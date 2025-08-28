Lee Kwang Soo đối đầu với “Thị đế Baeksang” Kang Ha Neul để thả thính Hoàng Hà?

HHTO - Hóa ra không chỉ riêng Lee Kwang Soo "mắc kẹt" ở Việt Nam, Kang Ha Neul cũng xuất hiện trong phim tình cảm Tay Anh Giữ Một Vì Sao.

Là hai gương mặt nổi tiếng và được đông đảo khán giả Việt yêu thích, bộ đôi Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul bất ngờ cùng góp mặt trong Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Năm 2025 được xem là một năm năng suất và thành công của “Thị đế Baeksang” Kang Ha Neul khi anh liên tiếp tham gia các dự án lớn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Chỉ trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, Kang Ha Neul khẳng định danh xưng “tắc kè hoa” màn ảnh của mình khi liên tục khuấy đảo truyền hình, điện ảnh cho đến nền tảng trực tuyến. Thành công luôn đến với những ai kiên trì, Kang Ha Neul liên tục leo top với các dự án thành công như Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương), Squid Game 3 (Trò Chơi Con Mực 3), Yadang: Ba Mặt Lật Kèo,...

Kang Ha Neul trở thành đối thủ của Lee Kwang Soo trong phim mới.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kang Ha Neul sẽ đảm nhận vai diễn là một ngôi sao có tiếng bên cạnh Lee Kwang Soo trong Tay Anh Giữ Một Vì Sao. Trailer phim từng hé lộ những góc tối của showbiz Hàn với những cuộc đấu đá, cạnh tranh tranh giành hào quang giữa các ngôi sao nên chắc hẳn Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul sẽ đối đầu căng thẳng. Nhưng biết đâu không chỉ có thế, hai nam thần còn đang cạnh tranh quyết liệt để chiếm lấy trái tim của cô gái Việt Nam bình dị do Hoàng Hà thể hiện thì sao?

Liệu Kang Ha Neul có liên quan gì đến vụ mắc kẹt của Lee Kwang Soo không?

Tay Anh Giữ Một Vì Sao kể chuyện của siêu sao Kang Jun Woo của Hàn Quốc rơi vào tình cảnh “mắc kẹt” tại Việt Nam, không tiền bạc không chỗ ở sau một loạt sự cố dở khóc dở cười. Rồi anh vô tình gặp Thảo, một cô gái bán cà phê đầy đam mê và chuyện tình xuyên biên giới bắt đầu.