Bạn có nhớ Đỗ Nhật Hoàng của "Mưa Đỏ" từng đóng vai gì trong phim "Mai"?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Sau khi Đỗ Nhật Hoàng bừng sáng với vai Cường trong phim Mưa Đỏ thì netizen mới tìm lại những phim anh từng đóng, và phát hiện Nhật Hoàng từng xuất hiện trong phim Mai.

Mưa Đỏ đang là hiện tượng phòng vé Việt, trở thành cú hích đưa các diễn viên trong phim vụt sáng. Từ vai phụ, vai phản diện cũng được khán giả yêu thích nên đương nhiên nam chính Cường được chú ý nhiều hơn cả. Sau nhiều năm hoạt động showbiz, cuối cùng Đỗ Nhật Hoàng đã trở thành ngôi sao.

nhat-hoang-14.jpg
nhat-hoang-16.jpg
Vai Cường trong phim Mưa Đỏ giúp Đỗ Nhật Hoàng nổi tiếng

Mưa Đỏ vừa trở thành phim ăn khách thứ 2 lịch sử phòng vé Việt, giúp Đỗ Nhật Hoàng trở thành diễn viên duy nhất xuất hiện trong hai phim đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé là Mưa ĐỏMai. Giả sử thời gian tới, Mưa Đỏ có vượt qua thành tích doanh thu của Mai thì kỷ lục này của Đỗ Nhật Hoàng vẫn không thay đổi.

nhat-hoang-2.jpg
Nhật Hoàng là diễn viên duy nhất góp mặt trong 2 phim đứng đầu BXH phòng vé

Chắc hẳn nhiều người sẽ thắc mắc Nhật Hoàng đóng vai gì trong Mai? Bởi nam diễn viên chỉ xuất hiện khoảng 10 giây, quá ít để khán giả kịp nhớ ra. Nhật Hoàng vào vai bạn trai cũ của Mai, không dám kể với bố mẹ rằng mình đang hẹn hò với một cô gái đã có con, không dám để con gái của Mai xuất hiện trong buổi gặp mặt gia đình. Vì thế mà hai người chia tay.

Đỗ Nhật Hoàng xuất hiện thoáng qua trong phim Mai. Nguồn: Aura Cine

Tuy chỉ lên hình thoáng qua nhưng Đỗ Nhật Hoàng vẫn rất tự hào với vai diễn không tên này. Bởi thời điểm đó, anh chỉ là người mới trong phim ảnh, lại được đóng phim do Trấn Thành đạo diễn, sau đó Mai còn là bộ phim có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Chừng đó là đủ để Đỗ Nhật Hoàng không mong đợi gì hơn, có thêm động lực theo đuổi nghề diễn viên, và sau đó có thêm vai Phúc đầy ấn tượng trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình.

Đỗ Nhật Hoàng luôn trân trọng từng vai diễn mà mình may mắn có được và bây giờ, Mưa Đỏ đang giúp nam diễn viên bừng sáng.

qc.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
