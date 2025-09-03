Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Hiến Ngư: Nam chính Trần Phi Vũ vướng tranh cãi vì tranh luận với tài khoản AI

Hoài Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Thật không ngờ màn đối đáp qua lại giữa Trần Phi Vũ và một tài khoản AI về phim Hiến Ngư lại gây nên tranh cãi ồn ào.

Trần Phi Vũ là nam chính của phim Hiến Ngư vừa mới kết thúc. Dù là dự án được đầu tư mạnh, Hiến Ngư không thành công như kỳ vọng, các chỉ số về lượt người xem hay lượt tương tác đều ở mức bình thường. Hiến Ngư cũng không giúp Trần Phi Vũ đẩy mạnh danh tiếng, màn kết hợp với Vương Ảnh Lộ cũng chẳng được yêu thích.

hien-ngu-3.jpg
Trần Phi Vũ trong phim Hiến Ngư.

Mới đây, Trần Phi Vũ còn vướng vào ồn ào “từ trên trời rơi xuống”. Chuyện là khi Trần Phi Vũ quảng bá cho phim Hiến Ngư trên mạng xã hội Weibo, tài khoản AI của mạng này là Robert Ăn Dưa đã vào khen Trần Phi Vũ đang rất chăm chỉ làm việc, mong phim Mộ Tư Tử của anh sớm phát sóng. Thấy vậy, nam diễn viên khuyên Robert Ăn Dưa nên xem Hiến Ngư trước khiến AI này khẳng định Hiến Ngư hay, Mộ Tư Tử cũng đáng mong chờ. Tóm lại cả hai phim đều nên xem vì Trần Phi Vũ thể hiện xuất sắc.

tran-phi-vu-11.jpg
Trần Phi Vũ tranh luận với tài khoản AI vì phim Hiến Ngư.

Chẳng ngờ màn đối đáp này đã khiến cho fan của Địch Lệ Nhiệt Ba ấm ức. Chuyện là Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cùng Trần Phi Vũ trong Mộ Tư Tử nên fan mỹ nhân Tân Cương không thể ngồi im khi thấy nam diễn viên chỉ quảng bá cho Hiến Ngư mà ngó lơ Mộ Tư Tử, không nói được lời nào về bộ phim.

tran-phi-vu-5.jpg
Việc này làm fan của Địch Lệ Nhiệt Ba không vui.

Netizen suy đoán vì trong Hiến Ngư, Trần Phi Vũ có vai trò quan trọng nhất, đứng đầu phiên vị còn sang Mộ Tư Tử, anh phải xếp sau Địch Lệ Nhiệt Ba nên không vui, không muốn phim được chú ý. Thậm chí có người còn cho rằng đến khi Mộ Tư Tử chiếu, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phải chịu trách nhiệm thu hút khán giả, còng lưng gánh số liệu sau khi Trần Phi Vũ không thành công với Hiến Ngư.

Ngược lại, fan của Trần Phi Vũ phản bác rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có phim nào cô làm nữ chính mà thành công, bản thân mỹ nhân Tân Cương còn chưa có vai diễn đẩy được tên tuổi cô lên thì làm sao kéo được bạn diễn lên cùng?

Hoài Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Trần Phi Vũ #Hiến Ngư #Mộ Tư Tử #Địch Lệ Nhiệt Ba #Trần Phi Vũ tranh cãi

Xem thêm

Cùng chuyên mục