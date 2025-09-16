Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đình Tú chuẩn bị kết hôn, "bạn gái màn ảnh" Huyền Lizzie cũng đi thử váy cưới?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Clip mới nhất của Huyền Lizzie làm không ít khán giả suy đoán cô cũng sắp kết hôn giống như “bạn trai màn ảnh” Đình Tú. Thực hư ra sao?

huyen lizzie (7).JPG

Trước khi Đình Tú công khai hẹn hò Ngọc Huyền, khán giả từng ra sức ghép đôi Đình Tú và Huyền Lizzie. Hai người dù chênh lệch tuổi tác nhưng rất ăn ý trong phim Thương Ngày Nắng Về nên sau đó vướng tin đồn “phim giả tình thật”. Dù cả Đình Tú lẫn Huyền Lizzie nhiều lần khẳng định chỉ là chị em đồng nghiệp đơn thuần thì netizen vẫn mong hai người sẽ "có gì đó đặc biệt".

huyen-lizzie-2.jpg

Và bây giờ, khi Đình Tú đang bận rộn chuẩn bị làm đám cưới với Ngọc Huyền thì Huyền Lizzie bất ngờ đăng tải video cô đang thử váy cưới. Trong clip, nữ diễn viên khoe vóc dáng trong bộ váy ren thanh lịch, búi tóc đơn giản nhưng vô cùng xinh đẹp.

huyen-lizzie-4.jpg
huyen-lizzie-6.jpg

Vì Huyền Lizzie không tiết lộ gì thêm về video nên khán giả tha hồ đoán già đoán non. Người thì cho rằng cô cũng chuẩn bị kết hôn, người lại tin rằng đây chỉ là buổi chụp ảnh quảng cáo váy cưới mà Huyền Lizzie làm người mẫu thôi. Cũng có thể nữ diễn viên đi quay phim, bởi hiện giờ Huyền Lizzie đang tham gia phim Cách Em 1 milimet.

huyen-lizzie-3.jpg
huyen-lizzie-5.jpg

Qua loạt ảnh hậu trường mà Huyền Lizzie đăng tải, ai cũng khen cô xinh đẹp hơn hẳn phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn giúp Huyền Lizzie nhìn như búp bê. Thêm vào đó, nữ diễn viên lại có dịp phát huy tủ đồ công sở thanh lịch, đẹp mắt trong phim này.

huyen-lizzie-7.jpg
huyen-lizzie-8.jpg

Khi đóng Thương Ngày Nắng Về, Huyền Lizzie từng gây sốt với style công sở tôn dáng, dễ mặc và đến Cách Em 1 milimet, nữ diễn viên hứa hẹn sẽ giữ vững phong độ mặc đẹp với quần cạp cao và những mẫu áo điệu đà.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Huyền Lizzie #phim Cách Em 1 milimet #Huyền Lizzie Đình Tú #Huyền Lizzie đám cưới #Đình Tú Ngọc Huyền

