Hiện tượng lạ của Mưa Đỏ: Đóng vai phản diện nhưng lại được khán giả yêu thích

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trong phim Mưa Đỏ, bên cạnh các diễn viên đóng vai “quân ta”, thật không ngờ một nhân vật thuộc “phe đối đầu” cũng rất được khán giả quan tâm chú ý. Đó chính là vai Quang của Steven Nguyễn.

steven-nguyen-9.jpg

Nhắc đến Mưa Đỏ, khán giả đều nhớ rõ các thành viên của Tiểu đội 1, người là sinh viên mỹ thuật, người là sinh viên nhạc viện, cả người chưa học hết cấp 3 nhưng vẫn quyết tâm lên đường cứu nước. Nhưng bên cạnh những chiến sĩ anh hùng thuộc “quân ta”, người xem còn rất ấn tượng với vai Quang thuộc phe đối đầu.

steven-nguyen-13.jpg
steven-nguyen-15.jpg

Trước khi tỏa sáng với vai Quang, Steven Nguyễn từng đóng nhiều phim mà không ai chú ý đến. Dù có lợi thế ngoại hình với chiều cao 1m78, thân hình cơ bắp, gương mặt nam tính nhưng Steven Nguyễn vẫn chưa có được vai diễn ấn tượng.

steven-nguyen-12.jpg

Khi nhận vai Quang, nam diễn viên phải giảm cân cấp tốc xuống còn 70 kg cho hình thể săn chắc, cơ bắp hiện rõ. Steven Nguyễn còn trải qua 1 tháng tập luyện cho các cảnh bắn súng, thêm 1 tháng tập võ thuật cho cảnh cận chiến ở cuối phim.

steven-nguyen-18.jpg

Tuy đã tập luyện và chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng Steven Nguyễn vẫn không tránh khỏi tai nạn trên phim trường. Nam diễn viên từng bị dao đâm trúng do miếng giáp bảo vệ cơ thể bị tuột nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt cảnh quay. Bởi mỗi phân cảnh của Mưa Đỏ đều tốn rất nhiều thời gian, chi phí để chuẩn bị, quay lại một cảnh cũng gây ảnh hưởng đến tiến độ.

steven-nguyen-14.jpg

Steven Nguyễn tiết lộ rằng khi biết mình được chọn đóng vai Quang ở phía bên kia chiến tuyến, anh đã rất thất vọng vì lâu nay anh chỉ mơ ước được đóng vai chiến sĩ cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Chính bố mẹ Steven Nguyễn cũng buồn sau khi nghe tin này.

steven-nguyen-3.jpg

Những ngày đầu tiên ở phim trường, Steven Nguyễn vẫn không thích nhân vật Quang, lại chưa quen làm việc cùng ê-kíp miền Bắc nên càng khó nhập vai. Nhưng dần dần, anh đã hiểu hơn về nhân vật này, cũng nhận ra Quang có nhiều tâm tư suy nghĩ chứ không phải kẻ xấu đơn thuần.

steven-nguyen-10.jpg

Và chẳng ngờ khi Mưa Đỏ ra mắt, Quang được khán giả nhắc đến nhiều không kém gì những Cường, Tú, Tạ hay Sen. Ngoại hình nổi bật cùng cảnh kết đáng nhớ đã giúp cho vai Quang gây được ấn tượng đặc biệt, từ đó mà Steven Nguyễn cũng nổi tiếng hơn.

