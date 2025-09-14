Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Phương Mỹ Chi lập kỷ lục với Em Xinh "Say Hi", hào quang Quán quân càng tỏa sáng

Thiện Dư
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Quán quân Em Xinh "Say Hi" - Phương Mỹ Chi tiếp tục ghi điểm với kỷ lục mới, xứng đáng là một trong những nghệ sĩ thành công nhất năm 2025.

Sau Em Xinh "Say Hi", danh tiếng của Phương Mỹ Chi càng thêm được nâng tầm khi cô nàng xuất sắc nhận danh hiệu Quán quân, với số phiếu dẫn đầu trong dàn Em xinh. Thế nhưng hành trình của "cô bé dân ca" chưa dừng lại ở đó khi gần đây, một kỷ lục nữa đã được chính cô xác lập trong Em Xinh "Say Hi".

532663735-1302128527948032-1682510214547378337-n.jpg
Phương Mỹ Chi thành công nối tiếp thành công sau Em Xinh "Say Hi".

Tính đến ngày 13/9, Ếch Ngoài Đáy Giếng của Phương Mỹ Chi đã chính thức vượt qua Gã Săn Cá, trở thành ca khúc có lượt xem cao nhất trên YouTube của Em Xinh "Say Hi". Hiện tại, đây cũng là bài hát solo có lượt xem hàng đầu trong số 16 Em xinh, và đứng thứ hai trong cả vũ trụ "Say Hi" (xếp sau Trói Anh Lại của Quang Hùng MasterD).

22.jpg
Ếch Ngoài Đáy Giếng phá kỷ lục của Gã Săn Cá về lượt xem YouTube.

Không thể phủ nhận rằng âm nhạc của Phương Mỹ Chi trong thời gian qua liên tục tạo ra "cơn sốt", và Ếch Ngoài Đáy Giếng cũng không ngoại lệ. Trên mạng xã hội, ca khúc vui tươi, kết hợp hài hòa yếu tố hiện đại và dân gian được nhiều khán giả cover, đặc biệt là thế hệ nhí. Nhiều video ghi lại Ếch Ngoài Đáy Giếng được trình diễn tại trường học, lễ khai giảng... như một minh chứng cho sức hút rộng khắp của bài hát.

6210560991515756946.jpg
Ếch Ngoài Đáy Giếng tạo nên cơn sốt trên TikTok, được diễn tại trường học.

Trên các bảng xếp hạng âm nhạc như Làn Sóng Xanh hay Billboard, Ếch Ngoài Đáy Giếng cũng đang giữ thứ hạng cao, không hề lép vế trước dàn ca khúc về lịch sử, dân tộc. Trước đó, những ca khúc của Phương Mỹ Chi trong Em Xinh "Say Hi" đều đạt thành tích tốt như AAA (Liên quân 2), Hề, Cầm Kỳ Thi Họa, I'll Be There...

Đây là dấu hiệu cho thấy Phương Mỹ Chi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Nghệ sĩ của năm 2025, với những đóng góp của cô nàng cho làng nhạc Việt thời gian qua và ngay cả điện ảnh (với phim Nhà Gia Tiên vào dịp đầu năm).

548162815-1244004461097663-4293136476469920878-n.jpg
547222218-790336173361782-1311484062273483316-n.jpg
Ếch Ngoài Đáy Giếng đạt hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#Em Xinh "Say Hi" #concert Em Xinh "Say Hi" #Phương Mỹ Chi #Ếch Ngoài Đáy Giếng #Gã Săn Cá

Xem thêm

Cùng chuyên mục