Huỳnh Lập tái xuất cùng "Một nén nhang" mùa 7, khai thác chủ đề “Chốn sinh tử”

Như Lê

HHTO - Sau gần một năm vắng bóng, Huỳnh Lập chính thức đưa series ăn khách “Một nén nhang” quay trở lại vào đúng 0h00 ngày 14/9 với chủ đề “Chốn sinh tử”.

Huỳnh Lập chọn bệnh viện - nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết là bối cảnh chính xuyên suốt câu chuyện của mùa 7 này. Chính trong “chốn sinh tử” này, những mối nhân quả, tình thân, tình yêu... được xâu chuỗi, tạo nên lớp truyện kịch tính, vừa rùng rợn vừa ám ảnh.

tran5944.jpg

Huỳnh Lập bắt đầu câu chuyện với phong cách quen thuộc cùng ngọn đèn dầu lập lòe, tiếng chuông ngân vang và làn khói lư hương. Nam diễn viên đưa khán giả bước vào câu chuyện về Thủy - cô gái trẻ vừa thoát chết sau một lần tìm đến cái chết vì bi kịch tình cảm với người yêu Đại. May mắn sống sót trong tình trạng hôn mê, Thủy bắt đầu hành trình chông chênh giữa hai bờ sinh tử.

Đồng hành cùng Thủy là người em trai Dương, một thực tập sinh ngành Y, vừa mang tình thương, vừa ôm giận khi chứng kiến sự yếu đuối của chị. Trong bệnh viện, Thủy còn gặp Hương, một cô lao công bí ẩn, người dường như hiểu rõ những uất khuất đang bủa vây Thủy. Và trên tất cả, bóng dáng oan hồn của Đại vẫn luẩn quẩn, tạo nên sự khó lường cho câu chuyện.

tran0766.jpg
tran1173.jpg

Thông qua những nhân vật ấy, Huỳnh Lập không chỉ khắc họa nỗi day dứt, tuyệt vọng của con người khi đứng trước ranh giới sinh tử, mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự sống, dù khổ đau đến đâu, vẫn luôn đáng trân trọng hơn cái chết vội vàng.

Trong mùa 7, Huỳnh Lập đầu tư kỹ lưỡng vào ngôn ngữ điện ảnh. Tạo hình nhân vật, hóa trang, ánh sáng và âm thanh đều được chăm chút. Anh cũng không dùng sự rùng rợn chỉ để hù dọa, mà lồng ghép những tầng ý nghĩa nhân văn: Sự trân trọng sự sống, giá trị tình thân, và hậu quả dai dẳng của những quyết định tuyệt vọng. Đó là điểm khiến Một nén nhang khác biệt, vừa thỏa mãn sự tò mò, vừa để lại dư vị suy ngẫm.

tran1193.jpg

Chia sẻ về hành trình làm mùa 7, Huỳnh Lập thừa nhận: “Mỗi tập "Một nén nhang" đều là một thử thách mới. Tôi không muốn khán giả chỉ xem để sợ, mà mong có thể khiến khán giả suy ngẫm sau khi tập phim kết thúc. Tôi nghĩ chính điều đó đã giúp giữ họ ở lại với tôi để series đi được đến mùa thứ 7. Ở mùa này, tôi không chỉ kể chuyện tâm linh, mà còn muốn nói về sự sống, về tâm lý con người khi đứng trước lằn ranh sinh tử. Bệnh viện chính là nơi hiện thực hóa ý tưởng ấy.”

tran9203.jpg
a1a56bbd-e31d-438b-b053-9ed419bb4f79.jpg
Như Lê
