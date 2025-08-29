Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Người hoàn hảo nhất bộ ba cũng gây tranh cãi

Trong số ba nữ chính của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thì nhân vật Kim Ngân (Việt Hoa) đóng được khen nhiều hơn cả. Nếu như Quỳnh Kool (vai Trúc Lam) bị thắc mắc nhiều về diện mạo khác lạ, Phương Oanh (vai Mỹ Anh) từng gặp bình luận tiêu cực về giọng thoại hơi thiếu tự nhiên thì vai Kim Ngân lại giành được thiện cảm của người xem.
Kim Ngân là thành viên có hoàn cảnh khó khăn nhất trong bộ ba, không phải phu nhân giám đốc như Mỹ Anh, không phải tiểu thư nhà giàu như Trúc Lam mà chăm chỉ cần mẫn với công việc nhân viên bán hàng của một hãng trang sức. Kim Ngân xinh đẹp, thông minh, ứng xử với khách hàng khéo léo nhẹ nhàng nhưng cũng biết ăn miếng trả miếng với đồng nghiệp xấu tính.
Việt Hoa cũng được khen là nhan sắc ngày càng xinh đẹp, dù ăn mặc hay để tóc đơn giản vẫn nổi bật mỗi khi xuất hiện trong khung hình. Tuy nhiên, nhân vật của cô tưởng như hoàn hảo lại có câu thoại gây tranh cãi. Khi ba nữ chính Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tranh luận về chuyện hôn nhân và tiền bạc thì Kim Ngân cho rằng phụ nữ hiện đại nên độc lập về kinh tế. Cô quan niệm “Chồng có thể không có nhưng tiền nhất định phải có".
Chính quan điểm này khiến netizen tranh luận sôi nổi, người thì cho rằng đặt trong hoàn cảnh của Kim Ngân thì cô nói không sai, vì cô luôn phải nỗ lực cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền lo liệu cho bản thân. Chưa kể phụ nữ thời nay cũng nên tự chủ, độc lập, để chẳng may có biến cố gì vẫn có thể chủ động được mọi việc.
Tuy nhiên, cũng có người phản đối, cho rằng Kim Ngân đang nêu ra quan điểm sai lệch, không tôn vinh hạnh phúc gia đình, phụ nữ mà chỉ mải mê kiếm tiền thì sẽ không còn tâm trí thời gian xây tổ ấm. Và sắp tới đây, cuộc sống yên bình của Kim Ngân sẽ bị đảo lộn khi một chàng trai vừa đẹp vừa giàu xuất hiện, khiến cho phim càng thêm kịch tính.