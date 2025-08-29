Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Gió Ngang Khoảng Trời Xanh: Người hoàn hảo nhất bộ ba cũng gây tranh cãi

Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Không ngờ cô gái “ít điều tiếng” nhất phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng lại vướng tranh cãi vì một câu thoại.

Trong số ba nữ chính của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh thì nhân vật Kim Ngân (Việt Hoa) đóng được khen nhiều hơn cả. Nếu như Quỳnh Kool (vai Trúc Lam) bị thắc mắc nhiều về diện mạo khác lạ, Phương Oanh (vai Mỹ Anh) từng gặp bình luận tiêu cực về giọng thoại hơi thiếu tự nhiên thì vai Kim Ngân lại giành được thiện cảm của người xem.

gio-ngang-8.jpg
Kim Ngân vất vả nhất trong bộ ba

Kim Ngân là thành viên có hoàn cảnh khó khăn nhất trong bộ ba, không phải phu nhân giám đốc như Mỹ Anh, không phải tiểu thư nhà giàu như Trúc Lam mà chăm chỉ cần mẫn với công việc nhân viên bán hàng của một hãng trang sức. Kim Ngân xinh đẹp, thông minh, ứng xử với khách hàng khéo léo nhẹ nhàng nhưng cũng biết ăn miếng trả miếng với đồng nghiệp xấu tính.

gio-ngang-7.jpg
gio-ngang-13.jpg
Việt Hoa được khen ngày càng xinh đẹp

Việt Hoa cũng được khen là nhan sắc ngày càng xinh đẹp, dù ăn mặc hay để tóc đơn giản vẫn nổi bật mỗi khi xuất hiện trong khung hình. Tuy nhiên, nhân vật của cô tưởng như hoàn hảo lại có câu thoại gây tranh cãi. Khi ba nữ chính Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tranh luận về chuyện hôn nhân và tiền bạc thì Kim Ngân cho rằng phụ nữ hiện đại nên độc lập về kinh tế. Cô quan niệm “Chồng có thể không có nhưng tiền nhất định phải có".

gio-ngang-14.jpg
gio-ngang-16.jpg
Dù ăn mặc đơn giản thì nhìn cô vẫn thu hút

Chính quan điểm này khiến netizen tranh luận sôi nổi, người thì cho rằng đặt trong hoàn cảnh của Kim Ngân thì cô nói không sai, vì cô luôn phải nỗ lực cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền lo liệu cho bản thân. Chưa kể phụ nữ thời nay cũng nên tự chủ, độc lập, để chẳng may có biến cố gì vẫn có thể chủ động được mọi việc.

gio-ngang-2.jpg
Nhân vật này có câu thoại gây tranh cãi

Tuy nhiên, cũng có người phản đối, cho rằng Kim Ngân đang nêu ra quan điểm sai lệch, không tôn vinh hạnh phúc gia đình, phụ nữ mà chỉ mải mê kiếm tiền thì sẽ không còn tâm trí thời gian xây tổ ấm. Và sắp tới đây, cuộc sống yên bình của Kim Ngân sẽ bị đảo lộn khi một chàng trai vừa đẹp vừa giàu xuất hiện, khiến cho phim càng thêm kịch tính.

qc.jpg
Linh Nhi - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh #phim VTV #Việt Hoa #Phương Oanh #Quỳnh Kool

Xem thêm

Cùng chuyên mục