Phương Oanh hé lộ hậu trường cảnh phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được khen hết lời

HHTO - Nhiều khán giả khen Phương Oanh diễn rất đạt tình huống này, còn nữ diễn viên cũng tiết lộ cô hết sức đồng cảm với nhân vật nên mới diễn hết mình như vậy.

Trong tập 12 của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, khán giả bàn tán nhiều về tình tiết Mỹ Anh “xù lông nhím” để bảo vệ con. Từ những tập trước, khi Mỹ Anh đưa bé Minh nhập học ở một trường quốc tế đắt đỏ thì cậu nhóc đã xô xát với con trai của Hồng - một bà mẹ quyền lực trong trường. Từ đó mà Mỹ Anh và Hồng đã có trận đấu khẩu gay gắt.

Mỹ Anh từng mâu thuẫn với bà Hồng từ ngày đầu vào trường.

Rồi mới đây, Hồng mời bé Minh tới nhà dự sinh nhật con trai mình, thực chất là để đánh đập và bắt nạt, đe dọa cậu bé. Khi biết được con mình bị bạo hành, Mỹ Anh đã nổi cơn tức giận, cứng cỏi uy hiếp ngược lại Hồng chứ không chấp nhận việc cô ta hết lần này đến lần khác o ép bé Minh.

Mỹ Anh nổi đóa khi biết con mình bị bắt nạt.

Diễn xuất của Phương Oanh trong tình huống này được khen là ấn tượng, khi cô chỉ cần thể hiện nỗi tức giận của nhân vật thông qua ánh mắt sắc lạnh, gương mặt đanh lại cùng giọng nói lạnh băng chứ không hề to tiếng quát tháo ồn ào. Ấy thế mà Phương Oanh vẫn khiến người xem cảm nhận được nỗi đau cũng như cơn giận của Mỹ Anh khi thấy con mình bị bắt nạt.

Cô không nhẫn nhịn thêm được nữa.

Trò chuyện với trang tin Ngôi Sao, Phương Oanh tiết lộ rằng khi diễn cảnh này, bản thân cô hình dung ra việc con mình bị đánh là thấy tức giận vô cùng, tức run người nên gần như không cần phải diễn. Ban đầu, kịch bản để Mỹ Anh tát bà Hồng ngay giữa phòng khách rồi lại kéo nhau vào nhà vệ sinh để đụng chân tay. Nhưng đến khi ra trường quay, đạo diễn đã thay đổi, để Mỹ Anh giơ tay lên gần mặt Hồng rồi lại thu về vì không muốn lũ trẻ nhìn thấy cảnh bạo lực. Đoạn Hồng và Mỹ Anh xô xát trong nhà vệ sinh cũng được giảm bớt cho nhẹ nhàng hơn.

Phương Oanh được khen diễn tốt trong cảnh này.

Khán giả cho rằng đạo diễn rất khéo léo khi tiết chế tình huống này, càng cho thấy Mỹ Anh là người cẩn thận chu toàn, dù lửa giận đã bốc cao nhưng vẫn đủ bình tĩnh để không “hóa thú” trước mặt con mình, vẫn có cách dằn mặt đối phương một cách lý trí.