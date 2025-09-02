Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

"Mưa Đỏ" vượt "Bộ Tứ Báo Thủ" trở thành phim Việt ăn khách nhất phòng vé 2025

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Mưa Đỏ không chỉ là hiện tượng phòng vé trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 mà còn trở thành bộ phim đặc biệt với hàng loạt kỷ lục.

Mưa Đỏ vừa lập thêm kỷ lục mới: Bộ phim có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử phòng vé Việt với gần 55 tỷ đồng. Hiện giờ, tốc độ bán vé của Mưa Đỏ vẫn rất ổn định, phim đã vượt mốc 400 tỷ đồng và chính thức trở thành là Bộ phim ăn khách nhất năm 2025 của Việt Nam.

dinh-khang-3.jpg
Mưa Đỏ được kỳ vọng sẽ là phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Với đà tăng này, nhiều người dự đoán Mưa Đỏ sẽ sớm vượt qua cột mốc 551 tỷ đồng của phim MAI để trở thành Phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Thậm chí, netizen còn hi vọng Mưa Đỏ có thể chạm doanh thu nghìn tỷ, bởi bộ phim này hoàn toàn xứng đáng với sự yêu thương của khán giả.

mua-do-3.jpg
Phim đã kể lại cuộc chiến khốc liệt khi quân và dân ta bảo vệ Thành cổ Quảng Trị.

Mới đây, đạo diễn Trấn Thành cũng đã có những chia sẻ về cảm xúc cá nhân khi phim Mưa Đỏ. Trấn Thành thừa nhận anh thật sự ngỡ ngàng vì Việt Nam có thể làm phim chiến tranh hay, hoành tráng và chỉn chu đến như thế.

tran-thanh-1.jpg
Trấn Thành hết lời khen ngợi Mưa Đỏ.

Trần Thành kể rằng anh đã vô thức thốt lên “hay quá” ít nhất 20 lần khi ngồi trong rạp xem phim và nhận ra Mưa Đỏ gây sốt cũng có lý do. Trấn Thành ấn tượng với đạo diễn kể chuyện hấp dẫn, giám đốc hình ảnh xuất sắc đến mức khán giả như sống cùng cảm giác bom đạn khốc liệt ngày đó, cảm nhận được nỗi đau và sức chịu đựng của những người lính trẻ kiên cường. Cuối cùng, Trấn Thành cảm giác xem xong thấy dâng thêm lòng yêu nước, thấy bộ phim thật sự “chạm” và khuyên mọi người hãy ra rạp xem ngay.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mưa Đỏ #Bộ Tứ Báo Thủ #phim chiến tranh #doanh thu phim Việt #Trấn Thành #phim ăn khách 2025 #kỷ lục phòng vé

