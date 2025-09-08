Mưa Đỏ: Đỗ Nhật Hoàng từng nhắm vai diễn khác, Phương Nam suýt trượt vai Tạ

HHTO - Hóa ra trước khi có những màn nhập vai ấn tượng trong phim Mưa Đỏ, các diễn viên đã có những màn đổi vai cực thú vị và chứng tỏ đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp có đôi mắt rất tinh tường.

Cho đến bây giờ, ai cũng tấm tắc khen Đỗ Nhật Hoàng đúng là Cường từ trong trang sách bước ra. Dù Nhật Hoàng là người miền Nam và phải tập nói giọng Bắc thì khán giả vẫn thấy nam diễn viên chẳng khác gì một chàng trai Hà Nội thứ thiệt.

Nhưng khi đi casting, Nhật Hoàng lại nhắm đến Hoàng, cấp dưới của Quang. Sau đó, anh diễn tiếp vai Quang rồi cuối cùng mới đến thử diễn một cảnh của Cường. Đỗ Nhật Hoàng nhớ lại rằng trong buổi casting ấy, khi anh thử vai Hoàng và Quang thì có nghe mọi người trong đoàn góp ý nhưng khi nhập vai Cường, chẳng có ai nói gì. Thế nên Đỗ Nhật Hoàng cũng không biết mình có trúng vai hay không và chẳng ngờ lại được chọn đóng vai chính.

Còn Nguyễn Phương Nam khi đến với buổi casting lại bị ê-kíp nhận xét là chẳng giống một người lính chút nào. Bởi anh xuất hiện với làn da trắng, đầu tóc vuốt keo bóng mượt, thân hình cơ bắp cuồn cuộn nên không gợi được hình ảnh một chiến sĩ đã lăn lộn nhiều ngày ở chiến trường khốc liệt.

Sau đó, Nguyễn Phương Nam đã quyết tâm giảm cân, cắt tóc ngắn và trở thành anh Tạ đầy khắc khổ nhưng cũng rất can trường mà chúng ta thấy trên phim.

Lâm Thanh Nhã lại từng thử vai Quang trong buổi casting. Nhưng cuối cùng, đạo diễn Đặng Thái Huyền quyết định để anh hóa thân thành Bình. Bởi Thanh Nhã có ánh mắt hiền hậu, thể hiện được cảm xúc vừa lạnh lùng vừa day dứt khi cầm súng hướng về kẻ thù.

Bình là chàng trai ban đầu yếu đuối, sợ hãi bom rơi máu đổ nhưng sau đó đã trưởng thành lên rất nhanh, trở thành một người lính kiên cường chẳng hề kém các thành viên khác trong tiểu đội 1.