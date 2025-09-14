Chuẩn bị có một phim chiến tranh nữa gây xúc động và ám ảnh không kém "Mưa Đỏ"

HHTO - Chỉ từ một clip cực ngắn, bộ phim chiến tranh này đã gây sốt trên mạng xã hội. Nhưng khi nhìn vào lịch chiếu phim thì khán giả càng bất ngờ hơn.

Hơn 2 tuần qua, Mưa Đỏ đã liên tiếp lập các kỷ lục phòng vé, trở thành hiện tượng hiếm thấy của phim Việt và mở ra làn sóng ủng hộ dòng phim chiến tranh Việt Nam, để khán giả hiểu hơn về lịch sử đất nước, thêm trân trọng những hy sinh của thế hệ cha anh.

Đoạn clip gây sốt trên MXH. Nguồn: Nghiemtour

Đúng thời điểm này, mạng xã hội xôn xao với một trích đoạn ngắn ghi lại hình ảnh các chiến sĩ Cách mạng gầy gò, ốm yếu đang bị giam giữ ở nhà tù Côn Đảo. Đoạn phim nhanh chóng thu hút khán giả vì hàng chục diễn viên xuất hiện trong hình ảnh gầy trơ xương, mặt mũi hốc hác, bị xích chân nằm xếp lớp trong căn phòng chật hẹp. Thậm chí có người còn nghi ngờ đây là sản phẩm do AI tạo ra, bởi không tin các diễn viên có thể ép cân đến mức da bọc xương như vậy.

Netizen từng nghi ngờ đây là sản phẩm của AI

Nhưng hóa ra đây chính là một cảnh hậu trường trong phim Thanh Âm Vượt Đại Dương, tái hiện một phần những gian khổ mà các chiến sĩ Cách Mạng phải trải qua ở nhà tù Côn Đảo, nơi bị xem là “địa ngục trần gian” vì những đòn tra tấn tàn bạo của kẻ thù cùng điều kiện sống vô cùng thiếu thốn khổ cực.

Nếu như Mưa Đỏ dựng phim trường ngay tại Quảng Trị, bên bờ sông Thạch Hãn thì Thanh Âm Vượt Đại Dương cũng quay phim tại Côn Đảo. Ê-kíp làm phim gặp nhiều khó khăn từ thời tiết không thuận lợi, mọi thứ đều thiếu thốn nhưng cả đoàn vẫn quyết tâm vượt qua để làm nên một bộ phim chỉn chu và chân thực nhất có thể.

Phim được quay ở Côn Đảo.

Trong khi netizen đang sẵn sàng ủng hộ Thanh Âm Vượt Đại Dương, hy vọng đây sẽ là phim kế vị thành tích của Mưa Đỏ thì mọi người lại sửng sốt khi nhìn vào lịch chiếu của phim. Bởi Thanh Âm Vượt Đại Dương sẽ công chiếu vào ngày 16/9 tới nhưng chỉ chiếu ở một rạp duy nhất (Trung tâm Chiếu phim Quốc gia). Đến bây giờ, phim cũng chưa hề quảng bá gì, nhờ đoạn clip hậu trường bất ngờ gây sốt nên khán giả mới biết có một phim lịch sử chuẩn bị ra rạp.

Liệu đây có phải cơn sốt tiếp theo sau Mưa Đỏ?

Nhưng biết đâu Thanh Âm Vượt Đại Dương sẽ có cú lội ngược dòng giống như Đào, Phở và Piano. Ban đầu chiếu trong âm thầm lặng lẽ với rất ít suất chiếu nhưng nhờ được khán giả ủng hộ nhiệt tình nên Đào, Phở và Piano tăng vọt suất chiếu, mở rộng ra thêm các rạp khác.