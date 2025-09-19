Thêm một phim Việt phải “giấu nhẹm” diễn viên vì ồn ào đời tư?

HHTO - Nhiều người đang thắc mắc vì sao Thiên An bỗng dưng biến mất trong poster mới của phim Cải Mả, phải chăng có liên quan đến ồn ào đời tư của cô?

Làn sóng phim kinh dị tâm linh dựa theo các tín ngưỡng truyền thống Việt Nam vẫn chưa hạ nhiệt, khi Cải Mả chuẩn bị công chiếu đã đưa nghi lễ cải táng lên màn ảnh. Không giống những phim kinh dị thường khai thác yếu tố siêu nhiên để hù dọa, Cải Mả lấy phong tục thờ cúng ông bà tổ tiên và “đạo nhà” làm gốc rễ. Bên cạnh phần hình ảnh rùng rợn, “drama” gia đình, bí mật của các thành viên trong dòng tộc cũng sẽ là yếu tố khiến Cải Mả trở nên hấp dẫn.

Thiên An từng có poster giới thiệu riêng.

Nhưng khán giả lại đang quan tâm đến vai diễn của Thiên An nhiều hơn cả. Khi phim bắt đầu quảng bá, Thiên An được giới thiệu như nhân vật chính và có vai trò quan trọng với câu chuyện. Nhưng giờ đây, Thiên An lại không hề xuất hiện trên poster hay các bài giới thiệu phim. Kết quả là netizen không biết Thiên An đã bị cắt vai, hay nhà sản xuất chỉ đang “giấu nhẹm” cô để tránh ồn ào không cần thiết trước khi phim ra rạp.

Cô cũng xuất hiện trong trailer.

Bởi thời gian gần đây, ồn ào tranh cãi giữa Thiên An và Jack bị khui lại và nhiều người đang đòi tẩy chay Thiên An cũng như các hoạt động cô tham gia. Từ đó mà phim Cải Mả cũng bị vạ lây, thậm chí anti-fan của Thiên An còn ghét bỏ cả các diễn viên đóng chung với cô trong Cải Mả. Có lẽ vì thế mà nhà sản xuất phải tạm thời cho Thiên An ở ẩn để phim ra rạp được suôn sẻ.

Nhưng poster mới nhất của phim đã không thấy tên Thiên An.

Cách đây không lâu, phim Chốt Đơn cũng đã phải dùng công nghệ AI để thay mặt Hoa hậu Thùy Tiên sau khi cô vướng lao lý. Dù ê kíp rất nỗ lực để phim có thể ra rạp sau bê bối của nàng hậu nhưng Chốt Đơn vẫn chịu thất bại phòng vé. Và liệu lần này, Cải Mả có vượt qua được ồn ào xoay quanh Thiên An?