tâm.

ha thanh (10).jpg
ha thanh (4).jpg

Trước khi thử sức làm diễn viên, Hà Thành có kinh nghiệm nhiều năm làm người mẫu với vóc dáng chạm ngưỡng 1m90. Nam diễn viên thừa nhận chiều cao và ngoại hình là lợi thế lớn giúp anh gây ấn tượng với khán giả, nhưng cũng là áp lực khiến Hà Thành phải luôn giữ cân nặng ổn định, tập thể thao thường xuyên để hình thể luôn săn chắc.

ha thanh (5).jpg
ha thanh (7).jpg

Hà Thành đã tốt nghiệp khoa Diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội nên càng muốn theo đuổi sự nghiệp diễn viên chuyên nghiệp. Dù mới chỉ được tham gia những vai rất nhỏ trên phim, Hà Thành vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có dịp làm việc với đoàn phim chuyên nghiệp, học hỏi được các diễn viên tiền bối, tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng cho những cơ hội lớn hơn.

ha thanh (3).jpg

Chàng mỹ nam quan niệm rằng ngoại hình chỉ là một phần ưu thế, điều quan trọng nhất là cảm xúc và sự chân thành khi hóa thân vào nhân vật. Vì vậy, dù làm diễn viên hay người mẫu thì anh chàng đều cố gắng rèn luyện và trau dồi kỹ năng để mang đến những vai diễn và hình ảnh chỉn chu nhất.

