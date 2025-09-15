Trấn Thành tự tin phim chiếu rạp Tết 2026 sẽ không làm mọi người thất vọng?

HHTO - Dù đang quay phim chiếu rạp đợt Tết nguyên đán 2026 mang tên Thỏ Ơi, Trấn Thành đã cho rằng tác phẩm mới của anh sẽ không làm khán giả thất vọng và hụt hẫng.

Nhiều năm qua, Trấn Thành trở thành “ông vua phim Tết” khi luôn có phim chiếu vào đúng dịp Tết Nguyên đán, phim nào cũng có doanh thu cao ngất ngưởng. Thậm chí phim Mai đã giữ ngôi vị phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt suốt thời gian dài trước khi bị Mưa Đỏ soán ngôi cách đây vài ngày.

Trấn Thành được xem là "ông vua phim Tết".

Phim Tết của Trấn Thành không chỉ là bom tấn phòng vé mà luôn gây ồn ào trên mạng xã hội với những luồng ý kiến khen chê khác nhau. Và đến phim Tết gần đây là Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành đã có bước thụt lùi. Bộ Tứ Báo Thủ không chỉ có doanh thu thấp hơn những phim trước đó của anh, mà còn vấp phải nhiều bình luận tiêu cực về nội dung kém thu hút, nhân vật quá ồn ào, câu chuyện không chạm được cảm xúc khán giả.

Phim mới nhất của Trấn Thành bị chê nhiều hơn khen.

Thêm vào đó, Trấn Thành rồi diễn viên Lê Giang còn có những phát ngôn bị cho là xéo xắt, hơn thua với khán giả càng khiến cho người xem mất thiện cảm với Bộ Tứ Báo Thủ. Hiện giờ, Trấn Thành đang quay phim Thỏ Ơi cho Tết 2026 và đã có tâm sự dài trên trang cá nhân.

Trấn Thành đang quay phim Thỏ Ơi cho Tết 2026.

Trấn Thành khẳng định anh có kế hoạch làm phim cho cả 10 năm, hiểu mình đang làm gì và phục vụ cho đối tượng khán giả nào. Nam đạo diễn nghĩ làm phim cũng giống như đầu bếp Omakase (phong cách ẩm thực của Nhật Bản, khách hàng thay vì chủ động chọn món sẽ để đầu bếp tự quyết định thực đơn). Và nhiệm vụ của Trấn Thành là làm cho khán giả bất ngờ liên tục với những sáng tạo của mình, không được làm người xem thất vọng và hụt hẫng bởi anh quan niệm món nào dở thì không mang mời khách.

Nam đạo diễn tin rằng sẽ không làm khán giả thất vọng.

Trấn Thành tin rằng anh đang đầy ắp năng lượng, có nhiều câu chuyện muốn kể cho khán giả. Anh không thể phụ mong đợi của khán giả, cũng muốn mọi người sẽ có thói quen đến Tết thì xem phim Trấn Thành. Tâm sự của nam đạo diễn càng làm netizen tò mò về dự án Thỏ Ơi mà anh đang quay, nhất là khi mọi thông tin về phim vẫn được giữ kín như bưng.