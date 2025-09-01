Dữ Tấn Trường An rơi vào cảnh bết bát: Tiếc cho Thừa Lỗi gặp Tống Dật không hợp vai?

HHTO - Nhìn vào kết quả hiện tại của Dữ Tấn Trường An, ai cũng thấy tiếc cho nỗ lực của Thừa Lỗi. Phải chăng nguyên nhân đều thuộc về Tống Dật vì vai diễn không phù hợp?

Dữ Tấn Trường An từng có khởi đầu thuận lợi khi Thừa Lỗi đang được chú ý với phim vừa chiếu xong là Cẩm Nguyệt Như Ca. Việc có hai phim cổ trang nối tiếp nhau ra mắt khiến Thừa Lỗi được khán giả đặt “ngôi sao hy vọng”, mong anh sẽ bùng nổ như Lưu Vũ Ninh hồi đầu mùa Hè.

Thừa Lỗi có hai phim lên sóng liên tiếp.

Nhưng tiếc rằng mọi chuyện không hề khả quan khi Dữ Tấn Trường An đối mặt với kết quả phát sóng đáng buồn. Lượt xem theo ngày của phim khoảng 15 triệu, khá thấp so với những phim chiếu cùng thời điểm. View trung bình là 5 triệu cũng không phải con số ấn tượng và thậm chí lượng người xem còn có xu hướng giảm xuống.

Nhưng Dữ Tấn Trường An không thu hút khán giả.

Từ đó mà khán giả cho rằng Dữ Tấn Trường An nhiều khả năng thất bại, nhà đầu tư thua lỗ còn Thừa Lỗi, Tống Dật cũng bị ảnh hưởng tên tuổi. Những ai xem phim đều khen Thừa Lỗi diễn xuất đa dạng, vào vai nhân vật có tâm lý phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn biến đổi nhưng đều thể hiện được rõ. Ngược lại, Tống Dật chính là điểm trừ.

Netizen cho rằng Tống Dật không hợp đóng vai nữ tướng.

Cả Cẩm Nguyệt Như Ca và Dữ Tấn Trường An đều có nữ chính là nữ tướng kiên cường ngoài chiến trận. Nếu như Châu Dã có ánh mắt cương nghị, khí chất mạnh mẽ thì Tống Dật lại nhìn quá yếu mềm, không làm người xem tin rằng cô là một nữ tướng tài ba. Netizen than phiền nhiều về những cảnh hành động của Tống Dật, nhìn rất dịu dàng yểu điệu chẳng thấy sức mạnh của chiến binh.

Nếu Thừa Lỗi diễn tốt thì Tống Dật lại là điểm trừ.

Vì thế, nhiều người cho rằng Tống Dật chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Dữ Tấn Trường An rơi vào cảnh bết bát. Nhưng cũng có khán giả cho rằng thất bại của phim không thể đổ lỗi hết lên diễn viên, mà kịch bản hay khâu sản xuất, dựng phim cũng phải chịu một phần trách nhiệm.