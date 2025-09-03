Hiến Ngư: Nam chính Trần Phi Vũ vướng tranh cãi vì tranh luận với tài khoản AI

HHTO - Thật không ngờ màn đối đáp qua lại giữa Trần Phi Vũ và một tài khoản AI về phim Hiến Ngư lại gây nên tranh cãi ồn ào.

Trần Phi Vũ là nam chính của phim Hiến Ngư vừa mới kết thúc. Dù là dự án được đầu tư mạnh, Hiến Ngư không thành công như kỳ vọng, các chỉ số về lượt người xem hay lượt tương tác đều ở mức bình thường. Hiến Ngư cũng không giúp Trần Phi Vũ đẩy mạnh danh tiếng, màn kết hợp với Vương Ảnh Lộ cũng chẳng được yêu thích.

Trần Phi Vũ trong phim Hiến Ngư.

Mới đây, Trần Phi Vũ còn vướng vào ồn ào “từ trên trời rơi xuống”. Chuyện là khi Trần Phi Vũ quảng bá cho phim Hiến Ngư trên mạng xã hội Weibo, tài khoản AI của mạng này là Robert Ăn Dưa đã vào khen Trần Phi Vũ đang rất chăm chỉ làm việc, mong phim Mộ Tư Tử của anh sớm phát sóng. Thấy vậy, nam diễn viên khuyên Robert Ăn Dưa nên xem Hiến Ngư trước khiến AI này khẳng định Hiến Ngư hay, Mộ Tư Tử cũng đáng mong chờ. Tóm lại cả hai phim đều nên xem vì Trần Phi Vũ thể hiện xuất sắc.

Trần Phi Vũ tranh luận với tài khoản AI vì phim Hiến Ngư.

Chẳng ngờ màn đối đáp này đã khiến cho fan của Địch Lệ Nhiệt Ba ấm ức. Chuyện là Địch Lệ Nhiệt Ba đóng cùng Trần Phi Vũ trong Mộ Tư Tử nên fan mỹ nhân Tân Cương không thể ngồi im khi thấy nam diễn viên chỉ quảng bá cho Hiến Ngư mà ngó lơ Mộ Tư Tử, không nói được lời nào về bộ phim.

Việc này làm fan của Địch Lệ Nhiệt Ba không vui.

Netizen suy đoán vì trong Hiến Ngư, Trần Phi Vũ có vai trò quan trọng nhất, đứng đầu phiên vị còn sang Mộ Tư Tử, anh phải xếp sau Địch Lệ Nhiệt Ba nên không vui, không muốn phim được chú ý. Thậm chí có người còn cho rằng đến khi Mộ Tư Tử chiếu, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ phải chịu trách nhiệm thu hút khán giả, còng lưng gánh số liệu sau khi Trần Phi Vũ không thành công với Hiến Ngư.

Ngược lại, fan của Trần Phi Vũ phản bác rằng Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có phim nào cô làm nữ chính mà thành công, bản thân mỹ nhân Tân Cương còn chưa có vai diễn đẩy được tên tuổi cô lên thì làm sao kéo được bạn diễn lên cùng?